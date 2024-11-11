Росіянин фільмує ліквідованих поплічників в окопі, яких він має евакуювати: "Для меня эта работа даже в кайф - приносить добро людям". ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує тіла мертвих поплічників в окопі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна нарахувати приблизно півтора десятка ліквідованих загарбників. За словами автора відео, він має евакуювати тіла із позиції. Він скаржиться на вище керівництво, яке відправило кілька груп на "м'ясний" штурм і байдуже ставиться до евакуації тіл.
На записі окупант звертається до своїх дітей і каже, що вони мають знати "как папа героически сражался на этом поле, в этих окопах". Окрім того, він упевнений, що робить добро людям.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+43 Lekaren U Hada
показати весь коментар11.11.2024 11:03
+36 Ватник Дзедываевалов
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+24 Slava Holt
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країну ,
тільки не відомо від кого він захищав свій кацапстан ?🤬
Випустили кацапам - окупантам всі внутрішні органи і це супер🙁
Або ковбаса.
Так що руснік правий. У російській глубінкє навіть пакет поганої ковбаси - то добро для людей.
Ще й є умови потриндіти, каву попити, відосік зняти.
Орки пакуються, служба ідьот
Стаж, виплати бойові, пайок, ну і все що в карманах "баєвих камрадов".
Немає в українській мові іменника руський, це лише прикметник від слова Русь і прикметник цей жодного стосунку до московитів немає! Русь - це Київ, а не Москва!
Я радий, що я вбивав москалів, як мої предки Бандерівці!
Слава Україні !
тому замочіть кремлівського ублюдка ,
який вас вбиває ,
а нашу країну намагається знищити !!