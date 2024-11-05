Зеленський закликав партнерів відреагувати на військових КНДР в РФ: Першими боями з північнокорейськими солдатами відкривається нова сторінка нестабільності. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський подякував країнам, які готують відповідь на присутність військ КНДР у Росії та закликав до протидії терору РФ.

Про це він сказав у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу подякувати всім у світі, хто відреагував на появу в Росії північнокорейських солдатів. І хто відреагував не тільки словами, але й готує через це відповідні дії на підтримку нашого захисту тут, в Україні. Терор, на жаль, може поширюватись як вірус, коли не зустрічає достатньої протидії. Зараз протидія має стати достатньою. Достатньо сильною. Першими боями з північнокорейськими солдатами відкривається нова сторінка нестабільності у світі. Ми маємо разом зі світом зробити все, щоб цей російський крок на розширення війни, на справжню ескалацію, – щоб цей його крок став програшним. І для нього, і для Північної Кореї. Дякую всім, хто допомагає!

Дякую всім, хто працює заради нашої держави і людей!" - підкреслив Зеленський.

Дивіться: В Курській області вже перебуває 11 тисяч військових КНДР, - Зеленський. ВIДЕО