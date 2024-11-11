Россиянин снимает ликвидированных приспешников в окопе, которых он должен эвакуировать: "Для меня эта работа даже в кайф – приносить добро людям". ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает тела мертвых приспешников в окопе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно насчитать примерно полтора десятка ликвидированных захватчиков. По словам автора видео, он должен эвакуировать тела с позиции. Он жалуется на высшее руководство, которое отправило несколько групп на "мясной" штурм и равнодушно относится к эвакуации тел.

На записи оккупант обращается к своим детям и говорит, что они должны знать "как папа героически сражался на этом поле, в этих окопах". Кроме того, он уверен, что делает добро людям.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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