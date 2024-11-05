Зеленський закликав партнерів відреагувати на військових КНДР в РФ: Першими боями з північнокорейськими солдатами відкривається нова сторінка нестабільності. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський подякував країнам, які готують відповідь на присутність військ КНДР у Росії та закликав до протидії терору РФ.
Про це він сказав у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Хочу подякувати всім у світі, хто відреагував на появу в Росії північнокорейських солдатів. І хто відреагував не тільки словами, але й готує через це відповідні дії на підтримку нашого захисту тут, в Україні. Терор, на жаль, може поширюватись як вірус, коли не зустрічає достатньої протидії. Зараз протидія має стати достатньою. Достатньо сильною. Першими боями з північнокорейськими солдатами відкривається нова сторінка нестабільності у світі. Ми маємо разом зі світом зробити все, щоб цей російський крок на розширення війни, на справжню ескалацію, – щоб цей його крок став програшним. І для нього, і для Північної Кореї. Дякую всім, хто допомагає!
Дякую всім, хто працює заради нашої держави і людей!" - підкреслив Зеленський.
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Це точно допоможе.
🌚Моя думка, як військового , це просто страшний п#здець який може перерости до падіння південної ділянки фронту!
🇺🇦Muchnoy Jugend | Підписатися
"Селяни відносять дрова назад у ліс"
Весь жах полягає в тому, що Зеленський навіть не розуміє яку дурню він несе. Війська однієї суверенної держави, згідно договору про взаємну допомогу, знаходяться на території іншої. Яка реакція світу повинна бути ? Ніхто з півсотні "радників" не сказав цьому ... твпп ... Зеленському, що відкривати рота треба лише тоді, коли вони з'являться на СУВЕРЕННІЙ території України. А так Вовочка, ти виглядаєш повним ідіотом.
Ну не дадуть вони тобі більше нічого зверх того, що вже дали.
і вже не важливе прізвищє)? - заменіть стратою.
це ж невиліковний словесний понос, а не президент...
А от навіщо ти туди полізло, дебіл?
Ну не можуть вже вони більше
Ой! Воно ж юрИст по диплому, тож повинен про те знати...
Про двосторонні договори воно щось чуло і саме тому понапідписувало рулони туалетного паперу під назвою "гарантії безпеки", в яких ні гарантій, ні безпеки немає. Але закоксених мізків не вистачає зрозуміти, що є дієві двосторонні угоди (як у Ізраїля та США, скажімо) і такі угоди можуть бути навіть у кремлядів.
Чи ця хрипата нікчема вважає, що відмовившись від пропозиції Макрона про іноземний контингент на теренах України, теж саме зробить і ботоксний? А з якого дива? На суверенній території однієї держави, за її запрошенням, перебувають військові іншої держави у відповідності до двосторонніх домовленностей. Шо йому дєрьмак відсипає?
Ну а те, що сам процес надання иновських рекрутів московитам виглядає як купівля рабів за їжу в царський росії XIX століття - то дріб'язок