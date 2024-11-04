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Морпіхи із 36-ї бригади знищують російську БМП із ПТРК "Javelin". ВIДЕО

Бійці 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського знищили на полі бою ворожу БМП за допомогою ПТРК "Javelin".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських морпіхів опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Охоплений вогнем росіянин після удару із ПТРК "Javelin" на ходу вискакує із танка і щодуху біжить полем. ВIДЕО

Автор: 

36 окрема бригада морської піхоти (207) Javelin (180) БМП (417) бій (189)


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Топ коментарі
+29
Жалко что не уничтожили когда она была полная рашистской пехоты
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04.11.2024 10:50 Відповісти
+15
А скоріше не можна було? Разом з десантом… хоча всерівно молодці !
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04.11.2024 11:02 Відповісти
+6
Жаль что русаки поразбегались
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04.11.2024 11:17 Відповісти
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Жалко что не уничтожили когда она была полная рашистской пехоты
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04.11.2024 10:50 Відповісти
Здається влучив...
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04.11.2024 10:54 Відповісти
А скоріше не можна було? Разом з десантом… хоча всерівно молодці !
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04.11.2024 11:02 Відповісти
Потрібно було дочекатись доки піхоту висадить? Потім говорять, що Сирський поганий.
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04.11.2024 11:05 Відповісти
Не можливо, а вийде.
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04.11.2024 11:10 Відповісти
А что тебе раньше мешало?
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04.11.2024 23:03 Відповісти
Вік. На початку війни не брали тому, що було вік+було багато молодих, а зараз вік+майже три роки. Ось і весь х*й до копійки. А, що тобі заважає?
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04.11.2024 23:24 Відповісти
Жаль что русаки поразбегались
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04.11.2024 11:17 Відповісти
А що, за десантом вже ніхто не приїде ?
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04.11.2024 11:23 Відповісти
буханка, яка вивозить 200.
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04.11.2024 12:00 Відповісти
катафалк
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04.11.2024 21:06 Відповісти
А шо ? красіво !
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04.11.2024 12:33 Відповісти
Солдат мусить зафіксувати об'єкт у прицілі, щоб бути впевненим, що ракета прилетить у ціль. Якщо він не запускав ракету раніше (коли десант був всередині), то це означає, що ББМ не була схоплена системою Джавеліна, а значить й постріл просто призвів би до втрати ракети.
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04.11.2024 12:47 Відповісти
FGM-148 JavelinUnit cost
US$216,717 (G-model missile only, FY2021)
US$240,000 (missile only, export cost, FY2019)
US$249,700 (Lightweight CLU only, FY2021)
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04.11.2024 13:55 Відповісти
ех....хвилиною...другою раніше..
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04.11.2024 12:51 Відповісти
Все нормально. Є відео на кілька секунд довше, де цей десант лежить знищений.
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04.11.2024 13:18 Відповісти
По десанту птичка отработала?
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04.11.2024 23:04 Відповісти
Трохи опіздав але нормально.
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04.11.2024 14:12 Відповісти
Може він і "опіздав", головне що орки "ухуєлі".
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04.11.2024 23:05 Відповісти
Порушив ПДД? На перездачу!
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04.11.2024 15:06 Відповісти
поцікавтися який час потрібен щоб привести Javelin у бойовий стан. Кожен стратег з дивану.
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04.11.2024 15:32 Відповісти
 
 