Оккупанту оторвало голову от точного сброса боеприпаса бойцами 5 ОШБр на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Оператор 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады на Бахмутском направлении точно сбросил боеприпас на голову российскому солдату

Как информирует Цензор.НЕТ, оккупант не подозревая шел по полю с лопатой в руках, как вдруг наши бойцы ликвидировали его. Из-за взрыва россиянину оторвало голову.

Также смотрите: Двое российских пехотинцев попадают под стрелковый огонь украинских воинов в Донецкой области. ВИДЕО