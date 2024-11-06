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В российском Каспийске дроны атаковали порт, - ЦПД. ВИДЕО

Дроны впервые атаковали Республику Дагестан в РФ. Был атакован порт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко.

"В российском Каспийске был атакован порт", - написал он

Также Коваленко уточнил, что в Каспийске есть корабли ВМФ РФ.

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Напомним, сегодня утром в сети жители Каспийска сообщили о взрывах и звуках, похожих на выстрелы. До Каспийска от ближайших городов Украины - более тысячи километров.

Автор: 

беспилотник (3856) Дагестан (145) порт (742) россия (96446) Центр противодействия дезинформации (137)


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Топ комментарии
+15
понад 1,5 тис. км до цілі - респект
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06.11.2024 12:10 Ответить
+14
Харашо но мало...
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06.11.2024 12:06 Ответить
+11
Каспійськ. Відео з причала

https://x.com/i/status/1854102770405573115
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06.11.2024 12:09 Ответить
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дрони атакували порт

Троха подрончили...
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06.11.2024 12:02 Ответить
Вибори у США закінчилися. Можна звіздячити сєкс меншини.
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06.11.2024 12:11 Ответить
їх там більшість
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06.11.2024 12:18 Ответить
до чого тут Україна?! Україна тут не до чого! бо це сулєйман кєрімов бамбіть рамзана кадирова, а той у відповідь бамбіть сулєймана кєрімова
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06.11.2024 12:39 Ответить
Де США, а де європейські цінності?
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06.11.2024 12:32 Ответить
Харашо но мало...
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06.11.2024 12:06 Ответить
Бєлоусов хде пепео ?
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06.11.2024 12:06 Ответить
"Центр протидії дезінформації" - я думав такі структури мали би займатися чимось іншим, розвінчувати брехню від кацапських джерел, а не перепечатувати новини з телеграму. За це гроші з бюджету йдуть, я так розумію?
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06.11.2024 12:07 Ответить
Каспійськ. Відео з причала

https://x.com/i/status/1854102770405573115
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06.11.2024 12:09 Ответить
нема Матросових
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06.11.2024 12:10 Ответить
понад 1,5 тис. км до цілі - респект
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06.11.2024 12:10 Ответить
у мене 1050
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06.11.2024 12:14 Ответить
по гуглу мапс (до прикладу)
Харків - каспійськ - 1474 км
Одеса - каспійськ - понад 1900 км
Запоріжжя - каспійськ - 1450 км
Херсон - каспійськ - понад 1800 км
щоправда Севастополь - каспійськ - близько 1400 км
Сімферополь - каспійськ - понад 1300 км
Керчь - каспійськ - близько 1100 км - ось воно
Луганськ - каспійськ - 1130 км - можливо
з лбз лисиці ніхто не запускатиме, на відтяжці
по прямій вони не йшли, облітали потенційні ппо ворога, от і відстань, маршрут та навігація - респект
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06.11.2024 12:23 Ответить
В Багдаді все спокійно?
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06.11.2024 12:31 Ответить
та може він з анапи рахував - 1040 км
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06.11.2024 12:33 Ответить
Може з канапи? з анапи 850
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06.11.2024 12:36 Ответить
по прямій то так, а облетіти, покружляти, пі@арів подрочити - ото гугла й видає близько 1040 км - сам перевіряв
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06.11.2024 12:38 Ответить
Україна там ні до чого! то міжентнічні розбірки між рамзанкою та кєрімкою
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06.11.2024 12:40 Ответить
ото дійсно так...
трохи негарно вийшло приписувати нам чуже
най вибачають та не зупиняються
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06.11.2024 12:43 Ответить
Сейчас нуно по максимому ******* рашистов всем чем можна пора рыжий обмылок не запретил Украине стрелять по рашистам
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06.11.2024 12:13 Ответить
Поки це деменційний обмилок заборонив стріляти по кацапстану.
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06.11.2024 12:16 Ответить
Україна лупить своєю зброєю, тому рудий обмилок це заборонити тупо не має можливості.
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06.11.2024 12:21 Ответить
Ловіть кацапські макаки
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06.11.2024 12:18 Ответить
Чечня дамбіт Дагестан. Уболіваю за дві незалежні маладиє рєспубліки.
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06.11.2024 12:40 Ответить
Він трохи промахнувся?
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06.11.2024 12:46 Ответить
сподіваюсь, це якось вплине на доставку вантажів з Ірану (негативно)
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06.11.2024 12:59 Ответить
Не попав.
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06.11.2024 18:25 Ответить
І шо??? Касапи порт втратили, його шо з лицця землі зітерли, разом із каспійськом ??? Ну хлопок і не більше... КАБами або балістикою, ото б був результат.)))
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06.11.2024 18:36 Ответить
ПО УШАМ ИМ !)
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06.11.2024 19:34 Ответить
******! -- каже тимчасово жива кацапська самка або личинка.
Важко з нею не погодитися.
Справді,
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06.11.2024 21:35 Ответить
 
 