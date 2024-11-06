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Новости Видео Война
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Украинский танк в упор расстреливает окопы оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 63-й ОМБр опубликовали видеозапись с фрагментом боевой работы танкового экипажа бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи танкисты обстреливают вражескую позицию, приблизившись к ней вплотную.

"Уникальные кадры войны: танк 63 бригады, с открытой позиции, вплотную разваливает окопы с оккупантами", - отмечают в комментарии бойцы.

Смотрите также: Бойцы 63-й ОМБр дроном уничтожили оккупанта в мешке. ВИДЕО

Автор: 

танк (2285) 63 ОМБр (108)


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захисники.Бережіть себе!
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06.11.2024 15:57 Ответить
Сподіваюсь, що окупантам сподобалося.
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06.11.2024 16:05 Ответить
Ото дров наламав, років на 10
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06.11.2024 16:06 Ответить
Років на 10 (тюрми) - то якщо документи на ті дрова ніхто не випише.

Цікаво, чи забезпечувалась цьому танку підтримка з повітря дронами (не тільки розвідка), чи просто від
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06.11.2024 16:11 Ответить
Так,бо знайти в посадці тих гадів важко.А так по правильним координата відпрацювали!
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06.11.2024 17:33 Ответить
Красиво.
російські окупанти здохніть.
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06.11.2024 18:02 Ответить
Хіба це правильне застосування танку? А що, якби у кацапів був хочаб один РПГ?
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06.11.2024 21:07 Ответить
 
 