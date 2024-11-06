Украинский танк в упор расстреливает окопы оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 63-й ОМБр опубликовали видеозапись с фрагментом боевой работы танкового экипажа бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи танкисты обстреливают вражескую позицию, приблизившись к ней вплотную.

"Уникальные кадры войны: танк 63 бригады, с открытой позиции, вплотную разваливает окопы с оккупантами", - отмечают в комментарии бойцы.

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