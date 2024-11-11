Росіянин фільмує ліквідованих поплічників в окопі, яких він має евакуювати: "Для меня эта работа даже в кайф - приносить добро людям". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує тіла мертвих поплічників в окопі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна нарахувати приблизно півтора десятка ліквідованих загарбників. За словами автора відео, він має евакуювати тіла із позиції. Він скаржиться на вище керівництво, яке відправило кілька груп на "м'ясний" штурм і байдуже ставиться до евакуації тіл.

На записі окупант звертається до своїх дітей і каже, що вони мають знати "как папа героически сражался на этом поле, в этих окопах". Окрім того, він упевнений, що робить добро людям.

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