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Український танк упритул розстрілює окопи окупантів. ВIДЕО

Бійці 63-ї ОМБр опублікували відеозапис із фрагментом бойової роботи танкового екіпажу бригади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі танкісти обстрілюють ворожу позицію, наблизившись до неї упритул.

"Унікальні кадри війни: танк 63 бригади, з відкритої позиції, впритул розвалює окопи з окупантами", - зазначають у коментарі бійці.

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Автор: 

танк (2094) 63 ОМБр (108)


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захисники.Бережіть себе!
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06.11.2024 15:57 Відповісти
Сподіваюсь, що окупантам сподобалося.
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06.11.2024 16:05 Відповісти
Ото дров наламав, років на 10
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06.11.2024 16:06 Відповісти
Років на 10 (тюрми) - то якщо документи на ті дрова ніхто не випише.

Цікаво, чи забезпечувалась цьому танку підтримка з повітря дронами (не тільки розвідка), чи просто від
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06.11.2024 16:11 Відповісти
Так,бо знайти в посадці тих гадів важко.А так по правильним координата відпрацювали!
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06.11.2024 17:33 Відповісти
Красиво.
російські окупанти здохніть.
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06.11.2024 18:02 Відповісти
Хіба це правильне застосування танку? А що, якби у кацапів був хочаб один РПГ?
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06.11.2024 21:07 Відповісти
 
 