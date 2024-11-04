Морпехи из 36-й бригады уничтожают российскую БМП из ПТРК "Javelin". ВИДЕО
Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского уничтожили на поле боя вражескую БМП с помощью ПТРК "Javelin".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских морпехов опубликована в соцсетях.
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