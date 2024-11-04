Морпіхи із 36-ї бригади знищують російську БМП із ПТРК "Javelin". ВIДЕО
Бійці 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського знищили на полі бою ворожу БМП за допомогою ПТРК "Javelin".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських морпіхів опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+29 ALEX SUROVV #593022
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+15 Олег Мінів #540164
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+6 Підлога Маккартні
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