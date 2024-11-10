Окупанту відірвало голову від влучного скиду боєприпасу бійцями 5 ОШБр на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Оператор 5-ої окремої штурмової Київської бригади на Бахмутському напрямку влучно скинув боєприпас на голову російському солдату
Як інформує Цензор.НЕТ, окупант не підозрюючи йшов полем з лопатою у руках, як раптом наші бійці ліквідували його. Через вибух росіяну відірвало голову.
Топ коментарі
+14 Fjall_Raven
показати весь коментар10.11.2024 17:37
+13 Олег Мандрівник #582578
показати весь коментар10.11.2024 18:12
+7 ирина ира #418568
показати весь коментар10.11.2024 17:41
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(з острахом):
А хто це такі?
Хтось прийде........ , крім Вас, і порядок наведе! Проблеми з розумом не лише на вулицях, а й у коридорах влади, проблеми з порядністю, з крадіжкою, з бажанням закріпитися та правити, повернутися та правити... Ми клубок проблем, щоб не сказати - зміїне гніздо - під ударом зовнішнього ворога. Вулик, в який прийшов руйнувати дурний російський ведмідь, а бджоли в ньому займаються з'ясуванням хто матка, а чи не час її міняти, хто керує опором ведмедеві... А в цей момент найжадібніші і тупі підуть мед з сотень. А в цей час ведмідь...
І з вищесказаного посту видно, що тільки Ви і тільки Ви знаєте, що потрібно зробити, щоб ми перестали з'ясовувати, хто більше гетьман, хто більше українець, якою мовою треба вбивати ворога. Щоб ми припинили хайпувати та ставити один одному підніжки, коли на нас насувається російський танк.
А она у него была, когда в Украину поперся?