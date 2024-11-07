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Взрывотехники полиции Киева разрядили два "шахеда", которые не сдетонировали после падения. ВИДЕО+ФОТО

Взрывотехники обезвредили два "шахеда", которые упали на крышу частного домовладения и пустырь и не сдетонировали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Сегодня, во время атаки рф на Киев, на крышу частного домовладения упал вражеский беспилотник, который не сдетонировал. Взрывотехники столичного главка полиции разрядили в летательном аппарате боевую часть и сняли его с крыши.

Вибухотехніки поліції Києва знешкодили два шахеди
Вибухотехніки поліції Києва знешкодили два шахеди

Также смотрите: Последствия вражеской атаки на Киев. ФОТОрепортаж


Вибухотехніки поліції Києва знешкодили два шахеди

Еще один БпЛА противника упал на территорию пустыря и так же не взорвался. Взрывотехники полиции также его разрядили.

Напоминаем, ночью 7 ноября в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу силами ПВО было обезврежено более трех десятков российских БпЛА.

Автор: 

Киев (25794) Нацполиция (16607) Воздушные атаки на Киев (805) Шахед (1238)


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Топ комментарии
+2
Подяка нашим профі! Тепер ворожі технології нам на користь підуть.
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07.11.2024 17:52 Ответить
+2
Навіщо? Та й "витопить" можна лише тротил... Амонал, динаміт, желатин-динаміт чи той же гексоген не "витопиш"... Але цілком можна використать у якості фугасу... Або закласти в того ж нашого БПЛА і відправить "господарям" - на НПЗ чи нафтобазу...
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07.11.2024 18:03 Ответить
+1
та які в сраку шахеди?
в січні бориспіль відкривають.
для жінок, депутатів та інвалідів.
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07.11.2024 18:14 Ответить
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Витопити б вибухівку - і на скиди для дронів.
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07.11.2024 17:46 Ответить
Навіщо? Та й "витопить" можна лише тротил... Амонал, динаміт, желатин-динаміт чи той же гексоген не "витопиш"... Але цілком можна використать у якості фугасу... Або закласти в того ж нашого БПЛА і відправить "господарям" - на НПЗ чи нафтобазу...
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07.11.2024 18:03 Ответить
От цікаво, Ігнат наш казав, що зараз половина дронів - то обманки, а наскільки обманка дешевше бойового дрона?
Обманка теж повинна мати двигун, систему навігації, фюзеляж, сервоприводи. Боєголовка - сталевий корпус з вибухівкою всередині - має бути не така вже й дорога у порівнянні з іншими деталями дрона.
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08.11.2024 09:16 Ответить
Згоден... Але ці обманки відволікають на себе сили ППО... Розрахунок сил полку дальньої авіації для нанесення ядерного удару був такий: кілька літаків несли ракети для придушення ППО об"єкту. Частина несла засоби для нейтралізації РЛС. Були ще літаки для інших "другорядних" завдань (в залежності від характеристик "об"єкту враження" ... І лише один ніс ядерні **********... Так і тут...
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08.11.2024 09:52 Ответить
Я просто до чого. Якщо вартість і складність виготовлення обманки мало відрізняється від бойового дрона, то посипати голову попелом через велику кількість обманок не слід. Електроніку і двигуни, використані для обманок, не будуть використані для бойових дронів.
От якби обманки коштували принципово дешевше, була б біда.
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08.11.2024 09:56 Ответить
Льотчики полків дальньої авіації були камікадзе. На зворотній шлях розрахунку не було . І , так , з цілої армади що летілі на ціль , ядерні бомби несли ли ше кілька , не пам'ятаю скільки , давно було . А скільки керосину на польоти витрачалось!!!!! Составами привозили , цистерна на летовищі стояла просто для внутрішніх потреб ,відрами зливали .
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08.11.2024 10:30 Ответить
Я знаю... У радянські часи у ВПС ходила "байка" - нібито якось у Білоцерківському полку при оголошенні учбової тривони помилково були відкриті пакети на бойовий виліт. З БЦ полк орієнтувався на удар по базі НАТО в Трієсті... А там розрахунок пального - лише на політ в один кінець та на маневрування!. Кажуть, скандал був неймовірний... Щодо "цистерни на летовищі" - це з області фантастики... Це тобі не АЗС при дорозі... Там пальне привозять зі складу ПММ, після дво-трьохрівневої перевірки та "вистойки"... (Можливий варіант централізованої подачі з складу, по тубопроводу, прямо на стоянку літака...) Та цистерна - "п"яте колесо до воза"... Якщо і була - то, можливо, зовсім для інших цілей... Наприклад, для злиття "відстою" з паливозаправників - при останній перевірці якості пального інженером - перед заправкою літака...
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08.11.2024 11:07 Ответить
Подяка нашим профі! Тепер ворожі технології нам на користь підуть.
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07.11.2024 17:52 Ответить
в Одесі хотіли наняти таксі за 200 баксов шоб перевести збитий Шахед
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07.11.2024 17:52 Ответить
Росіяни почали встановлювати на "Шахеди" термобаричні ********** - ЗМІ
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07.11.2024 17:54 Ответить
та які в сраку шахеди?
в січні бориспіль відкривають.
для жінок, депутатів та інвалідів.
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07.11.2024 18:14 Ответить
ТАКІ Й Є ПОЛІЦІЯ !!! ТАКІ Й НЕОБХІДНІ НА ГОЛОВНИХ ПОСАДАХ !!!
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07.11.2024 20:27 Ответить
Та я не проти... Просто при такому комбінованому запуску збільшується вірогідність прориву справжніх, "бойових"... Адже обманки летять не просто так, "куди-попало"... Не буду тут тобі розписувать цю тактику... Не те місце - мене тут і кацапи читають... А я не хочу їм щось "підказувать"...
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08.11.2024 10:16 Ответить
 
 