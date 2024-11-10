Сили оборони знищують 15 одиниць техніки росіян під час їх провального наступу на Курщині. ВIДЕО
Сили оборони відбили російський наступ в районі Погребків Курської області та знищили 15 одиниць російської техніки.
Відео російської атаки було опубліковане в телеграм-каналі "Быть Или", передає Цензор.НЕТ.
Більша частина знищеної техніки - БТРи, а також один легковик.
"Судячи з усього, техніка належала 810-й ОБрМП ВМФ РФ. При цьому важливо зазначити, що штурми тривають. Техніки та особового складу в окупантів у Курській області дуже багато. Але поки істотного успіху їм досягти не вдається. Zетники навіть пишуть, що деякі частини, які були висаджені з броні, зайняли кругову оборону (тобто потрапили в оточення), і ніхто пробитися до них не може, а всі нібито звільнені ЗС РФ села перебувають під повним контролем ЗСУ", - зазначає автор каналу.
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але , на жаль , наші хлопці потрібні тут , в Україні і захищати своє 🙁
Марячкі тихоокеанского флота явно заблуділісь по жізні
не мешайте ВСУ освобождать вашу страну от путинской банды убийц,
которые убивают прежде всего вас,
отправляя вас погибать на войну,
которая вам не нужна,
а нужна только им,
чтобы вы не смогли освободить себя от них самостоятельно.