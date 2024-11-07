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Вибухотехніки поліції Києва розрядили два "шахеди", які не здетонували після падіння. ВІДЕО+ФОТО

Вибухотехніки знешкодили два "шахеди", які впали на дах приватного домоволодіння та пустир і не здетонували.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Сьогодні, під час атаки рф на Київ, на дах приватного домоволодіння впав ворожий безпілотник, який не здетонував. Вибухотехніки столичного главку поліції розрядили у літальному апараті бойову частину та зняли його з даху.

Вибухотехніки поліції Києва знешкодили два шахеди
Вибухотехніки поліції Києва знешкодили два шахеди

Також дивіться: Наслідки ворожої атаки на Київ. ФОТОрепортаж


Вибухотехніки поліції Києва знешкодили два шахеди

Ще один БпЛА противника впав на територію пустиря та так само не вибухнув. Вибухотехніки поліції також його розрядили.

Нагадуємо, вночі 7 листопада в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста силами ППО було знешкоджено понад три десятки російських БпЛА.

Автор: 

Київ (19796) Нацполіція (15327) Повітряні атаки на Київ (862) Шахед (1248)


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Топ коментарі
+2
Подяка нашим профі! Тепер ворожі технології нам на користь підуть.
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07.11.2024 17:52 Відповісти
+2
Навіщо? Та й "витопить" можна лише тротил... Амонал, динаміт, желатин-динаміт чи той же гексоген не "витопиш"... Але цілком можна використать у якості фугасу... Або закласти в того ж нашого БПЛА і відправить "господарям" - на НПЗ чи нафтобазу...
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07.11.2024 18:03 Відповісти
+1
та які в сраку шахеди?
в січні бориспіль відкривають.
для жінок, депутатів та інвалідів.
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07.11.2024 18:14 Відповісти
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Витопити б вибухівку - і на скиди для дронів.
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07.11.2024 17:46 Відповісти
Навіщо? Та й "витопить" можна лише тротил... Амонал, динаміт, желатин-динаміт чи той же гексоген не "витопиш"... Але цілком можна використать у якості фугасу... Або закласти в того ж нашого БПЛА і відправить "господарям" - на НПЗ чи нафтобазу...
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07.11.2024 18:03 Відповісти
От цікаво, Ігнат наш казав, що зараз половина дронів - то обманки, а наскільки обманка дешевше бойового дрона?
Обманка теж повинна мати двигун, систему навігації, фюзеляж, сервоприводи. Боєголовка - сталевий корпус з вибухівкою всередині - має бути не така вже й дорога у порівнянні з іншими деталями дрона.
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08.11.2024 09:16 Відповісти
Згоден... Але ці обманки відволікають на себе сили ППО... Розрахунок сил полку дальньої авіації для нанесення ядерного удару був такий: кілька літаків несли ракети для придушення ППО об"єкту. Частина несла засоби для нейтралізації РЛС. Були ще літаки для інших "другорядних" завдань (в залежності від характеристик "об"єкту враження" ... І лише один ніс ядерні **********... Так і тут...
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08.11.2024 09:52 Відповісти
Я просто до чого. Якщо вартість і складність виготовлення обманки мало відрізняється від бойового дрона, то посипати голову попелом через велику кількість обманок не слід. Електроніку і двигуни, використані для обманок, не будуть використані для бойових дронів.
От якби обманки коштували принципово дешевше, була б біда.
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08.11.2024 09:56 Відповісти
Льотчики полків дальньої авіації були камікадзе. На зворотній шлях розрахунку не було . І , так , з цілої армади що летілі на ціль , ядерні бомби несли ли ше кілька , не пам'ятаю скільки , давно було . А скільки керосину на польоти витрачалось!!!!! Составами привозили , цистерна на летовищі стояла просто для внутрішніх потреб ,відрами зливали .
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08.11.2024 10:30 Відповісти
Я знаю... У радянські часи у ВПС ходила "байка" - нібито якось у Білоцерківському полку при оголошенні учбової тривони помилково були відкриті пакети на бойовий виліт. З БЦ полк орієнтувався на удар по базі НАТО в Трієсті... А там розрахунок пального - лише на політ в один кінець та на маневрування!. Кажуть, скандал був неймовірний... Щодо "цистерни на летовищі" - це з області фантастики... Це тобі не АЗС при дорозі... Там пальне привозять зі складу ПММ, після дво-трьохрівневої перевірки та "вистойки"... (Можливий варіант централізованої подачі з складу, по тубопроводу, прямо на стоянку літака...) Та цистерна - "п"яте колесо до воза"... Якщо і була - то, можливо, зовсім для інших цілей... Наприклад, для злиття "відстою" з паливозаправників - при останній перевірці якості пального інженером - перед заправкою літака...
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08.11.2024 11:07 Відповісти
Подяка нашим профі! Тепер ворожі технології нам на користь підуть.
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07.11.2024 17:52 Відповісти
в Одесі хотіли наняти таксі за 200 баксов шоб перевести збитий Шахед
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07.11.2024 17:52 Відповісти
Росіяни почали встановлювати на "Шахеди" термобаричні ********** - ЗМІ
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07.11.2024 17:54 Відповісти
та які в сраку шахеди?
в січні бориспіль відкривають.
для жінок, депутатів та інвалідів.
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07.11.2024 18:14 Відповісти
ТАКІ Й Є ПОЛІЦІЯ !!! ТАКІ Й НЕОБХІДНІ НА ГОЛОВНИХ ПОСАДАХ !!!
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07.11.2024 20:27 Відповісти
Та я не проти... Просто при такому комбінованому запуску збільшується вірогідність прориву справжніх, "бойових"... Адже обманки летять не просто так, "куди-попало"... Не буду тут тобі розписувать цю тактику... Не те місце - мене тут і кацапи читають... А я не хочу їм щось "підказувать"...
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08.11.2024 10:16 Відповісти
 
 