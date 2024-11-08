Медики 63-й ОМБр вывозят с позиции четырех раненых бойцов. ВИДЕО

Медики 63-й ОМБр на бронетранспортере М113 вывезли с позиции четырех раненых бойцов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы военных медиков опубликована в соцсетях.

"Максимально рискованную вылазку к нашим позициям совершили медики 63 бригады. Чтобы спасти четырех раненых, один из которых находился в тяжелом состоянии, эвакуационная машина М113 была вынуждена средь бела дня подъехать вплотную к окопам. К счастью, жизни всех раненых удалось сохранить. Спасательную операцию проводили санитарный инструктор Завгосп, механик-водитель Маус и старший механик-водитель Джмиль", - отмечается в комментарии к записи.

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