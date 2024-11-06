Пограничники взяли в плен российского захватчика во время отражения вражеской атаки на Купянском направлении.. ВИДЕО
Бойцы бригады "Месть" взяли в плен российского солдата на Купянском направлении во время отражения вражеской атаки. Оккупант сдался, объяснив, что "решил спрятаться от командования".
Он подписал контракт в сентябре и служил стрелком. Пленного передали спецслужбам для формирования обменного фонда.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись признания оккупанта опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.
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Алекс Скела
показать весь комментарий06.11.2024 16:57 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Дмитрий Питалов #420485
показать весь комментарий06.11.2024 19:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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