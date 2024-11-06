В российском Каспийске дроны атаковали порт, - ЦПД. ВИДЕО
Дроны впервые атаковали Республику Дагестан в РФ. Был атакован порт.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко.
"В российском Каспийске был атакован порт", - написал он
Также Коваленко уточнил, что в Каспийске есть корабли ВМФ РФ.
Напомним, сегодня утром в сети жители Каспийска сообщили о взрывах и звуках, похожих на выстрелы. До Каспийска от ближайших городов Украины - более тысячи километров.
Топ комментарии
+15 Wild MadDog
показать весь комментарий06.11.2024 12:10 Ответить Ссылка
+14 Грицько Злий
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+11 Виталий #548501
показать весь комментарий06.11.2024 12:09 Ответить Ссылка
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Троха подрончили...
https://x.com/i/status/1854102770405573115
Харків - каспійськ - 1474 км
Одеса - каспійськ - понад 1900 км
Запоріжжя - каспійськ - 1450 км
Херсон - каспійськ - понад 1800 км
щоправда Севастополь - каспійськ - близько 1400 км
Сімферополь - каспійськ - понад 1300 км
Керчь - каспійськ - близько 1100 км - ось воно
Луганськ - каспійськ - 1130 км - можливо
з лбз лисиці ніхто не запускатиме, на відтяжці
по прямій вони не йшли, облітали потенційні ппо ворога, от і відстань, маршрут та навігація - респект
трохи негарно вийшло приписувати нам чуже
най вибачають та не зупиняються
Важко з нею не погодитися.
Справді,