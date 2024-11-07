Вибухотехніки поліції Києва розрядили два "шахеди", які не здетонували після падіння. ВІДЕО+ФОТО
Вибухотехніки знешкодили два "шахеди", які впали на дах приватного домоволодіння та пустир і не здетонували.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.
Сьогодні, під час атаки рф на Київ, на дах приватного домоволодіння впав ворожий безпілотник, який не здетонував. Вибухотехніки столичного главку поліції розрядили у літальному апараті бойову частину та зняли його з даху.
Ще один БпЛА противника впав на територію пустиря та так само не вибухнув. Вибухотехніки поліції також його розрядили.
Нагадуємо, вночі 7 листопада в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста силами ППО було знешкоджено понад три десятки російських БпЛА.
Топ коментарі
+2 IgorYakovlevich
показати весь коментар07.11.2024 17:52 Відповісти Посилання
+2 Яр Холодний
показати весь коментар07.11.2024 18:03 Відповісти Посилання
+1 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар07.11.2024 18:14 Відповісти Посилання
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Обманка теж повинна мати двигун, систему навігації, фюзеляж, сервоприводи. Боєголовка - сталевий корпус з вибухівкою всередині - має бути не така вже й дорога у порівнянні з іншими деталями дрона.
От якби обманки коштували принципово дешевше, була б біда.
в січні бориспіль відкривають.
для жінок, депутатів та інвалідів.