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Пограничники взяли в плен российского захватчика во время отражения вражеской атаки на Купянском направлении.. ВИДЕО

Бойцы бригады "Месть" взяли в плен российского солдата на Купянском направлении во время отражения вражеской атаки. Оккупант сдался, объяснив, что "решил спрятаться от командования".

Он подписал контракт в сентябре и служил стрелком. Пленного передали спецслужбам для формирования обменного фонда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись признания оккупанта опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

Смотрите: Украинский танк в упор расстреливает окопы оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19910) Госпогранслужба (6646) плен (2653)


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Ураааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.11.2024 16:57 Ответить
Та хто ж це лайно тепер поміняє?
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06.11.2024 19:13 Ответить
 
 