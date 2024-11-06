Прикордонники полонили російського загарбника під час відбиття ворожої атаки на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
Бійці бригади "Помста" взяли у полон російського солдата на Куп’янському напрямку під час відбиття ворожої атаки. Окупант здався, пояснивши, що "вирішив сховатися від командування".
Він підписав контракт у вересні та служив стрільцем. Полоненого передали спецслужбам для формування обмінного фонду.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зізнання окупанта опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
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Алекс Скела
показати весь коментар06.11.2024 16:57 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Дмитрий Питалов #420485
показати весь коментар06.11.2024 19:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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