В Курской области уже находятся 11 тысяч военных КНДР, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем видеообращении Владимир Зеленский заявил, что количество военных КНДР в Курской области уже выросло до 11 тысяч.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня же провел Ставку. В частности, важный вопрос по ПВО. Каждый видит, насколько больше россияне применяют "Шахедов" и авиабомб. Ежемесячно растет этот террор. Нужно больше мер противодействия. Это касается и усиления мобильных огневых групп, и внедрения реальной практики сбивания "Шахедов" дронами, и развития наших Сил именно так, чтобы наконец решить проблему российских авиабомб. Есть и неотложные решения, которые должны быть реализованы. И также более стратегические вещи, которые будут учтены во внутреннем Плане усиления Украины, в соответствующем оборонном пункте.

Сегодня было и много вопросов по увеличению производства нашего оружия - прежде всего это дроны и ракеты. Увеличиваем контракты для украинских производителей. Добавляем долгосрочных возможностей производить такое оружие, инвестировать в развитие таких производств. Соответствующие поручения дал и министру обороны, и на Ставке.

Был сегодня также отдельный доклад ГУР и Службы внешней разведки по северокорейским военным на территории России. Уже 11 тысяч в Курской области. Мы видим увеличение северокорейцев, не видим увеличения реакции партнеров. К сожалению", - сказал Зеленский.

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