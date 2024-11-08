Военное командование работает над усилением позиций на Кураховском и Покровском направлениях, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 989-го дня войны с Россией.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня уже весь день встречи и совещания в Киеве после саммита Европейского политического сообщества в Будапеште. Украинская позиция была представлена. И вообще наработки европейской политики на следующий период должны быть общими, скоординированными и такими, которые прямо помогают нашему партнерству в Европе, в Евроатлантике. Так же, как без сильной Америки глобальные дела приходят в упадок, так и без сильной Европы сохранение стабильности для европейских народов просто невозможно.
И следующая неделя должна также принести соответствующие результаты - результаты в нашей работе с партнерами. Делаем все, чтобы склонить Россию к нормальным, содержательным переговорам на основе международного права, а не террора.
Был сегодня доклад Главкома. Фронт. Кураховское направление, Покровское направление - самые сложные сейчас. Военное командование, командование бригад работают над усилением позиций", - рассказал Зеленский.
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А не хочеш потужитися, не муч с***у.
ще на декілька км просунуться і Курахово опиниться в оперативному оточенні.
Гадаю з Siri вийде президент не гірший від зеленського: вона так само може промовляти чужі тексти, але при цьому вона вийде дешевше для бюджету.
Цей придурок вже дістав своїм позерством.