Військове командування працює над посиленням позицій на Курахівському та Покровському напрямках, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 989-го дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вже весь день зустрічі й наради в Києві після саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті. Українська позиція була представлена. І взагалі напрацювання європейської політики на наступний період має бути спільним, скоординованим і таким, що прямо допомагає нашому партнерству у Європі, у Євроатлантиці. Так само, як без сильної Америки глобальні справи занепадають, так і без сильної Європи збереження стабільності для європейських народів просто неможливе.

І наступний тиждень має також принести відповідні результати – результати в нашій роботі з партнерами. Робимо все, щоб змусити Росію до нормальних, змістовних перемовин на основі міжнародного права, а не терору.

Була сьогодні доповідь Головкома. Фронт. Курахівський напрямок, Покровський напрямок – найскладніші зараз. Військове командування, командування бригад працюють над посиленням позицій", - розповів Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа має передати нам 300 млрд заморожених російських активів, це українські гроші, - Зеленський