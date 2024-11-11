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Россиянин снимает ликвидированных приспешников в окопе, которых он должен эвакуировать: "Для меня эта работа даже в кайф – приносить добро людям". ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает тела мертвых приспешников в окопе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно насчитать примерно полтора десятка ликвидированных захватчиков. По словам автора видео, он должен эвакуировать тела с позиции. Он жалуется на высшее руководство, которое отправило несколько групп на "мясной" штурм и равнодушно относится к эвакуации тел.

На записи оккупант обращается к своим детям и говорит, что они должны знать "как папа героически сражался на этом поле, в этих окопах". Кроме того, он уверен, что делает добро людям.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты посадили 62-летнего приспешника на семь дней голым в яму за потерянную рацию: "Выживет - за#бись, не выживет - ну, и х#й с ним". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) уничтожение (6916)


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Топ комментарии
+43
3,14ець що у них в головах
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11.11.2024 11:03
+36
Щоб ти ванька ніколи не був безробітним...
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11.11.2024 11:05
+24
І мені в кайф від такої картини, більше жмурів у під@рів, це мир в Україні і у всьому світі...
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11.11.2024 11:08
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3,14ець що у них в головах
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11.11.2024 11:03 Ответить
Радіти треба. Нам треба більше пекла у їх макітрах, більше.
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11.11.2024 11:32 Ответить
Кацапура каже про те , як рашинський загарбник героїчно захищав свою
країну ,
тільки не відомо від кого він захищав свій кацапстан ?🤬
Випустили кацапам - окупантам всі внутрішні органи і це супер🙁

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11.11.2024 15:38 Ответить
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11.11.2024 16:58 Ответить
Хочу спостерігати таке творіння добра по всій паРаші.
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11.11.2024 11:04 Ответить
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11.11.2024 12:49 Ответить
Твари добра
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11.11.2024 13:40 Ответить
Глядя на эти трупы,вспомнились уроки истории о монгольском нашествии Батыя. Они города брали забираясь на стены по горе своих трупов. Ничего не поменялось-была орда,так и осталось ордой.
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11.11.2024 12:59 Ответить
Щоб ти ванька ніколи не був безробітним...
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11.11.2024 11:05 Ответить
Якщо тушку опізнають у морзі, бєлая лада стає ду-уже близенько.
Або ковбаса.
Так що руснік правий. У російській глубінкє навіть пакет поганої ковбаси - то добро для людей.
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11.11.2024 11:06 Ответить
Треба дати якомога більше кайфу цьому лаптю, нехай несе більше «добра» в лаптєстан.
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11.11.2024 11:07 Ответить
работа вкайф.....прінасіть дабро людям
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11.11.2024 11:08 Ответить
Капець... I що в головi у цix нелюдiв?
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11.11.2024 17:03 Ответить
І мені в кайф від такої картини, більше жмурів у під@рів, це мир в Україні і у всьому світі...
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11.11.2024 11:08 Ответить
гарне кіно ))
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11.11.2024 11:08 Ответить
Якщо повезе і це "добро "привезуть і кинуть під двері рідні ,десь у їхніх мухосранськах, на мішок картоплі не сподівайтесь , навіть лука вам не допоможе ,"нєуражай відітє -лі".
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11.11.2024 11:09 Ответить
А наші зрадофіли дальше через губу фиркають коли читають зведення генштабу зсу по втратах федерастів.
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11.11.2024 11:10 Ответить
так чого мовчиш чи дозволяєш при собі фиркати?
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11.11.2024 11:38 Ответить
Конструктивний діалог і зебобіки це несумісні речі.
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11.11.2024 12:17 Ответить
ось тут згідний, що це вже аксіома.
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11.11.2024 12:20 Ответить
Не згIдний, а згОдний...
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11.11.2024 17:06 Ответить
Отже, згІдний і згІдна - це відповідний (відповідна) до чогось. ЗгОдний і згОдна - це солідарний (солідарна) з кимось. Коли ж даємо свою згоду, то правильні обидва варіанти.15 вер. 2023 р.
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15.11.2024 14:41 Ответить
ета свалка кацапскіх бєлих лад...
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11.11.2024 11:11 Ответить
замечу упакованы жмуры качественно...
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11.11.2024 11:12 Ответить
Заробили баблішка для своїх свиноматок...
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11.11.2024 11:16 Ответить
"Робота в кайф" - це щоб не було ілюзій, що вони таки перестануть лізти як зомбі. Хороший руський, це мертвий руський.
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11.11.2024 11:20 Ответить
Я так зрозумів висловлювання - що там йому норм, "на сортіровкє", не в атаку дідов піднімати а лише ослуговувати залишки, рештки. Робота пильна але на порядки безпечніша.
Ще й є умови потриндіти, каву попити, відосік зняти.
Орки пакуються, служба ідьот
Стаж, виплати бойові, пайок, ну і все що в карманах "баєвих камрадов".
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11.11.2024 11:33 Ответить
Нє льохкая, но и нє важка)
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11.11.2024 12:03 Ответить
апен - даун ))))
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11.11.2024 12:35 Ответить
Росіянин, московит, кацап, не РУСЬкий!
Немає в українській мові іменника руський, це лише прикметник від слова Русь і прикметник цей жодного стосунку до московитів немає! Русь - це Київ, а не Москва!
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11.11.2024 12:14 Ответить
Поруч з цими загарбниками мають лежати і московскі попи, цей православний талібан у своїх свинарниках підбурює московитів, аби вбивали українців, обіцяючи їм за це рай на небі
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11.11.2024 11:20 Ответить
Тварини з мутованою мораллю.
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11.11.2024 11:25 Ответить
Чудовий натюрморт.
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11.11.2024 11:36 Ответить
саме МОРТ
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11.11.2024 11:53 Ответить
Це був ближній бій. Всі загиблі від кульових. Це просто фантастика
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11.11.2024 11:49 Ответить
Деякі присипані грунтом, тому не факт. Може скидами з дронів посікли.
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11.11.2024 12:17 Ответить
Може гранати ручні, або комбінована атака.
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11.11.2024 13:01 Ответить
Все може бути.
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11.11.2024 13:04 Ответить
Я радий, що на моєму рахунку теж вбиті орки!
Я радий, що я вбивав москалів, як мої предки Бандерівці!
Слава Україні !
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11.11.2024 11:54 Ответить
Наших предків українців на Надніппрянщині московити живими під час Голодомору в землю закопували, і все одно багато з добросердних українців не розуміли як це вбити людину, навіть якщо ця людина прийшла зробити тобі страшне зло (московит прийшов вбити вас і ваших рідних та привласнити ваше майно). Бандера пояснив просто, якщо хтось прийшов пограбувати вас вбити, вас і ваших рідних, це не людина, вбийте його, щоб він не вбив вас. Думаю, у орків саме тому особлива лють до Бандери, їм не подобається, москалю не подобається, якщо хтось з ним робить те, що він намагався зробити з вами.
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11.11.2024 12:25 Ответить
У українців їжу забирали і закопували напівживих такі самі українці, які бездумно виконували вказівки з кремля. Вони просто вважали, що краще вони відберуть їжу в українців, ніж хтось відбере в них. Типові пристосуванці
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11.11.2024 12:47 Ответить
Ну таку кацапську муйню пишете. А хто створив такі умови, хто наказав відбирати у людей їх майно, яке вони наживали поколіннями, і зробили рабами у рабовласницьких конторах вашого Сраліна (це ж під гаслом лицемірно всраного кацапами будівництва якогось комунізму у прийдешніх століттях, казки, що була формальним приводом для знищення мільйонів (що російські імперіалісти побудували вам рай). Були серед українців люди, які заради виживання палили в собі будь-яку мораль і ставали поплічниками вашого Сраліна, щоб вижити самим, тому загинули найкращі, найморальніші, найпрацьовитіші серед українців, що не могли дозволити собі вижити за рахунок пограбування і вбивства своїх сусідів і родичів. Мені по життю такі тупоголові (а може відверті посібники вбивць кацапів як ви) зустрічалися, навіщо ви на них працюєте, совість не мучить? А власна держава, це єдиний спосіб, щоб якась тварина згодом не сказала, це не )(уйло вас знищував, це ви самі себе знищували.
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11.11.2024 13:07 Ответить
можливо я погарячкував і ви не провокатор, просто бездумно повторюєте чужі "паліативи"
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11.11.2024 13:19 Ответить
Снаряга неплохая.. Тельники... Мож те уроды, что наших расстреливают?
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11.11.2024 12:04 Ответить
Цікавенько: а такий відосик на расєє хтось може побачити?
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11.11.2024 12:07 Ответить
а в цей час дід кацап 62 роки голий живе собі в ямі та й горя не знає
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11.11.2024 12:19 Ответить
як я люблю таке "дабро"
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11.11.2024 12:31 Ответить
гора трупов и они не облагоразумятся !!! сколько же их нам еще гасить ???(((
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11.11.2024 12:33 Ответить
Ти ж чуєш: "воно нєсьот добро". Це не закінчиться ніколи
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11.11.2024 12:49 Ответить
и это уже не чмобики !!!
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11.11.2024 12:37 Ответить
Папа будет -если выживет-до конца своих дней стыдиться того что убивал в Украине ее защитников и презирать тех кто послал его убивать и становиться оккупантом. А его дети и внуки и правнуки будут расплачиваться за это преступление российских имперцев.
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11.11.2024 12:40 Ответить
"Похоронна команда",згадалось коли на початку 60-х після толоки надвечір,сідали на подвір*ї за стіл чоловіки 90% фронтовики,після чарки про війну починались "історії",але між ними була велика різниця,піхота, арта,один танкіст то одне,а хто з похоронної команди,конюхи(логістика)ординарець ітд. то інші і вони як правило сиділи "смирно"бо з них почнуть глузувати,а для нас хлопаків ці хмільні розповіді відкривали другу правду,чим в тодішньому кіно.
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11.11.2024 13:07 Ответить
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11.11.2024 13:09 Ответить
Щось я не зрозумів, а яким людям воно приносить добро?
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11.11.2024 15:33 Ответить
Дурнуваті кацапи , вас на цю смерть українці не кликали ,
тому замочіть кремлівського ублюдка ,
який вас вбиває ,
а нашу країну намагається знищити !!
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11.11.2024 15:43 Ответить
Гойда
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11.11.2024 17:03 Ответить
кацапи - рідкісні генетичні дебіли.
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11.11.2024 22:25 Ответить
в похоронке еще так хорошо не жили как при *****
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12.11.2024 01:09 Ответить
 
 