Український танк упритул розстрілює окопи окупантів. ВIДЕО
Бійці 63-ї ОМБр опублікували відеозапис із фрагментом бойової роботи танкового екіпажу бригади.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі танкісти обстрілюють ворожу позицію, наблизившись до неї упритул.
"Унікальні кадри війни: танк 63 бригади, з відкритої позиції, впритул розвалює окопи з окупантами", - зазначають у коментарі бійці.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
захисники.Бережіть себе!
Цікаво, чи забезпечувалась цьому танку підтримка з повітря дронами (не тільки розвідка), чи просто від
російські окупанти здохніть.