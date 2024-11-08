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Медики 63-й ОМБр вывозят с позиции четырех раненых бойцов. ВИДЕО

Медики 63-й ОМБр на бронетранспортере М113 вывезли с позиции четырех раненых бойцов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы военных медиков опубликована в соцсетях.

"Максимально рискованную вылазку к нашим позициям совершили медики 63 бригады. Чтобы спасти четырех раненых, один из которых находился в тяжелом состоянии, эвакуационная машина М113 была вынуждена средь бела дня подъехать вплотную к окопам. К счастью, жизни всех раненых удалось сохранить. Спасательную операцию проводили санитарный инструктор Завгосп, механик-водитель Маус и старший механик-водитель Джмиль", - отмечается в комментарии к записи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Партнеры предоставят Украине 200 бронетранспортеров для эвакуации раненых с фронта, - Минобороны

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медицина (2529) эвакуация (2121) медицинская помощь (86) бой (190) 63 ОМБр (108)


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Нужно к носилкам приделать колеса с одной стороны чтобы тянуть легче. Потому что нелегко тащить 100кг человека +40кг обвеса на нем.
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08.11.2024 16:05 Ответить
Є такі складні ноші . Але тут взагалі хлопці не мають ніякий нош . У нас дівчата в волонтерській " Території Гідності " постійно шиють ноші , сотнями . Їх після евакуації до стабпункта викидають, бо прати нема де , все в крові ..
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08.11.2024 16:39 Ответить
Медикам -Респект !
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08.11.2024 16:40 Ответить
Нехай ухилянти спитають в цих героїв "за що вони воюють"
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08.11.2024 16:49 Ответить
Швидкого одужання вам Героі!
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08.11.2024 16:54 Ответить
Слава Захисникам України-Героям Слава!
Одне питання - "димову завісу не можна було зробити й під неї провести евакуацію"?
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08.11.2024 17:25 Ответить
Мав честь торік бачити роботу медиків 63-ї. Уклін і респект їм усім від водіїв до начмеда!
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08.11.2024 19:33 Ответить
 
 