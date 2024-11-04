В Курской области уже находятся 11 тысяч военных КНДР, - Зеленский. ВИДЕО
В вечернем видеообращении Владимир Зеленский заявил, что количество военных КНДР в Курской области уже выросло до 11 тысяч.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Сегодня же провел Ставку. В частности, важный вопрос по ПВО. Каждый видит, насколько больше россияне применяют "Шахедов" и авиабомб. Ежемесячно растет этот террор. Нужно больше мер противодействия. Это касается и усиления мобильных огневых групп, и внедрения реальной практики сбивания "Шахедов" дронами, и развития наших Сил именно так, чтобы наконец решить проблему российских авиабомб. Есть и неотложные решения, которые должны быть реализованы. И также более стратегические вещи, которые будут учтены во внутреннем Плане усиления Украины, в соответствующем оборонном пункте.
Сегодня было и много вопросов по увеличению производства нашего оружия - прежде всего это дроны и ракеты. Увеличиваем контракты для украинских производителей. Добавляем долгосрочных возможностей производить такое оружие, инвестировать в развитие таких производств. Соответствующие поручения дал и министру обороны, и на Ставке.
Был сегодня также отдельный доклад ГУР и Службы внешней разведки по северокорейским военным на территории России. Уже 11 тысяч в Курской области. Мы видим увеличение северокорейцев, не видим увеличения реакции партнеров. К сожалению", - сказал Зеленский.
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Бо, коли командують дегенерати, не важливо скільки у них грошей, зброї та солдат.
невже їх стільки..?
При інших обставинах він був би так відомий серед психіатрів або наркологів, що його спостерігають.
Чи ти з залишків секти Зе-скоту , що небачать його та його шапіто марадества і саботажу
Але звинуваючують у всьому захід та США ?
А міг би сказати, що 4 тисячі (кожному вчителю) або мільйон (всім бо не жалко), або гігават з потужним мегатроном.
Скільки пихнув - такі й цифри.
дєди хатєлі павтаріть, але без півн.корейських - вони просто потужні імпотенти..
зе, ти ж не питався у партнерів, коли там ліз..
Хоча зажди...навіть при всьому цьому роблять для ЗСУ більше ніж Зе-шапіто
Ну і зрозуміло вони не можуть бути більшими українцями , ніж презедент України та його кодло
Доречі ,а де ті потужні 73% , що мене у 2019 переконували , що "гірше не буде"
Не бажають відповісти кров'ю за свою помилку ?
У нас дебіли, травень, шашлички.
Заявлялово, заткни вже пельку...
Як наслідок маємо
Ціни - удвічі вищі за ринкові
Компанія «Кріон-М», за даними YouControl, має статутний капітал - 765 гривень. Спеціалізується на торгівлі *******, килимами, лампами тощо. А офіс розташований у приватному секторі на околицях Кривого Рогу.
Керівник і бенефіціар компанії - такий собі 43-річний Максим Сажнєв. У чоловіка зареєстрований ФОП за КВЕДом «Діяльність у сфері архітектури», а також компанія «ТЕРРА НОВА КР», яка спеціалізується на оренді нерухомості.
Та зненацька минулого року «Кріон-М» почав продавати дрони Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації.
https://hromadske.ua/suspilstvo/233728-armiia-droniv-i-vidkativ-iak-zarobyty-mayze-600-mln-hrn-na-zakupivliakh-droniv-dlia-syl-oborony-i-do-choho-tut-fedorov
Жителі Курщини, що потерпають від постйних обстрлів евакуюються до Сум. У цьому цивільним росіянам допомагають військові ЗСУ.
У сюжеті https://www.youtube.com/@terytorialna.oborona «ТРО медіа» розповідають історії дітей, літніх людей та матерів з малечею, які тікали з Суджі від війни.
У Сумах спостерігається постійна небезпека прильотів, але, як зазначають самі куряни, тут їм спокійніше: "В Судже - невозможно. А тут тепло і кормят хорошо".
На відео евакуйовані показують умови закладу, в якому поселилися, та пояснюють, чому прийняли таке рішення.
Серед умов: спальні місця, щоденне харчування, душ, вбиральня та виплати для дітей.
Після проходження всіх бюрократичних формальностей з обох сторін, евакуйовані матимуть можливість повернутися до своїх родин - у Росію, якщо влада цієї країни дозволить їхній в'їзд.
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"Я віправляв 12 тисяч! А де ще 1 тисячу подів? А, - мабуть, українцям роздав..."