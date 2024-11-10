РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8507 посетителей онлайн
Новости Видео Война
10 127 33

Оккупанту оторвало голову от точного сброса боеприпаса бойцами 5 ОШБр на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Оператор 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады на Бахмутском направлении точно сбросил боеприпас на голову российскому солдату

Как информирует Цензор.НЕТ, оккупант не подозревая шел по полю с лопатой в руках, как вдруг наши бойцы ликвидировали его. Из-за взрыва россиянину оторвало голову.

Также смотрите: Двое российских пехотинцев попадают под стрелковый огонь украинских воинов в Донецкой области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19188) ликвидация (3529) 5 ОШБр (95)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
"крышу снесло!" - як кажуть на парашчині ))
показать весь комментарий
10.11.2024 17:37
+13
Привезли 200 в мухосранск. Свиноматка спрашивает - а голова где?
А она у него была, когда в Украину поперся?
показать весь комментарий
10.11.2024 18:12
+7
подраскинул мозгами
показать весь комментарий
10.11.2024 17:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"крышу снесло!" - як кажуть на парашчині ))
показать весь комментарий
10.11.2024 17:37 Ответить
Ну, и вот шо такому на концерте кабздона делать?
показать весь комментарий
10.11.2024 20:12 Ответить
Постоит с головой подмышкой и послушает завывания Йоси
показать весь комментарий
11.11.2024 14:01 Ответить
від влучного скиду ********** юійцями

(з острахом):
А хто це такі?
показать весь комментарий
10.11.2024 17:38 Ответить
На клаву посмотри, возможно поймёшь
показать весь комментарий
11.11.2024 11:34 Ответить
Від сраки пішла детонація, а потім відірвало башню.
показать весь комментарий
10.11.2024 17:40 Ответить
В нього мізків в башне і до цього не було. Зараз трохі відпочине і далі піде.
показать весь комментарий
10.11.2024 20:39 Ответить
подраскинул мозгами
показать весь комментарий
10.11.2024 17:41 Ответить
Нажаль ублюдок легко подох.
показать весь комментарий
10.11.2024 17:42 Ответить
МСЛ відірвало, а бОшки не було ніколи...
показать весь комментарий
10.11.2024 17:43 Ответить
для кобзона это утрата.
показать весь комментарий
10.11.2024 17:48 Ответить
Зато звільнилось місце для пірамідки
показать весь комментарий
10.11.2024 17:56 Ответить
Він точно подох?
показать весь комментарий
10.11.2024 17:55 Ответить
Прикидається
показать весь комментарий
10.11.2024 17:57 Ответить
Ці емоційні криваві кадри (відірвані ноги, голови, самостріли...)- для лохів, щоб відвернути увагу Українців від колосальних пройобів вищого політичного і військового керівництва. Ворог захоплює наші міста і села, землі "сємімільнимі шагамі", нам показують монологи і відосіки обдолбаного клоуна і трупи. Чекаємо капітуляції з такими керівниками і полководцями?
показать весь комментарий
10.11.2024 17:56 Ответить
це говорить про те шо в нас добрі дроні , а у кацапні хреновий РЕБ
показать весь комментарий
10.11.2024 18:04 Ответить
У нас немає ні механізмів, ні інструментів, ні людей, для яких закони - не пустий звук. Жодних структур, які можуть стежити і карати за недотримання законів.
Хтось прийде........ , крім Вас, і порядок наведе! Проблеми з розумом не лише на вулицях, а й у коридорах влади, проблеми з порядністю, з крадіжкою, з бажанням закріпитися та правити, повернутися та правити... Ми клубок проблем, щоб не сказати - зміїне гніздо - під ударом зовнішнього ворога. Вулик, в який прийшов руйнувати дурний російський ведмідь, а бджоли в ньому займаються з'ясуванням хто матка, а чи не час її міняти, хто керує опором ведмедеві... А в цей момент найжадібніші і тупі підуть мед з сотень. А в цей час ведмідь...

І з вищесказаного посту видно, що тільки Ви і тільки Ви знаєте, що потрібно зробити, щоб ми перестали з'ясовувати, хто більше гетьман, хто більше українець, якою мовою треба вбивати ворога. Щоб ми припинили хайпувати та ставити один одному підніжки, коли на нас насувається російський танк.
показать весь комментарий
10.11.2024 19:15 Ответить
ага ...іду нікого не чіпаю...
показать весь комментарий
10.11.2024 18:07 Ответить
Привезли 200 в мухосранск. Свиноматка спрашивает - а голова где?
А она у него была, когда в Украину поперся?
показать весь комментарий
10.11.2024 18:12 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2024 19:17 Ответить
Йшов кацапчик собі могилку рити відірвало голову і забувся.
показать весь комментарий
10.11.2024 18:14 Ответить
Совсем голову потерял….
показать весь комментарий
10.11.2024 18:25 Ответить
Головне, центр прінятія решеній не постраждав!
показать весь комментарий
10.11.2024 18:44 Ответить
Он простА пАтьЄрял голову....
показать весь комментарий
10.11.2024 19:20 Ответить
А че он..?
показать весь комментарий
10.11.2024 19:45 Ответить
Так на Берлин безголовые и нужны, по-плану.
показать весь комментарий
10.11.2024 20:10 Ответить
по булгакову.... міша берліоз.... щоправда - там трамвай
показать весь комментарий
10.11.2024 21:05 Ответить
Фсьо, через тиждень вмре з голоду...
показать весь комментарий
10.11.2024 21:06 Ответить
А вот і нєт! А клізма нафуя?
показать весь комментарий
10.11.2024 21:16 Ответить
І так пойдет
показать весь комментарий
10.11.2024 22:42 Ответить
Майн Рид "Вершник без голови".
показать весь комментарий
10.11.2024 23:15 Ответить
Зайва частина тіла -голова,він же жопою думав,коли їхав в Україну!
показать весь комментарий
11.11.2024 08:41 Ответить
 
 