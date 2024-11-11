Россиянин снимает ликвидированных приспешников в окопе, которых он должен эвакуировать: "Для меня эта работа даже в кайф – приносить добро людям". ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает тела мертвых приспешников в окопе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно насчитать примерно полтора десятка ликвидированных захватчиков. По словам автора видео, он должен эвакуировать тела с позиции. Он жалуется на высшее руководство, которое отправило несколько групп на "мясной" штурм и равнодушно относится к эвакуации тел.
На записи оккупант обращается к своим детям и говорит, что они должны знать "как папа героически сражался на этом поле, в этих окопах". Кроме того, он уверен, что делает добро людям.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+43 Lekaren U Hada
показать весь комментарий11.11.2024 11:03
+36 Ватник Дзедываевалов
показать весь комментарий11.11.2024 11:05
+24 Slava Holt
показать весь комментарий11.11.2024 11:08
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
країну ,
тільки не відомо від кого він захищав свій кацапстан ?🤬
Випустили кацапам - окупантам всі внутрішні органи і це супер🙁
Або ковбаса.
Так що руснік правий. У російській глубінкє навіть пакет поганої ковбаси - то добро для людей.
Ще й є умови потриндіти, каву попити, відосік зняти.
Орки пакуються, служба ідьот
Стаж, виплати бойові, пайок, ну і все що в карманах "баєвих камрадов".
Немає в українській мові іменника руський, це лише прикметник від слова Русь і прикметник цей жодного стосунку до московитів немає! Русь - це Київ, а не Москва!
Я радий, що я вбивав москалів, як мої предки Бандерівці!
Слава Україні !
тому замочіть кремлівського ублюдка ,
який вас вбиває ,
а нашу країну намагається знищити !!