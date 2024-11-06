Російські моряки у порту Каспійська біжать в укриття і захоплено спостерігають за атакою ударного БПЛА: "Ах#еть! Сбили-нет, сама взорвалась! Не попали в него!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент атаки безпілотника на базу каспійської флотилії ВМФ РФ у Дагестані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений одним із росіян, який перебував на базі у момент удару. На записі видно, як автор відео та ще кілька чоловіків у військовій формі біжать і ховаються від безпілотника за вуличними сходами. Потім лунає вибух. У кадр потрапляє військовий корабель. Автор відео нецензурно лається, коментуючи побачене.

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