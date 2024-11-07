Взрывотехники полиции Киева разрядили два "шахеда", которые не сдетонировали после падения. ВИДЕО+ФОТО
Взрывотехники обезвредили два "шахеда", которые упали на крышу частного домовладения и пустырь и не сдетонировали.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Сегодня, во время атаки рф на Киев, на крышу частного домовладения упал вражеский беспилотник, который не сдетонировал. Взрывотехники столичного главка полиции разрядили в летательном аппарате боевую часть и сняли его с крыши.
Еще один БпЛА противника упал на территорию пустыря и так же не взорвался. Взрывотехники полиции также его разрядили.
Напоминаем, ночью 7 ноября в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу силами ПВО было обезврежено более трех десятков российских БпЛА.
Топ комментарии
+2 IgorYakovlevich
показать весь комментарий07.11.2024 17:52 Ответить Ссылка
+2 Яр Холодний
показать весь комментарий07.11.2024 18:03 Ответить Ссылка
+1 Hrysha Hlyba #582024
показать весь комментарий07.11.2024 18:14 Ответить Ссылка
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Обманка теж повинна мати двигун, систему навігації, фюзеляж, сервоприводи. Боєголовка - сталевий корпус з вибухівкою всередині - має бути не така вже й дорога у порівнянні з іншими деталями дрона.
От якби обманки коштували принципово дешевше, була б біда.
в січні бориспіль відкривають.
для жінок, депутатів та інвалідів.