В Курській області вже перебуває 11 тисяч військових КНДР, - Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський заявив, що кількість військових КНДР у Курській області вже зросла до 11 тисяч.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковано в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні ж провів Ставку. Зокрема, важливе питання щодо ППО. Кожен бачить, наскільки більше росіяни застосовують "шахедів" та авіабомб. Щомісяця зростає цей терор. Потрібно більше заходів протидії. Це стосується і посилення мобільних вогневих груп, і впровадження реальної практики збиття "шахедів" дронами, і розвитку наших Сил саме так, щоб нарешті вирішити проблему російських авіабомб. Є й нагальні рішення, які мають бути реалізовані. І також більш стратегічні речі, які будуть враховані у внутрішньому Плані посилення України, у відповідному оборонному пункті.

Сьогодні було й багато питань щодо збільшення виробництва нашої зброї – передусім це дрони й ракети. Збільшуємо контракти для українських виробників. Додаємо довгострокових можливостей виробляти таку зброю, інвестувати у розвиток таких виробництв. Відповідні доручення дав і міністру оборони, і на Ставці.

Була сьогодні також окрема доповідь ГУР та Служби зовнішньої розвідки щодо північнокорейських військових на території Росії. Вже 11 тисяч у Курській області. Ми бачимо збільшення північнокорейців, не бачимо збільшення реакції партнерів. На жаль.", - сказав Зеленський.

Читайте: Зеленський провів Ставку: говорили про посилення ППО, боротьбу з КАБами та "Шахедами"