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Новости Видео Война
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Российские моряки в порту Каспийска бегут в укрытие и восторженно наблюдают за атакой ударного БПЛА: "Ах#еть! Сбили-нет, сама взорвалась! Не попали в него!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент атаки беспилотника на базу каспийской флотилии ВМФ РФ в Дагестане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана одним из россиян, который находился на базе в момент удара. На записи видно, как автор видео и еще несколько мужчин в военной форме бегут и прячутся от беспилотника за уличной лестницей. Затем раздается взрыв. В кадр попадает военный корабль. Автор видео нецензурно ругается, комментируя увиденное.

Смотрите также: В российском Каспийске дроны атаковали порт, - ЦПД. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19899) беспилотник (3856) флот (819)


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Топ комментарии
+37
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06.11.2024 13:10 Ответить
+29
нравится вам с.ки как прилетают дроны ?
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06.11.2024 13:07 Ответить
+23
Та воно ватне вже давно здохло.
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06.11.2024 13:17 Ответить
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нравится вам с.ки как прилетают дроны ?
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06.11.2024 13:07 Ответить
А где морячок?
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06.11.2024 13:08 Ответить
кажуть лапті відкинув
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06.11.2024 13:16 Ответить
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06.11.2024 13:10 Ответить
Та воно ватне вже давно здохло.
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06.11.2024 13:17 Ответить
Зазвичай цього підарського морячка іноді не вистачає у повідомленнях на ресурсі, коли падають "камни с неба" у Криму, а тут він є, мабуть, компенсація.
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06.11.2024 13:26 Ответить
хто знає, як його звати?
шукав всюди - не знайшов
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06.11.2024 13:39 Ответить
Здохло воно, ім'я йому біосміття. Нащо його шукати?
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06.11.2024 15:04 Ответить
щоб ще раз переконатися, що Бог є і він за Україну
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06.11.2024 21:44 Ответить
їм сподобалося! хочуть садомазо?
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06.11.2024 13:16 Ответить
Хорошо бегают мокрячки. Надо повторить.
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06.11.2024 13:18 Ответить
то вони ще з Вашої легкої руки в пі@арську піхоту на лбз заїдуть
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06.11.2024 13:32 Ответить
це пі@арів іран вже хєрачить чи то кадирка знов мститься за вайлдберіз?
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06.11.2024 13:24 Ответить
Вам би, вам би, вам би, вам би всєм на дно.. (с)
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06.11.2024 13:31 Ответить
видно, що всім сподобалось..., треба ще...
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06.11.2024 14:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nNPZMwhA9Og "як пацюкі, пардон, як кріси"(с)
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06.11.2024 14:21 Ответить
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06.11.2024 21:45 Ответить
цікаво, через Грузію летиів, чи все ж через Краснодарський край, Карачаєво-Черкесію і Північну Осетію....
"Аеропракту" респект.
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06.11.2024 15:16 Ответить
Аеропракт - він і в Африці Аеропракт.....
Дешево і сердито!
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06.11.2024 15:42 Ответить
в данному випадку не дуже то і дешево, бо система наведення на ньому коштує дорожче, чим сам А-22.
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06.11.2024 19:39 Ответить
аеропракт за це не відповідає - підрядник вимагає....
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06.11.2024 20:58 Ответить
звісно не відповідає, бо не спеціалісти в інерціалці і у DSMAC, які коштують більше, ніж сам літак, а гроші не з неба сипляться.
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06.11.2024 22:21 Ответить
А які ж вони сцикливі, ці марячкі.
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06.11.2024 17:29 Ответить
нефтебаза в Феодосии через неделю после начала пожара 7 октября целыми остались еще 18 резервуаров....... работать и работать
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06.11.2024 18:36 Ответить
Моряки - самые храбрые люди.
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06.11.2024 18:40 Ответить
 
 