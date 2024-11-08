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Новости Видео Война
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Военное командование работает над усилением позиций на Кураховском и Покровском направлениях, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 989-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня уже весь день встречи и совещания в Киеве после саммита Европейского политического сообщества в Будапеште. Украинская позиция была представлена. И вообще наработки европейской политики на следующий период должны быть общими, скоординированными и такими, которые прямо помогают нашему партнерству в Европе, в Евроатлантике. Так же, как без сильной Америки глобальные дела приходят в упадок, так и без сильной Европы сохранение стабильности для европейских народов просто невозможно.

И следующая неделя должна также принести соответствующие результаты - результаты в нашей работе с партнерами. Делаем все, чтобы склонить Россию к нормальным, содержательным переговорам на основе международного права, а не террора.

Был сегодня доклад Главкома. Фронт. Кураховское направление, Покровское направление - самые сложные сейчас. Военное командование, командование бригад работают над усилением позиций", - рассказал Зеленский.

Читайте также: Европа должна передать нам 300 млрд замороженных российских активов, это украинские деньги, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20336)


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Топ комментарии
+7
Тут само командование надо менять на боевых офицеров и гнать в шею эту придворную генеральскую шваль.
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08.11.2024 21:27
+6
от коли починалась курська авантюра то там і верховний приймав учать, якість доповіді озвучував. а коли "********" донецьку область - то це вже справа лише військового командування
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08.11.2024 21:28
+6
"Кураховское направление" такими темпами через неделю в окружении окажется. Ничего, еще много всяких направлений на карте. Все збс.
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08.11.2024 21:32
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І жодного слова про корейців? Трамп наказав змінити пластинку
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08.11.2024 21:25 Ответить
Після здачі Авдіівки потрібно було братися - бо вже Курахове беруть в оточення
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08.11.2024 21:26 Ответить
Дебіл чекає обвалу значних ділянок фронту,сирка треба було гнати після Очеретяного.
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08.11.2024 22:35 Ответить
зеля де ти сховав свій інтелект ?
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08.11.2024 21:26 Ответить
не можна знайти чорну кішку в темній кімнаті, особливо, коли її там нема.
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08.11.2024 21:29 Ответить
Кришкою піаніно защемило
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08.11.2024 21:30 Ответить
Тут само командование надо менять на боевых офицеров и гнать в шею эту придворную генеральскую шваль.
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08.11.2024 21:27 Ответить
от коли починалась курська авантюра то там і верховний приймав учать, якість доповіді озвучував. а коли "********" донецьку область - то це вже справа лише військового командування
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08.11.2024 21:28 Ответить
Вже і по суджанській операції не сильно звітують, бо і там справи кепські.
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08.11.2024 22:02 Ответить
Військове командування працює над посиленням позицій на Курахівському та Покровському напрямках, - Зеленський. Це означає до інаугаріції "трамбона" підготовляється здача цих територій...
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08.11.2024 21:31 Ответить
"Кураховское направление" такими темпами через неделю в окружении окажется. Ничего, еще много всяких направлений на карте. Все збс.
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08.11.2024 21:32 Ответить
До цього "військове командування" працювала над "відходом на підготовлені позиції" з Авдіївки... брехун вова зеленський
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08.11.2024 21:33 Ответить
Потужний, раніше треба було. Набагато.
А не хочеш потужитися, не муч с***у.
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08.11.2024 21:36 Ответить
Спичрайтеры працюют над усилением демагогических оборотов в обращениях,пока героически справляются.
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08.11.2024 21:43 Ответить
Ішак тупорилий взагалі не має уявлення, що діється на фронті. І це чмо ще й називає себе верховним головкомом.
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08.11.2024 21:48 Ответить
а гов нюка уже не посвящают. зеленский, гов ин москов
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08.11.2024 21:52 Ответить
А що на курському напрямку вже ніше ніж на Донбасі?
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08.11.2024 21:56 Ответить
Невже на Курському напрямку вже гірше ніж на Донбасі
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08.11.2024 21:59 Ответить
На курахівському пізно всрались, кацапи вже за 10 км від Костянтинополя та в 7 від дачного.
ще на декілька км просунуться і Курахово опиниться в оперативному оточенні.
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08.11.2024 22:00 Ответить
Це була вечірня казочка від Діда Проноса.
Гадаю з Siri вийде президент не гірший від зеленського: вона так само може промовляти чужі тексти, але при цьому вона вийде дешевше для бюджету.
Цей придурок вже дістав своїм позерством.
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08.11.2024 22:42 Ответить
Треба ставити зуби дракона...
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08.11.2024 22:46 Ответить
Верховний ... до військового командування відношення немає....
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08.11.2024 22:55 Ответить
Ясно. Кураховому і Покровську капець.
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08.11.2024 23:02 Ответить
Ну, тепер ще два три дні і позіціям пи.....ь. Як і всьому іншому, тіки до Нового року.
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08.11.2024 23:46 Ответить
Опять укрепления в полях и в оврагах стоят?
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09.11.2024 02:29 Ответить
Геть сирського з Генштабу!
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09.11.2024 03:22 Ответить
"Зміцнення позицій"...порожній пафос
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09.11.2024 10:34 Ответить
Це вже почався потужний "отрицательний наступ"?
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09.11.2024 20:22 Ответить
 
 