Окупанту відірвало голову від влучного скиду боєприпасу бійцями 5 ОШБр на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Оператор 5-ої окремої штурмової Київської бригади на Бахмутському напрямку влучно скинув боєприпас на голову російському солдату

Як інформує Цензор.НЕТ, окупант не підозрюючи йшов полем з лопатою у руках, як раптом наші бійці ліквідували його. Через вибух росіяну відірвало голову.

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