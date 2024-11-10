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Окупанту відірвало голову від влучного скиду боєприпасу бійцями 5 ОШБр на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Оператор 5-ої окремої штурмової Київської бригади на Бахмутському напрямку влучно скинув боєприпас на голову російському солдату

Як інформує Цензор.НЕТ, окупант не підозрюючи йшов полем з лопатою у руках, як раптом наші бійці ліквідували його. Через вибух росіяну відірвало голову.

Також дивіться: Двоє російських піхотинців потрапляють під стрілецький вогонь українських воїнів на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916) 5 ОШБр (96)


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Топ коментарі
+14
"крышу снесло!" - як кажуть на парашчині ))
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10.11.2024 17:37
+13
Привезли 200 в мухосранск. Свиноматка спрашивает - а голова где?
А она у него была, когда в Украину поперся?
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10.11.2024 18:12
+7
подраскинул мозгами
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10.11.2024 17:41
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"крышу снесло!" - як кажуть на парашчині ))
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10.11.2024 17:37 Відповісти
Ну, и вот шо такому на концерте кабздона делать?
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10.11.2024 20:12 Відповісти
Постоит с головой подмышкой и послушает завывания Йоси
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11.11.2024 14:01 Відповісти
від влучного скиду ********** юійцями

(з острахом):
А хто це такі?
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10.11.2024 17:38 Відповісти
На клаву посмотри, возможно поймёшь
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11.11.2024 11:34 Відповісти
Від сраки пішла детонація, а потім відірвало башню.
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10.11.2024 17:40 Відповісти
В нього мізків в башне і до цього не було. Зараз трохі відпочине і далі піде.
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10.11.2024 20:39 Відповісти
подраскинул мозгами
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10.11.2024 17:41 Відповісти
Нажаль ублюдок легко подох.
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10.11.2024 17:42 Відповісти
МСЛ відірвало, а бОшки не було ніколи...
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10.11.2024 17:43 Відповісти
для кобзона это утрата.
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10.11.2024 17:48 Відповісти
Зато звільнилось місце для пірамідки
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10.11.2024 17:56 Відповісти
Він точно подох?
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10.11.2024 17:55 Відповісти
Прикидається
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10.11.2024 17:57 Відповісти
Ці емоційні криваві кадри (відірвані ноги, голови, самостріли...)- для лохів, щоб відвернути увагу Українців від колосальних пройобів вищого політичного і військового керівництва. Ворог захоплює наші міста і села, землі "сємімільнимі шагамі", нам показують монологи і відосіки обдолбаного клоуна і трупи. Чекаємо капітуляції з такими керівниками і полководцями?
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10.11.2024 17:56 Відповісти
це говорить про те шо в нас добрі дроні , а у кацапні хреновий РЕБ
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10.11.2024 18:04 Відповісти
У нас немає ні механізмів, ні інструментів, ні людей, для яких закони - не пустий звук. Жодних структур, які можуть стежити і карати за недотримання законів.
Хтось прийде........ , крім Вас, і порядок наведе! Проблеми з розумом не лише на вулицях, а й у коридорах влади, проблеми з порядністю, з крадіжкою, з бажанням закріпитися та правити, повернутися та правити... Ми клубок проблем, щоб не сказати - зміїне гніздо - під ударом зовнішнього ворога. Вулик, в який прийшов руйнувати дурний російський ведмідь, а бджоли в ньому займаються з'ясуванням хто матка, а чи не час її міняти, хто керує опором ведмедеві... А в цей момент найжадібніші і тупі підуть мед з сотень. А в цей час ведмідь...

І з вищесказаного посту видно, що тільки Ви і тільки Ви знаєте, що потрібно зробити, щоб ми перестали з'ясовувати, хто більше гетьман, хто більше українець, якою мовою треба вбивати ворога. Щоб ми припинили хайпувати та ставити один одному підніжки, коли на нас насувається російський танк.
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10.11.2024 19:15 Відповісти
ага ...іду нікого не чіпаю...
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10.11.2024 18:07 Відповісти
Привезли 200 в мухосранск. Свиноматка спрашивает - а голова где?
А она у него была, когда в Украину поперся?
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10.11.2024 18:12 Відповісти
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10.11.2024 19:17 Відповісти
Йшов кацапчик собі могилку рити відірвало голову і забувся.
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10.11.2024 18:14 Відповісти
Совсем голову потерял….
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10.11.2024 18:25 Відповісти
Головне, центр прінятія решеній не постраждав!
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10.11.2024 18:44 Відповісти
Он простА пАтьЄрял голову....
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10.11.2024 19:20 Відповісти
А че он..?
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10.11.2024 19:45 Відповісти
Так на Берлин безголовые и нужны, по-плану.
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10.11.2024 20:10 Відповісти
по булгакову.... міша берліоз.... щоправда - там трамвай
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10.11.2024 21:05 Відповісти
Фсьо, через тиждень вмре з голоду...
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10.11.2024 21:06 Відповісти
А вот і нєт! А клізма нафуя?
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10.11.2024 21:16 Відповісти
І так пойдет
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10.11.2024 22:42 Відповісти
Майн Рид "Вершник без голови".
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10.11.2024 23:15 Відповісти
Зайва частина тіла -голова,він же жопою думав,коли їхав в Україну!
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11.11.2024 08:41 Відповісти
 
 