Український танк упритул розстрілює окопи окупантів. ВIДЕО

Бійці 63-ї ОМБр опублікували відеозапис із фрагментом бойової роботи танкового екіпажу бригади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі танкісти обстрілюють ворожу позицію, наблизившись до неї упритул.

"Унікальні кадри війни: танк 63 бригади, з відкритої позиції, впритул розвалює окопи з окупантами", - зазначають у коментарі бійці.

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