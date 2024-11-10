Силы обороны уничтожают 15 единиц техники россиян во время их провального наступления на Курщине. ВИДЕО

Силы обороны отбили российское наступление в районе Погребков Курской области и уничтожили 15 единиц российской техники.

Видео российской атаки было опубликовано в телеграм-канале "Быть Или", передает Цензор.НЕТ.

Большая часть уничтоженной техники - БТРы, а также одна легковушка.

"Судя по всему, техника принадлежала 810-й ОБрМП ВМФ РФ. При этом важно отметить, что штурмы продолжаются. Техники и личного состава у оккупантов в Курской области очень много. Но пока существенного успеха им добиться не удается. Зетчики даже пишут, что некоторые части, которые были высажены с брони, заняли круговую оборону (то есть попали в окружение), и никто пробиться к ним не может, а все якобы освобожденные ВС РФ села находятся под полным контролем ВСУ", - отмечает автор канала.

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