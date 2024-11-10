Оккупанту оторвало голову от точного сброса боеприпаса бойцами 5 ОШБр на Бахмутском направлении. ВИДЕО
Оператор 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады на Бахмутском направлении точно сбросил боеприпас на голову российскому солдату
Как информирует Цензор.НЕТ, оккупант не подозревая шел по полю с лопатой в руках, как вдруг наши бойцы ликвидировали его. Из-за взрыва россиянину оторвало голову.
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+14 Fjall_Raven
показать весь комментарий10.11.2024 17:37
+13 Олег Мандрівник #582578
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+7 ирина ира #418568
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(з острахом):
А хто це такі?
Хтось прийде........ , крім Вас, і порядок наведе! Проблеми з розумом не лише на вулицях, а й у коридорах влади, проблеми з порядністю, з крадіжкою, з бажанням закріпитися та правити, повернутися та правити... Ми клубок проблем, щоб не сказати - зміїне гніздо - під ударом зовнішнього ворога. Вулик, в який прийшов руйнувати дурний російський ведмідь, а бджоли в ньому займаються з'ясуванням хто матка, а чи не час її міняти, хто керує опором ведмедеві... А в цей момент найжадібніші і тупі підуть мед з сотень. А в цей час ведмідь...
І з вищесказаного посту видно, що тільки Ви і тільки Ви знаєте, що потрібно зробити, щоб ми перестали з'ясовувати, хто більше гетьман, хто більше українець, якою мовою треба вбивати ворога. Щоб ми припинили хайпувати та ставити один одному підніжки, коли на нас насувається російський танк.
А она у него была, когда в Украину поперся?