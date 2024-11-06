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Російські моряки у порту Каспійська біжать в укриття і захоплено спостерігають за атакою ударного БПЛА: "Ах#еть! Сбили-нет, сама взорвалась! Не попали в него!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент атаки безпілотника на базу каспійської флотилії ВМФ РФ у Дагестані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений одним із росіян, який перебував на базі у момент удару. На записі видно, як автор відео та ще кілька чоловіків у військовій формі біжать і ховаються від безпілотника за вуличними сходами. Потім лунає вибух. У кадр потрапляє військовий корабель. Автор відео нецензурно лається, коментуючи побачене.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У російському Каспійську дрони атакували порт, - ЦПД. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18036) безпілотник (4430) флот (349)


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Топ коментарі
+37
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06.11.2024 13:10 Відповісти
+29
нравится вам с.ки как прилетают дроны ?
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06.11.2024 13:07 Відповісти
+23
Та воно ватне вже давно здохло.
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06.11.2024 13:17 Відповісти
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нравится вам с.ки как прилетают дроны ?
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06.11.2024 13:07 Відповісти
А где морячок?
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06.11.2024 13:08 Відповісти
кажуть лапті відкинув
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06.11.2024 13:16 Відповісти
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06.11.2024 13:10 Відповісти
Та воно ватне вже давно здохло.
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06.11.2024 13:17 Відповісти
Зазвичай цього підарського морячка іноді не вистачає у повідомленнях на ресурсі, коли падають "камни с неба" у Криму, а тут він є, мабуть, компенсація.
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06.11.2024 13:26 Відповісти
хто знає, як його звати?
шукав всюди - не знайшов
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06.11.2024 13:39 Відповісти
Здохло воно, ім'я йому біосміття. Нащо його шукати?
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06.11.2024 15:04 Відповісти
щоб ще раз переконатися, що Бог є і він за Україну
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06.11.2024 21:44 Відповісти
їм сподобалося! хочуть садомазо?
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06.11.2024 13:16 Відповісти
Хорошо бегают мокрячки. Надо повторить.
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06.11.2024 13:18 Відповісти
то вони ще з Вашої легкої руки в пі@арську піхоту на лбз заїдуть
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06.11.2024 13:32 Відповісти
це пі@арів іран вже хєрачить чи то кадирка знов мститься за вайлдберіз?
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06.11.2024 13:24 Відповісти
Вам би, вам би, вам би, вам би всєм на дно.. (с)
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06.11.2024 13:31 Відповісти
видно, що всім сподобалось..., треба ще...
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06.11.2024 14:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nNPZMwhA9Og "як пацюкі, пардон, як кріси"(с)
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06.11.2024 14:21 Відповісти
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06.11.2024 21:45 Відповісти
цікаво, через Грузію летиів, чи все ж через Краснодарський край, Карачаєво-Черкесію і Північну Осетію....
"Аеропракту" респект.
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06.11.2024 15:16 Відповісти
Аеропракт - він і в Африці Аеропракт.....
Дешево і сердито!
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06.11.2024 15:42 Відповісти
в данному випадку не дуже то і дешево, бо система наведення на ньому коштує дорожче, чим сам А-22.
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06.11.2024 19:39 Відповісти
аеропракт за це не відповідає - підрядник вимагає....
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06.11.2024 20:58 Відповісти
звісно не відповідає, бо не спеціалісти в інерціалці і у DSMAC, які коштують більше, ніж сам літак, а гроші не з неба сипляться.
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06.11.2024 22:21 Відповісти
А які ж вони сцикливі, ці марячкі.
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06.11.2024 17:29 Відповісти
нефтебаза в Феодосии через неделю после начала пожара 7 октября целыми остались еще 18 резервуаров....... работать и работать
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06.11.2024 18:36 Відповісти
Моряки - самые храбрые люди.
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06.11.2024 18:40 Відповісти
 
 