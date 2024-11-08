Військове командування працює над посиленням позицій на Курахівському та Покровському напрямках, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 989-го дня війни з Росією.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вже весь день зустрічі й наради в Києві після саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті. Українська позиція була представлена. І взагалі напрацювання європейської політики на наступний період має бути спільним, скоординованим і таким, що прямо допомагає нашому партнерству у Європі, у Євроатлантиці. Так само, як без сильної Америки глобальні справи занепадають, так і без сильної Європи збереження стабільності для європейських народів просто неможливе.
І наступний тиждень має також принести відповідні результати – результати в нашій роботі з партнерами. Робимо все, щоб змусити Росію до нормальних, змістовних перемовин на основі міжнародного права, а не терору.
Була сьогодні доповідь Головкома. Фронт. Курахівський напрямок, Покровський напрямок – найскладніші зараз. Військове командування, командування бригад працюють над посиленням позицій", - розповів Зеленський.
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А не хочеш потужитися, не муч с***у.
ще на декілька км просунуться і Курахово опиниться в оперативному оточенні.
Гадаю з Siri вийде президент не гірший від зеленського: вона так само може промовляти чужі тексти, але при цьому вона вийде дешевше для бюджету.
Цей придурок вже дістав своїм позерством.