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Новини Відео Війна
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Військове командування працює над посиленням позицій на Курахівському та Покровському напрямках, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців  наприкінці 989-го дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вже весь день зустрічі й наради в Києві після саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті. Українська позиція була представлена. І взагалі напрацювання європейської політики на наступний період має бути спільним, скоординованим і таким, що прямо допомагає нашому партнерству у Європі, у Євроатлантиці. Так само, як без сильної Америки глобальні справи занепадають, так і без сильної Європи збереження стабільності для європейських народів просто неможливе.

І наступний тиждень має також принести відповідні результати – результати в нашій роботі з партнерами. Робимо все, щоб змусити Росію до нормальних, змістовних перемовин на основі міжнародного права, а не терору.

Була сьогодні доповідь Головкома. Фронт. Курахівський напрямок, Покровський напрямок – найскладніші зараз. Військове командування, командування бригад працюють над посиленням позицій", - розповів Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24607)


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Топ коментарі
+7
Тут само командование надо менять на боевых офицеров и гнать в шею эту придворную генеральскую шваль.
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08.11.2024 21:27 Відповісти
+6
от коли починалась курська авантюра то там і верховний приймав учать, якість доповіді озвучував. а коли "********" донецьку область - то це вже справа лише військового командування
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08.11.2024 21:28 Відповісти
+6
"Кураховское направление" такими темпами через неделю в окружении окажется. Ничего, еще много всяких направлений на карте. Все збс.
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08.11.2024 21:32 Відповісти
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І жодного слова про корейців? Трамп наказав змінити пластинку
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08.11.2024 21:25 Відповісти
Після здачі Авдіівки потрібно було братися - бо вже Курахове беруть в оточення
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08.11.2024 21:26 Відповісти
Дебіл чекає обвалу значних ділянок фронту,сирка треба було гнати після Очеретяного.
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08.11.2024 22:35 Відповісти
зеля де ти сховав свій інтелект ?
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08.11.2024 21:26 Відповісти
не можна знайти чорну кішку в темній кімнаті, особливо, коли її там нема.
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08.11.2024 21:29 Відповісти
Кришкою піаніно защемило
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08.11.2024 21:30 Відповісти
Тут само командование надо менять на боевых офицеров и гнать в шею эту придворную генеральскую шваль.
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08.11.2024 21:27 Відповісти
от коли починалась курська авантюра то там і верховний приймав учать, якість доповіді озвучував. а коли "********" донецьку область - то це вже справа лише військового командування
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08.11.2024 21:28 Відповісти
Вже і по суджанській операції не сильно звітують, бо і там справи кепські.
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08.11.2024 22:02 Відповісти
Військове командування працює над посиленням позицій на Курахівському та Покровському напрямках, - Зеленський. Це означає до інаугаріції "трамбона" підготовляється здача цих територій...
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08.11.2024 21:31 Відповісти
"Кураховское направление" такими темпами через неделю в окружении окажется. Ничего, еще много всяких направлений на карте. Все збс.
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08.11.2024 21:32 Відповісти
До цього "військове командування" працювала над "відходом на підготовлені позиції" з Авдіївки... брехун вова зеленський
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08.11.2024 21:33 Відповісти
Потужний, раніше треба було. Набагато.
А не хочеш потужитися, не муч с***у.
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08.11.2024 21:36 Відповісти
Спичрайтеры працюют над усилением демагогических оборотов в обращениях,пока героически справляются.
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08.11.2024 21:43 Відповісти
Ішак тупорилий взагалі не має уявлення, що діється на фронті. І це чмо ще й називає себе верховним головкомом.
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08.11.2024 21:48 Відповісти
а гов нюка уже не посвящают. зеленский, гов ин москов
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08.11.2024 21:52 Відповісти
А що на курському напрямку вже ніше ніж на Донбасі?
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08.11.2024 21:56 Відповісти
Невже на Курському напрямку вже гірше ніж на Донбасі
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08.11.2024 21:59 Відповісти
На курахівському пізно всрались, кацапи вже за 10 км від Костянтинополя та в 7 від дачного.
ще на декілька км просунуться і Курахово опиниться в оперативному оточенні.
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08.11.2024 22:00 Відповісти
Це була вечірня казочка від Діда Проноса.
Гадаю з Siri вийде президент не гірший від зеленського: вона так само може промовляти чужі тексти, але при цьому вона вийде дешевше для бюджету.
Цей придурок вже дістав своїм позерством.
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08.11.2024 22:42 Відповісти
Треба ставити зуби дракона...
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08.11.2024 22:46 Відповісти
Верховний ... до військового командування відношення немає....
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08.11.2024 22:55 Відповісти
Ясно. Кураховому і Покровську капець.
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08.11.2024 23:02 Відповісти
Ну, тепер ще два три дні і позіціям пи.....ь. Як і всьому іншому, тіки до Нового року.
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08.11.2024 23:46 Відповісти
Опять укрепления в полях и в оврагах стоят?
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09.11.2024 02:29 Відповісти
Геть сирського з Генштабу!
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09.11.2024 03:22 Відповісти
"Зміцнення позицій"...порожній пафос
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09.11.2024 10:34 Відповісти
Це вже почався потужний "отрицательний наступ"?
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09.11.2024 20:22 Відповісти
 
 