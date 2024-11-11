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Новини Відео Війна
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Росіянин фільмує ліквідованих поплічників в окопі, яких він має евакуювати: "Для меня эта работа даже в кайф - приносить добро людям". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує тіла мертвих поплічників в окопі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна нарахувати приблизно півтора десятка ліквідованих загарбників. За словами автора відео, він має евакуювати тіла із позиції. Він скаржиться на вище керівництво, яке відправило кілька груп на "м'ясний" штурм і байдуже ставиться до евакуації тіл.

На записі окупант звертається до своїх дітей і каже, що вони мають знати "как папа героически сражался на этом поле, в этих окопах". Окрім того, він упевнений, що робить добро людям.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти посадили 62-річного поплічника на сім днів голим у яму за втрачену рацію: "Выживет - за#бись, не выживет - ну, и х#й с ним". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) знищення (7221)


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Топ коментарі
+43
3,14ець що у них в головах
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11.11.2024 11:03
+36
Щоб ти ванька ніколи не був безробітним...
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11.11.2024 11:05
+24
І мені в кайф від такої картини, більше жмурів у під@рів, це мир в Україні і у всьому світі...
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11.11.2024 11:08
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3,14ець що у них в головах
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11.11.2024 11:03 Відповісти
Радіти треба. Нам треба більше пекла у їх макітрах, більше.
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11.11.2024 11:32 Відповісти
Кацапура каже про те , як рашинський загарбник героїчно захищав свою
країну ,
тільки не відомо від кого він захищав свій кацапстан ?🤬
Випустили кацапам - окупантам всі внутрішні органи і це супер🙁

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11.11.2024 15:38 Відповісти
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11.11.2024 16:58 Відповісти
Хочу спостерігати таке творіння добра по всій паРаші.
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11.11.2024 11:04 Відповісти
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11.11.2024 12:49 Відповісти
Твари добра
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11.11.2024 13:40 Відповісти
Глядя на эти трупы,вспомнились уроки истории о монгольском нашествии Батыя. Они города брали забираясь на стены по горе своих трупов. Ничего не поменялось-была орда,так и осталось ордой.
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11.11.2024 12:59 Відповісти
Щоб ти ванька ніколи не був безробітним...
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11.11.2024 11:05 Відповісти
Якщо тушку опізнають у морзі, бєлая лада стає ду-уже близенько.
Або ковбаса.
Так що руснік правий. У російській глубінкє навіть пакет поганої ковбаси - то добро для людей.
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11.11.2024 11:06 Відповісти
Треба дати якомога більше кайфу цьому лаптю, нехай несе більше «добра» в лаптєстан.
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11.11.2024 11:07 Відповісти
работа вкайф.....прінасіть дабро людям
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11.11.2024 11:08 Відповісти
Капець... I що в головi у цix нелюдiв?
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11.11.2024 17:03 Відповісти
І мені в кайф від такої картини, більше жмурів у під@рів, це мир в Україні і у всьому світі...
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11.11.2024 11:08 Відповісти
гарне кіно ))
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11.11.2024 11:08 Відповісти
Якщо повезе і це "добро "привезуть і кинуть під двері рідні ,десь у їхніх мухосранськах, на мішок картоплі не сподівайтесь , навіть лука вам не допоможе ,"нєуражай відітє -лі".
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11.11.2024 11:09 Відповісти
А наші зрадофіли дальше через губу фиркають коли читають зведення генштабу зсу по втратах федерастів.
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11.11.2024 11:10 Відповісти
так чого мовчиш чи дозволяєш при собі фиркати?
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11.11.2024 11:38 Відповісти
Конструктивний діалог і зебобіки це несумісні речі.
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11.11.2024 12:17 Відповісти
ось тут згідний, що це вже аксіома.
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11.11.2024 12:20 Відповісти
Не згIдний, а згОдний...
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11.11.2024 17:06 Відповісти
Отже, згІдний і згІдна - це відповідний (відповідна) до чогось. ЗгОдний і згОдна - це солідарний (солідарна) з кимось. Коли ж даємо свою згоду, то правильні обидва варіанти.15 вер. 2023 р.
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15.11.2024 14:41 Відповісти
ета свалка кацапскіх бєлих лад...
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11.11.2024 11:11 Відповісти
замечу упакованы жмуры качественно...
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11.11.2024 11:12 Відповісти
Заробили баблішка для своїх свиноматок...
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11.11.2024 11:16 Відповісти
"Робота в кайф" - це щоб не було ілюзій, що вони таки перестануть лізти як зомбі. Хороший руський, це мертвий руський.
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11.11.2024 11:20 Відповісти
Я так зрозумів висловлювання - що там йому норм, "на сортіровкє", не в атаку дідов піднімати а лише ослуговувати залишки, рештки. Робота пильна але на порядки безпечніша.
Ще й є умови потриндіти, каву попити, відосік зняти.
Орки пакуються, служба ідьот
Стаж, виплати бойові, пайок, ну і все що в карманах "баєвих камрадов".
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11.11.2024 11:33 Відповісти
Нє льохкая, но и нє важка)
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11.11.2024 12:03 Відповісти
апен - даун ))))
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11.11.2024 12:35 Відповісти
Росіянин, московит, кацап, не РУСЬкий!
Немає в українській мові іменника руський, це лише прикметник від слова Русь і прикметник цей жодного стосунку до московитів немає! Русь - це Київ, а не Москва!
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11.11.2024 12:14 Відповісти
Поруч з цими загарбниками мають лежати і московскі попи, цей православний талібан у своїх свинарниках підбурює московитів, аби вбивали українців, обіцяючи їм за це рай на небі
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11.11.2024 11:20 Відповісти
Тварини з мутованою мораллю.
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11.11.2024 11:25 Відповісти
Чудовий натюрморт.
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11.11.2024 11:36 Відповісти
саме МОРТ
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11.11.2024 11:53 Відповісти
Це був ближній бій. Всі загиблі від кульових. Це просто фантастика
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11.11.2024 11:49 Відповісти
Деякі присипані грунтом, тому не факт. Може скидами з дронів посікли.
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11.11.2024 12:17 Відповісти
Може гранати ручні, або комбінована атака.
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11.11.2024 13:01 Відповісти
Все може бути.
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11.11.2024 13:04 Відповісти
Я радий, що на моєму рахунку теж вбиті орки!
Я радий, що я вбивав москалів, як мої предки Бандерівці!
Слава Україні !
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11.11.2024 11:54 Відповісти
Наших предків українців на Надніппрянщині московити живими під час Голодомору в землю закопували, і все одно багато з добросердних українців не розуміли як це вбити людину, навіть якщо ця людина прийшла зробити тобі страшне зло (московит прийшов вбити вас і ваших рідних та привласнити ваше майно). Бандера пояснив просто, якщо хтось прийшов пограбувати вас вбити, вас і ваших рідних, це не людина, вбийте його, щоб він не вбив вас. Думаю, у орків саме тому особлива лють до Бандери, їм не подобається, москалю не подобається, якщо хтось з ним робить те, що він намагався зробити з вами.
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11.11.2024 12:25 Відповісти
У українців їжу забирали і закопували напівживих такі самі українці, які бездумно виконували вказівки з кремля. Вони просто вважали, що краще вони відберуть їжу в українців, ніж хтось відбере в них. Типові пристосуванці
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11.11.2024 12:47 Відповісти
Ну таку кацапську муйню пишете. А хто створив такі умови, хто наказав відбирати у людей їх майно, яке вони наживали поколіннями, і зробили рабами у рабовласницьких конторах вашого Сраліна (це ж під гаслом лицемірно всраного кацапами будівництва якогось комунізму у прийдешніх століттях, казки, що була формальним приводом для знищення мільйонів (що російські імперіалісти побудували вам рай). Були серед українців люди, які заради виживання палили в собі будь-яку мораль і ставали поплічниками вашого Сраліна, щоб вижити самим, тому загинули найкращі, найморальніші, найпрацьовитіші серед українців, що не могли дозволити собі вижити за рахунок пограбування і вбивства своїх сусідів і родичів. Мені по життю такі тупоголові (а може відверті посібники вбивць кацапів як ви) зустрічалися, навіщо ви на них працюєте, совість не мучить? А власна держава, це єдиний спосіб, щоб якась тварина згодом не сказала, це не )(уйло вас знищував, це ви самі себе знищували.
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11.11.2024 13:07 Відповісти
можливо я погарячкував і ви не провокатор, просто бездумно повторюєте чужі "паліативи"
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11.11.2024 13:19 Відповісти
Снаряга неплохая.. Тельники... Мож те уроды, что наших расстреливают?
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11.11.2024 12:04 Відповісти
Цікавенько: а такий відосик на расєє хтось може побачити?
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11.11.2024 12:07 Відповісти
а в цей час дід кацап 62 роки голий живе собі в ямі та й горя не знає
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11.11.2024 12:19 Відповісти
як я люблю таке "дабро"
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11.11.2024 12:31 Відповісти
гора трупов и они не облагоразумятся !!! сколько же их нам еще гасить ???(((
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11.11.2024 12:33 Відповісти
Ти ж чуєш: "воно нєсьот добро". Це не закінчиться ніколи
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11.11.2024 12:49 Відповісти
и это уже не чмобики !!!
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11.11.2024 12:37 Відповісти
Папа будет -если выживет-до конца своих дней стыдиться того что убивал в Украине ее защитников и презирать тех кто послал его убивать и становиться оккупантом. А его дети и внуки и правнуки будут расплачиваться за это преступление российских имперцев.
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11.11.2024 12:40 Відповісти
"Похоронна команда",згадалось коли на початку 60-х після толоки надвечір,сідали на подвір*ї за стіл чоловіки 90% фронтовики,після чарки про війну починались "історії",але між ними була велика різниця,піхота, арта,один танкіст то одне,а хто з похоронної команди,конюхи(логістика)ординарець ітд. то інші і вони як правило сиділи "смирно"бо з них почнуть глузувати,а для нас хлопаків ці хмільні розповіді відкривали другу правду,чим в тодішньому кіно.
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11.11.2024 13:07 Відповісти
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11.11.2024 13:09 Відповісти
Щось я не зрозумів, а яким людям воно приносить добро?
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11.11.2024 15:33 Відповісти
Дурнуваті кацапи , вас на цю смерть українці не кликали ,
тому замочіть кремлівського ублюдка ,
який вас вбиває ,
а нашу країну намагається знищити !!
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11.11.2024 15:43 Відповісти
Гойда
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11.11.2024 17:03 Відповісти
кацапи - рідкісні генетичні дебіли.
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11.11.2024 22:25 Відповісти
в похоронке еще так хорошо не жили как при *****
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12.11.2024 01:09 Відповісти
 
 