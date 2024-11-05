Зеленский призвал партнеров отреагировать на военных КНДР в РФ: Первыми боями с северокорейскими солдатами открывается новая страница нестабильности. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил страны, которые готовят ответ на присутствие войск КНДР в России и призвал к противодействию террору РФ.

Об этом он сказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу поблагодарить всех в мире, кто отреагировал на появление в России северокорейских солдат. И кто отреагировал не только словами, но и готовит из-за этого соответствующие действия в поддержку нашей защиты здесь, в Украине. Террор, к сожалению, может распространяться как вирус, когда не встречает достаточного противодействия. Сейчас противодействие должно стать достаточным. Достаточно сильным. Первыми боями с северокорейскими солдатами открывается новая страница нестабильности в мире. Мы должны вместе с миром сделать все, чтобы этот российский шаг на расширение войны, на настоящую эскалацию, - чтобы этот его шаг стал проигрышным. И для него, и для Северной Кореи. Спасибо всем, кто помогает!

Спасибо всем, кто работает ради нашего государства и людей!" - подчеркнул Зеленский.

Смотрите: В Курской области уже находятся 11 тысяч военных КНДР, - Зеленский. ВИДЕО