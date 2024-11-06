В российском Каспийске дроны атаковали порт, - ЦПД. ВИДЕО

Дроны впервые атаковали Республику Дагестан в РФ. Был атакован порт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко.

"В российском Каспийске был атакован порт", - написал он

Также Коваленко уточнил, что в Каспийске есть корабли ВМФ РФ.

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Напомним, сегодня утром в сети жители Каспийска сообщили о взрывах и звуках, похожих на выстрелы. До Каспийска от ближайших городов Украины - более тысячи километров.