Украинский танк в упор расстреливает окопы оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 63-й ОМБр опубликовали видеозапись с фрагментом боевой работы танкового экипажа бригады.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи танкисты обстреливают вражескую позицию, приблизившись к ней вплотную.
"Уникальные кадры войны: танк 63 бригады, с открытой позиции, вплотную разваливает окопы с оккупантами", - отмечают в комментарии бойцы.
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Цікаво, чи забезпечувалась цьому танку підтримка з повітря дронами (не тільки розвідка), чи просто від
російські окупанти здохніть.