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Новости Видео Война
11 251 18

Силы обороны уничтожают 15 единиц техники россиян во время их провального наступления на Курщине. ВИДЕО

Силы обороны отбили российское наступление в районе Погребков Курской области и уничтожили 15 единиц российской техники.

Видео российской атаки было опубликовано в телеграм-канале "Быть Или", передает Цензор.НЕТ.

Большая часть уничтоженной техники - БТРы, а также одна легковушка.

"Судя по всему, техника принадлежала 810-й ОБрМП ВМФ РФ. При этом важно отметить, что штурмы продолжаются. Техники и личного состава у оккупантов в Курской области очень много. Но пока существенного успеха им добиться не удается. Зетчики даже пишут, что некоторые части, которые были высажены с брони, заняли круговую оборону (то есть попали в окружение), и никто пробиться к ним не может, а все якобы освобожденные ВС РФ села находятся под полным контролем ВСУ", - отмечает автор канала.

Смотрите: Воины 95 ОДШБр ликвидировали сотню россиян из 810 бригады морской пехоты и уничтожили 28 единиц техники на Курщине. ВИДЕО 18+

Автор: 

уничтожение (6904) техника (1735) Курск (1092)


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Топ комментарии
+20
яка краса
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10.11.2024 18:42
+7
Зрелищно, професійно і просто красиво !!! ЗСУ респект і повага !!!
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10.11.2024 19:25
+6
Жирно
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10.11.2024 18:47
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яка краса
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10.11.2024 18:42 Ответить
Й не кажіть, й звук, й картинка - все чудово!
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11.11.2024 01:25 Ответить
👌
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11.11.2024 13:59 Ответить
Жирно
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10.11.2024 18:47 Ответить
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10.11.2024 20:56 Ответить
Дуже крепко наші воїни луплять кончених кацапів в курВську
але , на жаль , наші хлопці потрібні тут , в Україні і захищати своє 🙁
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10.11.2024 18:55 Ответить
музня хароша…. та потуги приполярноїнігерії можливо приправлені низькосрущимивузькоокими..
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10.11.2024 18:58 Ответить
15 000 кілометрів - така відстань від Курська до Тихого океану, Карле...
Марячкі тихоокеанского флота явно заблуділісь по жізні
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10.11.2024 19:01 Ответить
Зрелищно, професійно і просто красиво !!! ЗСУ респект і повага !!!
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10.11.2024 19:25 Ответить
Давно так щільно дохлі свсобаки не лежали на відео..
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10.11.2024 19:44 Ответить
Смерть кацапським гнидам!
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10.11.2024 20:04 Ответить
Той біля водойми,об*їхав вправно.
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10.11.2024 21:22 Ответить
Гойданутые....
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10.11.2024 23:08 Ответить
НУ ПРОСТО ****"СЬ ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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10.11.2024 23:56 Ответить
Россияне,

не мешайте ВСУ освобождать вашу страну от путинской банды убийц,

которые убивают прежде всего вас,

отправляя вас погибать на войну,

которая вам не нужна,

а нужна только им,

чтобы вы не смогли освободить себя от них самостоятельно.
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11.11.2024 02:05 Ответить
Похоже на действие высокотехнологичных немецких кундштюков.
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11.11.2024 11:23 Ответить
Гімнолюди з лишньою хромосомою... Нєгуманоїди геть(((
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11.11.2024 12:24 Ответить
 
 