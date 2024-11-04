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Морпехи из 36-й бригады уничтожают российскую БМП из ПТРК "Javelin". ВИДЕО

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского уничтожили на поле боя вражескую БМП с помощью ПТРК "Javelin".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских морпехов опубликована в соцсетях.

Также читайте: Воины 36-й ОБрМП уничтожили бронемашину оккупантов и вражеский автотранспорт под Волчанском. ВИДЕО

Автор: 

36 отдельная бригада морской пехоты (208) Javelin (169) БМП (407) бой (190)


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Топ комментарии
+29
Жалко что не уничтожили когда она была полная рашистской пехоты
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04.11.2024 10:50 Ответить
+15
А скоріше не можна було? Разом з десантом… хоча всерівно молодці !
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04.11.2024 11:02 Ответить
+6
Жаль что русаки поразбегались
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04.11.2024 11:17 Ответить
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Жалко что не уничтожили когда она была полная рашистской пехоты
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04.11.2024 10:50 Ответить
Здається влучив...
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04.11.2024 10:54 Ответить
А скоріше не можна було? Разом з десантом… хоча всерівно молодці !
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04.11.2024 11:02 Ответить
Потрібно було дочекатись доки піхоту висадить? Потім говорять, що Сирський поганий.
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04.11.2024 11:05 Ответить
Не можливо, а вийде.
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04.11.2024 11:10 Ответить
А что тебе раньше мешало?
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04.11.2024 23:03 Ответить
Вік. На початку війни не брали тому, що було вік+було багато молодих, а зараз вік+майже три роки. Ось і весь х*й до копійки. А, що тобі заважає?
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04.11.2024 23:24 Ответить
Жаль что русаки поразбегались
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04.11.2024 11:17 Ответить
А що, за десантом вже ніхто не приїде ?
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04.11.2024 11:23 Ответить
буханка, яка вивозить 200.
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04.11.2024 12:00 Ответить
катафалк
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04.11.2024 21:06 Ответить
А шо ? красіво !
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04.11.2024 12:33 Ответить
Солдат мусить зафіксувати об'єкт у прицілі, щоб бути впевненим, що ракета прилетить у ціль. Якщо він не запускав ракету раніше (коли десант був всередині), то це означає, що ББМ не була схоплена системою Джавеліна, а значить й постріл просто призвів би до втрати ракети.
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04.11.2024 12:47 Ответить
FGM-148 JavelinUnit cost
US$216,717 (G-model missile only, FY2021)
US$240,000 (missile only, export cost, FY2019)
US$249,700 (Lightweight CLU only, FY2021)
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04.11.2024 13:55 Ответить
ех....хвилиною...другою раніше..
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04.11.2024 12:51 Ответить
Все нормально. Є відео на кілька секунд довше, де цей десант лежить знищений.
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04.11.2024 13:18 Ответить
По десанту птичка отработала?
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04.11.2024 23:04 Ответить
Трохи опіздав але нормально.
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04.11.2024 14:12 Ответить
Може він і "опіздав", головне що орки "ухуєлі".
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04.11.2024 23:05 Ответить
Порушив ПДД? На перездачу!
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04.11.2024 15:06 Ответить
поцікавтися який час потрібен щоб привести Javelin у бойовий стан. Кожен стратег з дивану.
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04.11.2024 15:32 Ответить
 
 