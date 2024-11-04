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В Курской области уже находятся 11 тысяч военных КНДР, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем видеообращении Владимир Зеленский заявил, что количество военных КНДР в Курской области уже выросло до 11 тысяч.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня же провел Ставку. В частности, важный вопрос по ПВО. Каждый видит, насколько больше россияне применяют "Шахедов" и авиабомб. Ежемесячно растет этот террор. Нужно больше мер противодействия. Это касается и усиления мобильных огневых групп, и внедрения реальной практики сбивания "Шахедов" дронами, и развития наших Сил именно так, чтобы наконец решить проблему российских авиабомб. Есть и неотложные решения, которые должны быть реализованы. И также более стратегические вещи, которые будут учтены во внутреннем Плане усиления Украины, в соответствующем оборонном пункте.

Сегодня было и много вопросов по увеличению производства нашего оружия - прежде всего это дроны и ракеты. Увеличиваем контракты для украинских производителей. Добавляем долгосрочных возможностей производить такое оружие, инвестировать в развитие таких производств. Соответствующие поручения дал и министру обороны, и на Ставке.

Был сегодня также отдельный доклад ГУР и Службы внешней разведки по северокорейским военным на территории России. Уже 11 тысяч в Курской области. Мы видим увеличение северокорейцев, не видим увеличения реакции партнеров. К сожалению", - сказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский провел Ставку: говорили об усилении ПВО, борьбе с КАБами и "шахедами"

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) обращение (776)


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Топ комментарии
+28
Ніт. Мобілізуємо хоч мільйон та пройобуємо.

Бо, коли командують дегенерати, не важливо скільки у них грошей, зброї та солдат.
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04.11.2024 20:55 Ответить
+25
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04.11.2024 20:46 Ответить
+14
Тисячу додав від себе для краси.

А міг би сказати, що 4 тисячі (кожному вчителю) або мільйон (всім бо не жалко), або гігават з потужним мегатроном.

Скільки пихнув - такі й цифри.
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04.11.2024 20:49 Ответить
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04.11.2024 20:46 Ответить
А далі мобілізовуємо ще 160-500 тис. чоловіків і всіх перемагаєм.
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04.11.2024 20:50 Ответить
Ніт. Мобілізуємо хоч мільйон та пройобуємо.

Бо, коли командують дегенерати, не важливо скільки у них грошей, зброї та солдат.
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04.11.2024 20:55 Ответить
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04.11.2024 20:58 Ответить
це зрадники, що косять під дегенератів..
невже їх стільки..?
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04.11.2024 21:01 Ответить
Нісмєть так говорити про найвеличнішого потужного лідора!
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04.11.2024 21:03 Ответить
То у дуже вузьких колах ЗЄ найвеличніший та надпотужніший.

При інших обставинах він був би так відомий серед психіатрів або наркологів, що його спостерігають.
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04.11.2024 21:41 Ответить
с. чоловіків
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04.11.2024 22:46 Ответить
"А тепер "зелений" з піднятими до гори руками"...
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04.11.2024 21:51 Ответить
США и Европа уже выразили супер обеспокоиность по поводу этого!
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04.11.2024 20:47 Ответить
Касаб а де я можу про це прочитати?
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04.11.2024 20:53 Ответить
Не розумію рашиську хрюканину
Чи ти з залишків секти Зе-скоту , що небачать його та його шапіто марадества і саботажу
Але звинуваючують у всьому захід та США ?
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04.11.2024 21:25 Ответить
Если ты такой супер патриот, тогда почему ты сейчас в Чехии находишься, а не в Украине?
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04.11.2024 21:46 Ответить
тебе це ї@@е?
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04.11.2024 23:42 Ответить
А ти на Курському напрямку?
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05.11.2024 05:48 Ответить
Партнерів критикувати ніззя, бо більше грошей не дадуть. Тільки констатувати.
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04.11.2024 20:48 Ответить
Тисячу додав від себе для краси.

А міг би сказати, що 4 тисячі (кожному вчителю) або мільйон (всім бо не жалко), або гігават з потужним мегатроном.

Скільки пихнув - такі й цифри.
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04.11.2024 20:49 Ответить
Перехреститься де від себе? З бюджету. Тоб то з наших кишень.
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04.11.2024 20:54 Ответить
Я не про гроші, а про кількість косооких. 😁
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04.11.2024 20:56 Ответить
Хоча ЗЄ пофіг про що брехати - про корейців, дерева, дрони чи зарплатні вчителів.
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04.11.2024 20:58 Ответить
Вечірній констататор..мінстат, блн..
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04.11.2024 20:50 Ответить
На всі 73% не напасешся. Одна надія, що війна трохи зменшить цю кількість))
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05.11.2024 14:03 Ответить
Ти так би переймався захистом Донбасу де ворог безупино просуваєтся чи має сенс безперервно говорити про курську операцію коли не вдаєтся стабілізувати фронт на Донбасі ?
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04.11.2024 20:55 Ответить
ганьба рф!
дєди хатєлі павтаріть, але без півн.корейських - вони просто потужні імпотенти..

зе, ти ж не питався у партнерів, коли там ліз..
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04.11.2024 20:56 Ответить
Знову Бонапарту партнери в штанці наклали...щоб ти , гнусавий, до кінця життя асфальтом підтирався
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04.11.2024 20:57 Ответить
Які ж погані США/ЄС/НАТО не допомагають марадерам і саботерам.
Хоча зажди...навіть при всьому цьому роблять для ЗСУ більше ніж Зе-шапіто
Ну і зрозуміло вони не можуть бути більшими українцями , ніж презедент України та його кодло
Доречі ,а де ті потужні 73% , що мене у 2019 переконували , що "гірше не буде"
Не бажають відповісти кров'ю за свою помилку ?
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04.11.2024 20:57 Ответить
А як же оті договори про безпеку ,що пачками підписувались з десятками країн, починаючи з весни? Чи це чергова клюква для населення :мир ,дружба, жвачка?
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04.11.2024 20:58 Ответить
Дружба, жвачка то в американців.
У нас дебіли, травень, шашлички.
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04.11.2024 21:01 Ответить
А ще потужний самити миру, план Перемоги...
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05.11.2024 05:51 Ответить
Володимир Зеленський заявив, що кількість військових КНДР у Курській області вже зросла до 11 тисяч Джерело:
Заявлялово, заткни вже пельку...
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04.11.2024 20:59 Ответить
Збільшують контракти , але для своїх ОПшних паскуд
Як наслідок маємо

Ціни - удвічі вищі за ринкові

Компанія «Кріон-М», за даними YouControl, має статутний капітал - 765 гривень. Спеціалізується на торгівлі *******, килимами, лампами тощо. А офіс розташований у приватному секторі на околицях Кривого Рогу.

Керівник і бенефіціар компанії - такий собі 43-річний Максим Сажнєв. У чоловіка зареєстрований ФОП за КВЕДом «Діяльність у сфері архітектури», а також компанія «ТЕРРА НОВА КР», яка спеціалізується на оренді нерухомості.

Та зненацька минулого року «Кріон-М» почав продавати дрони Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації.

https://hromadske.ua/suspilstvo/233728-armiia-droniv-i-vidkativ-iak-zarobyty-mayze-600-mln-hrn-na-zakupivliakh-droniv-dlia-syl-oborony-i-do-choho-tut-fedorov
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04.11.2024 20:59 Ответить
"В Судже - невозможно, а тут тепло и кормят хорошо": жителі Курщини евакуюються до Сум

Жителі Курщини, що потерпають від постйних обстрлів евакуюються до Сум. У цьому цивільним росіянам допомагають військові ЗСУ.

У сюжеті https://www.youtube.com/@terytorialna.oborona «ТРО медіа» розповідають історії дітей, літніх людей та матерів з малечею, які тікали з Суджі від війни.

У Сумах спостерігається постійна небезпека прильотів, але, як зазначають самі куряни, тут їм спокійніше: "В Судже - невозможно. А тут тепло і кормят хорошо".

На відео евакуйовані показують умови закладу, в якому поселилися, та пояснюють, чому прийняли таке рішення.

Серед умов: спальні місця, щоденне харчування, душ, вбиральня та виплати для дітей.

Після проходження всіх бюрократичних формальностей з обох сторін, евакуйовані матимуть можливість повернутися до своїх родин - у Росію, якщо влада цієї країни дозволить їхній в'їзд.
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04.11.2024 21:00 Ответить
А на украинцев денег нет и тем приходится возвращаться на оккупированные территории.
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04.11.2024 21:11 Ответить
І цих ще годувати..одягати..
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04.11.2024 21:14 Ответить
Евакуація москалів в Україну то чергова величчезна дурня!!! Будуть проблеми!
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04.11.2024 23:48 Ответить
У керівництві країни самі москалі, то ж про своїх і дбають
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05.11.2024 05:53 Ответить
Где же договоры про безопасность с кучей государств.Да и вообще корейцы на территории рашки.
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04.11.2024 21:02 Ответить
В Курській області вже перебуває 11 тисяч військових КНДР, - Зеленський Джерело:
*********
"Я віправляв 12 тисяч! А де ще 1 тисячу подів? А, - мабуть, українцям роздав..."

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04.11.2024 21:06 Ответить
*** ,для чого ти всіх страшиш?((Віриш в перемогу рудого?Він оголосить про непідтримку,а ти з радістю в серці ,та горем на обличчі підпишеш папір про коридор в Крим?((
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04.11.2024 21:07 Ответить
А членограй президентом працює чи прес-секретарем? Крім відеозвернень і озвучення статистики інша його робота непомітна
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04.11.2024 21:07 Ответить
Так вони на території рашки ,а не на території Україні і чому партнери повинні на це реагувати?
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04.11.2024 21:08 Ответить
100500+
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04.11.2024 21:12 Ответить
Нужно пару-тройку косоглазых перебросить через границу в Европу. Чтобы там зашевелились и раззули глаза, что серая Чума уже под границами Европы
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04.11.2024 21:13 Ответить
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04.11.2024 21:13 Ответить
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04.11.2024 21:26 Ответить
А за дрова без документів курвлян будуть в тюрму садити?
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04.11.2024 21:23 Ответить
11 тис озброєних корейців!!! Зеля в ступорі! Третю добу не спить! Не знає, що у Байдена вимагати! Атомну підлодку? Атомну бомбу? Атомний самокат???
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04.11.2024 21:26 Ответить
Атомну рогатку нехай вимагає... і застрелиться з неї.
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04.11.2024 21:31 Ответить
От вміє верховний підняти настрій Кожен день хизується власними про..бами За таким командиром - що у вогонь,що у воду!
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04.11.2024 21:39 Ответить
те, що ти. триклятий зелений уйобок й твій ******* єлдак, досі керують моєю нещасною батьківщиною, - це значно гірше, ніж навіть 100тис. кндрівців у московії...
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04.11.2024 21:40 Ответить
А тупорилй ішак думав, що його авантюра буде мати якийсь практичний ефект? Таке міг вчитинити тільки повний недоумок: забрати найкращі сили і техніку з гарячого фронту та відкрити додатково ще 300 км фронту. "Геніальний план" від безтолкового ішака! В результаті просрав весь Донбас і просере курщину.
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04.11.2024 21:51 Ответить
А чому ви думаєте, що він тупий ішак. А ви не думали, що цей план був спущений йому з кацапії, щоби знищити найбільш вмотивовані підрозділи і західну техніку в курських болотах (спеціально зараз, осінню).
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05.11.2024 15:47 Ответить
Вас не дивує, чому ніщо не прилітає в Кону Заспу та інші "бідні села" біля Київа?
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05.11.2024 15:49 Ответить
Їх потрібно нищити поки вони не роздуплились та не набрались досвіду
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04.11.2024 22:07 Ответить
Ти , падло смердюче, не про Курськ розповідай, а про стан в армії і скільки нашик окупованих територій за останній час. волото
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05.11.2024 08:02 Ответить
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05.11.2024 08:50 Ответить
А реакція партнерів така ж як була твоя реакція на попередження у 2021-2022 що кацапія нападе.
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05.11.2024 15:42 Ответить
Як це занюхане вже остогидло. Я навіть не уявляв декілька років тому, що така ступінь не прийняття людини можлива, а виявилося, що варена картопля та варення поєднуються, ти диви!
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05.11.2024 19:44 Ответить
 
 