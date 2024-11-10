Силы обороны уничтожают 15 единиц техники россиян во время их провального наступления на Курщине. ВИДЕО
Силы обороны отбили российское наступление в районе Погребков Курской области и уничтожили 15 единиц российской техники.
Видео российской атаки было опубликовано в телеграм-канале "Быть Или", передает Цензор.НЕТ.
Большая часть уничтоженной техники - БТРы, а также одна легковушка.
"Судя по всему, техника принадлежала 810-й ОБрМП ВМФ РФ. При этом важно отметить, что штурмы продолжаются. Техники и личного состава у оккупантов в Курской области очень много. Но пока существенного успеха им добиться не удается. Зетчики даже пишут, что некоторые части, которые были высажены с брони, заняли круговую оборону (то есть попали в окружение), и никто пробиться к ним не может, а все якобы освобожденные ВС РФ села находятся под полным контролем ВСУ", - отмечает автор канала.
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але , на жаль , наші хлопці потрібні тут , в Україні і захищати своє 🙁
Марячкі тихоокеанского флота явно заблуділісь по жізні
не мешайте ВСУ освобождать вашу страну от путинской банды убийц,
которые убивают прежде всего вас,
отправляя вас погибать на войну,
которая вам не нужна,
а нужна только им,
чтобы вы не смогли освободить себя от них самостоятельно.