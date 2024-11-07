Взрывотехники полиции Киева разрядили два "шахеда", которые не сдетонировали после падения. ВИДЕО+ФОТО

Взрывотехники обезвредили два "шахеда", которые упали на крышу частного домовладения и пустырь и не сдетонировали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Сегодня, во время атаки рф на Киев, на крышу частного домовладения упал вражеский беспилотник, который не сдетонировал. Взрывотехники столичного главка полиции разрядили в летательном аппарате боевую часть и сняли его с крыши.





Также смотрите: Последствия вражеской атаки на Киев. ФОТОрепортаж





Еще один БпЛА противника упал на территорию пустыря и так же не взорвался. Взрывотехники полиции также его разрядили.

Напоминаем, ночью 7 ноября в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу силами ПВО было обезврежено более трех десятков российских БпЛА.