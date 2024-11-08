Медики 63-ї ОМБр вивозять із позиції чотирьох поранених бійців. ВIДЕО

Медики 63-ї ОМБр на бронетранспортері М113 вивезли із позиції чотирьох поранених бійців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи військових медиків опублікований у соцмережах.

"Максимально ризиковану вилазку до наших позицій здійснили медики 63 бригади. Аби врятувати чотирьох поранених, один з яких перебував у важкому стані, евакуаційна машина М113 була змушена серед білого дня підʼїхати впритул до окопів. На щастя, життя усіх поранених вдалося зберегти. Рятувальну операцію проводили санітарний інструктор Завгосп, механік-водій Маус та старший механік-водій Джміль", - зазначається у коментарі до запису.

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