Военное командование работает над усилением позиций на Кураховском и Покровском направлениях, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 989-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня уже весь день встречи и совещания в Киеве после саммита Европейского политического сообщества в Будапеште. Украинская позиция была представлена. И вообще наработки европейской политики на следующий период должны быть общими, скоординированными и такими, которые прямо помогают нашему партнерству в Европе, в Евроатлантике. Так же, как без сильной Америки глобальные дела приходят в упадок, так и без сильной Европы сохранение стабильности для европейских народов просто невозможно.

И следующая неделя должна также принести соответствующие результаты - результаты в нашей работе с партнерами. Делаем все, чтобы склонить Россию к нормальным, содержательным переговорам на основе международного права, а не террора.

Был сегодня доклад Главкома. Фронт. Кураховское направление, Покровское направление - самые сложные сейчас. Военное командование, командование бригад работают над усилением позиций", - рассказал Зеленский.

Читайте также: Европа должна передать нам 300 млрд замороженных российских активов, это украинские деньги, - Зеленский