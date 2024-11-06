Российские моряки в порту Каспийска бегут в укрытие и восторженно наблюдают за атакой ударного БПЛА: "Ах#еть! Сбили-нет, сама взорвалась! Не попали в него!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент атаки беспилотника на базу каспийской флотилии ВМФ РФ в Дагестане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана одним из россиян, который находился на базе в момент удара. На записи видно, как автор видео и еще несколько мужчин в военной форме бегут и прячутся от беспилотника за уличной лестницей. Затем раздается взрыв. В кадр попадает военный корабль. Автор видео нецензурно ругается, комментируя увиденное.

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