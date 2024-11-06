УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3809 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
7 485 2

Прикордонники полонили російського загарбника під час відбиття ворожої атаки на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Бійці бригади "Помста" взяли у полон російського солдата на Куп’янському напрямку під час відбиття ворожої атаки. Окупант здався, пояснивши, що "вирішив сховатися від командування".

Він підписав контракт у вересні та служив стрільцем. Полоненого передали спецслужбам для формування обмінного фонду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зізнання окупанта опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Дивіться: Український танк упритул розстрілює окопи окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18036) Держприкордонслужба ДПСУ (6200) полон (1603)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ураааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
06.11.2024 16:57 Відповісти
Та хто ж це лайно тепер поміняє?
показати весь коментар
06.11.2024 19:13 Відповісти
 
 