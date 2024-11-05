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Зеленский призвал партнеров отреагировать на военных КНДР в РФ: Первыми боями с северокорейскими солдатами открывается новая страница нестабильности. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил страны, которые готовят ответ на присутствие войск КНДР в России и призвал к противодействию террору РФ.

Об этом он сказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу поблагодарить всех в мире, кто отреагировал на появление в России северокорейских солдат. И кто отреагировал не только словами, но и готовит из-за этого соответствующие действия в поддержку нашей защиты здесь, в Украине. Террор, к сожалению, может распространяться как вирус, когда не встречает достаточного противодействия. Сейчас противодействие должно стать достаточным. Достаточно сильным. Первыми боями с северокорейскими солдатами открывается новая страница нестабильности в мире. Мы должны вместе с миром сделать все, чтобы этот российский шаг на расширение войны, на настоящую эскалацию, - чтобы этот его шаг стал проигрышным. И для него, и для Северной Кореи. Спасибо всем, кто помогает!
Спасибо всем, кто работает ради нашего государства и людей!" - подчеркнул Зеленский.

Смотрите: В Курской области уже находятся 11 тысяч военных КНДР, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) обращение (776)


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Топ комментарии
+17
Тебя мудака из-за твоей лжи и корупционнеров уже никто не слушает
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05.11.2024 21:06 Ответить
+17
Байден, а пачєму Куніцкого випустіл із Украіни???!!!
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05.11.2024 21:07 Ответить
+15
Цивілізований світ, партнери, Світовий банк, МВФ і всі інші давно вже призивали тебе, підарка, вигнати кротів з ОПи, але ж ти їх не послухав, а тепер до чогось там "взиваєш"? Мудак, йди нах з України, залиш країну СПРАВЖНІМ професіоналам-патріотам і це буде, мабуть, єдиним вірним рішенням за все твоє всране життя! Йди, якщо хочеш залишитись живим, придурок.
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05.11.2024 21:09 Ответить
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Треба ще більше активів продавати Китаю.

Це точно допоможе.
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05.11.2024 20:59 Ответить
🇺🇦На Південно-Курахівському напрямку фронт розвивається дуже швидко, ворог за добу проходить приблизно до 2км . Противник робить спробу вдарити на захід від Ясної Поляни по селу Роздольне, штурми сильно збільшуються! Також противник зміг просунутися північно-західніше від Богоявленки тим самим перекриваючи трасу до Успенівки та мають прямий вихід до Костянтинопольського. Основна мета противника як я вважаю, це перерізати трасу і це тільки після того як вони візьмуть н.п Розлив. Тим самим хряки намагаються вибити нас з опорника західніше р. Сухі Яли.

🌚Моя думка, як військового , це просто страшний п#здець який може перерости до падіння південної ділянки фронту!

🇺🇦Muchnoy Jugend | Підписатися
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05.11.2024 21:17 Ответить
Не менее легче по Купянску! Там почти катастрофа. Невозможно подавать воду, отопление, свет. Завтра снег и морозы потом. Прут кацапы сильно, город кабами равняют. Сегодня глава администрации Харьковск обл это заявил. 2 тыс мест готовят в общагах Харькова. Скорее начинается массовая эвакуация. Фронт проваливается всё глубже.
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05.11.2024 21:47 Ответить
Картина Жана Франсуа Мілле

"Селяни відносять дрова назад у ліс"
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05.11.2024 21:02 Ответить
Ара Хама на сцену! Він 50 томів Мао Цзедуна прочитав - він шарить
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05.11.2024 21:05 Ответить
Тебя мудака из-за твоей лжи и корупционнеров уже никто не слушает
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05.11.2024 21:06 Ответить
Байден, а пачєму Куніцкого випустіл із Украіни???!!!
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05.11.2024 21:07 Ответить
По тій же причині, що і "Байден, чому ми досі не в НАТО?"
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05.11.2024 21:27 Ответить
Цивілізований світ, партнери, Світовий банк, МВФ і всі інші давно вже призивали тебе, підарка, вигнати кротів з ОПи, але ж ти їх не послухав, а тепер до чогось там "взиваєш"? Мудак, йди нах з України, залиш країну СПРАВЖНІМ професіоналам-патріотам і це буде, мабуть, єдиним вірним рішенням за все твоє всране життя! Йди, якщо хочеш залишитись живим, придурок.
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05.11.2024 21:09 Ответить
Військові КНДР вже у Курській області, але реакції у світі - нуль, - Зеленський

Весь жах полягає в тому, що Зеленський навіть не розуміє яку дурню він несе. Війська однієї суверенної держави, згідно договору про взаємну допомогу, знаходяться на території іншої. Яка реакція світу повинна бути ? Ніхто з півсотні "радників" не сказав цьому ... твпп ... Зеленському, що відкривати рота треба лише тоді, коли вони з'являться на СУВЕРЕННІЙ території України. А так Вовочка, ти виглядаєш повним ідіотом.
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05.11.2024 21:09 Ответить
не виглядає. не може яйце виглядати яйцем. воно таким є.
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05.11.2024 21:11 Ответить
Зеленський закликав партнерів відреагувати На присутність зрадников в ОПі!
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05.11.2024 21:10 Ответить
Якби ж то. Як він сказав: зі мною прийшов, зі мною і піде. А український народ не зрозумів натяку.
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05.11.2024 21:24 Ответить
*******, ну скільки можна апелювати до "партнерів" і щось просити?
Ну не дадуть вони тобі більше нічого зверх того, що вже дали.
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05.11.2024 21:16 Ответить
шо б я кожен вечір отак слухав свого Президента?
і вже не важливе прізвищє)? - заменіть стратою.
це ж невиліковний словесний понос, а не президент...
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05.11.2024 21:16 Ответить
Так вони ж знаходяться на сувереній теріторії кацапів, допомагають братам відбивати агресію. Немає жодних формальних причин на це реагувати і за щось карати.
А от навіщо ти туди полізло, дебіл?
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05.11.2024 21:19 Ответить
Як би "партнери" надали адекватну допомогу та зняли свої заборони, то вже і до Курська б дійшли і кацапи захлинулись би на Донбасі.
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05.11.2024 21:24 Ответить
Би да каби... або просрали б як Storm Shadow минулим роком і все одно нікуди не дійшли. Це набагато вірогідніше.
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05.11.2024 21:28 Ответить
Би, би, би. А у Донецькі області нехай наступають, у Харківській "вирівнюють" лінію фронту. Мабуть, далеченько ви сидите від лінії бойових дій. І на хер.. вам Курськ, та ще й ціною Донбасу, Харкова, Запоріжжя, Херсона.
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05.11.2024 21:28 Ответить
В данной ситуации наоборот стоило бы промолчать изначально. Пока сдуру узкоглазожопые где то проскочат по нашей стороне явно, и конечно накрошить, захватить, подключить сми и прочее. Тогда уже и апеллировать к западу разрешить лупить со всего на всю техническую возможность ракет. Но языком мололи молотили как резаные в слух.
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05.11.2024 21:54 Ответить
так поява північно-корейських солдат в росії, це навіть не наслідок курської авантюри, це складові одного плану, в якому зеленого вчергове використали, чого вже закликати... зробили це разом
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05.11.2024 21:20 Ответить
За цією логікою бити вглиб росіі теж авантюра.
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05.11.2024 23:25 Ответить
Байден , припини змушувати Зе та його шапіто марадерити і саботувати дії ЗСУ
Ну не можуть вже вони більше
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05.11.2024 21:24 Ответить
Цьому довбню хтось взагалі казав про міжнародне право?
Ой! Воно ж юрИст по диплому, тож повинен про те знати...
Про двосторонні договори воно щось чуло і саме тому понапідписувало рулони туалетного паперу під назвою "гарантії безпеки", в яких ні гарантій, ні безпеки немає. Але закоксених мізків не вистачає зрозуміти, що є дієві двосторонні угоди (як у Ізраїля та США, скажімо) і такі угоди можуть бути навіть у кремлядів.
Чи ця хрипата нікчема вважає, що відмовившись від пропозиції Макрона про іноземний контингент на теренах України, теж саме зробить і ботоксний? А з якого дива? На суверенній території однієї держави, за її запрошенням, перебувають військові іншої держави у відповідності до двосторонніх домовленностей. Шо йому дєрьмак відсипає?
Ну а те, що сам процес надання иновських рекрутів московитам виглядає як купівля рабів за їжу в царський росії XIX століття - то дріб'язок
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05.11.2024 21:32 Ответить
Бред,вечерний.
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05.11.2024 21:32 Ответить
А навіщо потрібно було йти на ту гребану Курщину, щоб відвлікти увагу сдачі України? , а тепер вже РФ допомагає КНДР. Ну так спровокувати агресію своєю бездіяльностю у підготовці до війни, а потім під шумок розпродувати країну коли захисники України ціною свого життя виправляють "помилки" найвеличнішого правителя.
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05.11.2024 21:45 Ответить
Ходят слухи, что это был "гениальный план" по захвату Курской АЭС, что бы потом обменять на ЗАЭС. Типа там одни срочники на границе сидят, сопротивления никакого не будет... Но что-то пошло не так, как видим. А признавать свои ошибки, этот "генералиссимус" не умеет и не хочет.
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05.11.2024 22:16 Ответить
Та маячня. Ці чутки про "геніальний план" можуть бути тільки з ОПи. А то рашисти зовсім дурні, сидять, насіння плюють і свою АЕС не охороняють. Спротиву не буде, ага. Домовились між собою два недомірка - ми робимо вигляд, що наступаємо, а ви робите вигляд, що злякалися, ми свої найкращі сили, техніку і озброєння кинемо на Курськ, а ви наступайте на Донбасі, Харкові, а потім нас поженете з Курська, а техніка вам залишиться. Оце і весь "геніальний план". І у Зєрмака це не помилка, а ворожі дії.
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05.11.2024 22:36 Ответить
Пам'ятка для бійців ЗСУ:

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05.11.2024 22:20 Ответить
Всі однакові
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05.11.2024 23:52 Ответить
пнх поц
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05.11.2024 22:22 Ответить
Ішак створив додаткову проблему на рівному місці і тепер хоче , щоб інші її вирішували. Чмо гадало, що на його авантюру ***** перекинеться з Донбасу на курщину.. Наполеон сраний...
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05.11.2024 22:25 Ответить
А им не пох,пока страной керуют те,кто перед вторжением кричал - "нападения не будет,спокойно жрите шашлык" и "финансирование армии это популизм" такую страну и ее народ никто уважать и спасать не будет и не должен.
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05.11.2024 22:29 Ответить
так таких стран 99%. на что и расчет был. моя хата скрая. 🔢
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05.11.2024 22:41 Ответить
Перестань врать,и народ услышит тебя. Забудь о помощниках,твой помощник это народ ,верь ему и не будет проблем
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05.11.2024 23:22 Ответить
Ідіот, виведи сили з той курщини та посиль східний фронт, бо йього майже нема. Залізло до рашистів, невідомо чому і кричить, як білий ведмедь у жару - зараз ти окупант, а рашка чим може тим і захищається. Доведеш до того шо всі хто помогає пошлють тебе, через ту курщину нах.
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05.11.2024 23:26 Ответить
 
 