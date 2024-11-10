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Новини Відео Війна
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Сили оборони знищують 15 одиниць техніки росіян під час їх провального наступу на Курщині. ВIДЕО

Сили оборони відбили російський наступ в районі Погребків Курської області та знищили 15 одиниць російської техніки.

Відео російської атаки було опубліковане в телеграм-каналі "Быть Или", передає Цензор.НЕТ.

Більша частина знищеної техніки - БТРи, а також один легковик.

"Судячи з усього, техніка належала 810-й ОБрМП ВМФ РФ. При цьому важливо зазначити, що штурми тривають. Техніки та особового складу в окупантів у Курській області дуже багато. Але поки істотного успіху їм досягти не вдається. Zетники навіть пишуть, що деякі частини, які були висаджені з броні, зайняли кругову оборону (тобто потрапили в оточення), і ніхто пробитися до них не може, а всі нібито звільнені ЗС РФ села перебувають під повним контролем ЗСУ", - зазначає автор каналу.

Дивіться: Воїни 95 ОДШБр ліквідували сотню росіян з 810 бригади морської піхоти та знищили 28 одиниць техніки на Курщині. ВIДЕО 18+

Автор: 

знищення (7221) техніка (1826) Курськ (1103)


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Топ коментарі
+20
яка краса
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10.11.2024 18:42
+7
Зрелищно, професійно і просто красиво !!! ЗСУ респект і повага !!!
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10.11.2024 19:25
+6
Жирно
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10.11.2024 18:47
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яка краса
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10.11.2024 18:42 Відповісти
Й не кажіть, й звук, й картинка - все чудово!
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11.11.2024 01:25 Відповісти
👌
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11.11.2024 13:59 Відповісти
Жирно
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10.11.2024 18:47 Відповісти
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10.11.2024 20:56 Відповісти
Дуже крепко наші воїни луплять кончених кацапів в курВську
але , на жаль , наші хлопці потрібні тут , в Україні і захищати своє 🙁
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10.11.2024 18:55 Відповісти
музня хароша…. та потуги приполярноїнігерії можливо приправлені низькосрущимивузькоокими..
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10.11.2024 18:58 Відповісти
15 000 кілометрів - така відстань від Курська до Тихого океану, Карле...
Марячкі тихоокеанского флота явно заблуділісь по жізні
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10.11.2024 19:01 Відповісти
Зрелищно, професійно і просто красиво !!! ЗСУ респект і повага !!!
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10.11.2024 19:25 Відповісти
Давно так щільно дохлі свсобаки не лежали на відео..
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10.11.2024 19:44 Відповісти
Смерть кацапським гнидам!
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10.11.2024 20:04 Відповісти
Той біля водойми,об*їхав вправно.
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10.11.2024 21:22 Відповісти
Гойданутые....
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10.11.2024 23:08 Відповісти
НУ ПРОСТО ****"СЬ ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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10.11.2024 23:56 Відповісти
Россияне,

не мешайте ВСУ освобождать вашу страну от путинской банды убийц,

которые убивают прежде всего вас,

отправляя вас погибать на войну,

которая вам не нужна,

а нужна только им,

чтобы вы не смогли освободить себя от них самостоятельно.
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11.11.2024 02:05 Відповісти
Похоже на действие высокотехнологичных немецких кундштюков.
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11.11.2024 11:23 Відповісти
Гімнолюди з лишньою хромосомою... Нєгуманоїди геть(((
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11.11.2024 12:24 Відповісти
 
 