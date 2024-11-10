Сили оборони знищують 15 одиниць техніки росіян під час їх провального наступу на Курщині. ВIДЕО

Сили оборони відбили російський наступ в районі Погребків Курської області та знищили 15 одиниць російської техніки.

Відео російської атаки було опубліковане в телеграм-каналі "Быть Или", передає Цензор.НЕТ.

Більша частина знищеної техніки - БТРи, а також один легковик.

"Судячи з усього, техніка належала 810-й ОБрМП ВМФ РФ. При цьому важливо зазначити, що штурми тривають. Техніки та особового складу в окупантів у Курській області дуже багато. Але поки істотного успіху їм досягти не вдається. Zетники навіть пишуть, що деякі частини, які були висаджені з броні, зайняли кругову оборону (тобто потрапили в оточення), і ніхто пробитися до них не може, а всі нібито звільнені ЗС РФ села перебувають під повним контролем ЗСУ", - зазначає автор каналу.

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