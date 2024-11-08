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Медики 63-ї ОМБр вивозять із позиції чотирьох поранених бійців. ВIДЕО

Медики 63-ї ОМБр на бронетранспортері М113 вивезли із позиції чотирьох поранених бійців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи військових медиків опублікований у соцмережах.

"Максимально ризиковану вилазку до наших позицій здійснили медики 63 бригади. Аби врятувати чотирьох поранених, один з яких перебував у важкому стані, евакуаційна машина М113 була змушена серед білого дня підʼїхати впритул до окопів. На щастя, життя усіх поранених вдалося зберегти. Рятувальну операцію проводили санітарний інструктор Завгосп, механік-водій Маус та старший механік-водій Джміль", - зазначається у коментарі до запису.

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Автор: 

медицина (2145) евакуація (2360) медична допомога (114) бій (189) 63 ОМБр (108)


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Нужно к носилкам приделать колеса с одной стороны чтобы тянуть легче. Потому что нелегко тащить 100кг человека +40кг обвеса на нем.
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08.11.2024 16:05 Відповісти
Є такі складні ноші . Але тут взагалі хлопці не мають ніякий нош . У нас дівчата в волонтерській " Території Гідності " постійно шиють ноші , сотнями . Їх після евакуації до стабпункта викидають, бо прати нема де , все в крові ..
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08.11.2024 16:39 Відповісти
Медикам -Респект !
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08.11.2024 16:40 Відповісти
Нехай ухилянти спитають в цих героїв "за що вони воюють"
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08.11.2024 16:49 Відповісти
Швидкого одужання вам Героі!
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08.11.2024 16:54 Відповісти
Слава Захисникам України-Героям Слава!
Одне питання - "димову завісу не можна було зробити й під неї провести евакуацію"?
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08.11.2024 17:25 Відповісти
Мав честь торік бачити роботу медиків 63-ї. Уклін і респект їм усім від водіїв до начмеда!
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08.11.2024 19:33 Відповісти
 
 