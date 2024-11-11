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Новости Видео Война
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Экипажи двух БМП-2 прорвались через оккупированное село и эвакуировали 35 украинских воинов, отражавших атаки в полном окружении. ВИДЕО

Две украинские БМП-2 прорвались через оккупированное село на помощь 35 бойцам, которые вели бой с оккупантами в полном окружении и эвакуировали их.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной операции опубликована в соцсетях.

"Эвакуация 35 солдат Сил обороны Украины из состава ТГр "Медоид" 169 НЦ, которые не оставили позиции и отбивались от атак противника, находясь в полном окружении. За спиной у наших бойцов полностью оккупированное врагом село, через которое проскочили две наши БМП-2 и вывезли тех, кто не покинул позиций, потому что знали, что за ними придут их побратимы", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Эвакуация двух раненых украинских воинов с поля боя: "Один тяжелый! Там нога разорвана". ВИДЕО

Автор: 

эвакуация (2072) БМП (399) бой (164)


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Топ комментарии
+37
Якби було нормальне командування... Щоб було нормальне командування, потрібно нормальний уряд з президентом, а щоб був нормальний уряд з президентом, потрібний нормальний виборець із глуздом, а щоб був нормальний виборець із глуздом, потрібна нормальна країна із сталим розвитком, а не століттями винищеними, кращими синами та доньками із заміщенням на кацапів і скацаплених...
Ось така дурня, Малятка! Чи кругообіг багна в природі.
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11.11.2024 12:36
+32
Слава ЗСУ !
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11.11.2024 11:53
+29
Героїзм солдат на фронті це непрофісіоналізм командування.
Чому вони опинились в оточенні?
Бо командування тупориле та нехтувало своїми підлеглими.
Якби було нормальне командування то солдати не опинились би в оточенні.
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11.11.2024 12:20
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Слава ЗСУ !
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11.11.2024 11:53 Ответить
Слава Господу!🙏🙏🙏 Слава ЗСУ! Героям Слава! Низький уклiн вам Героi! ❤️ Бережи вас Боже, Героi!🙏🙏🙏
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11.11.2024 16:23 Ответить
💪👍🤞
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11.11.2024 12:02 Ответить
Оце профі справжні ! Щось неймовірне !! Дякуємо вам !
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11.11.2024 12:06 Ответить
Героїзм солдат на фронті це непрофісіоналізм командування.
Чому вони опинились в оточенні?
Бо командування тупориле та нехтувало своїми підлеглими.
Якби було нормальне командування то солдати не опинились би в оточенні.
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11.11.2024 12:20 Ответить
Якби було нормальне командування... Щоб було нормальне командування, потрібно нормальний уряд з президентом, а щоб був нормальний уряд з президентом, потрібний нормальний виборець із глуздом, а щоб був нормальний виборець із глуздом, потрібна нормальна країна із сталим розвитком, а не століттями винищеними, кращими синами та доньками із заміщенням на кацапів і скацаплених...
Ось така дурня, Малятка! Чи кругообіг багна в природі.
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11.11.2024 12:36 Ответить
+++ і ще один +
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11.11.2024 13:28 Ответить
Згоден що командування в країні мяко кажучі ніяке, і це стосується всієї влади не тільки Мясирського вони там всі такі , але не згоден що в Україні згідно з вашим висловленням виборець не нормальний і без глузду , якій не гірше іншого народу навпаки в нас нарід розумний і мужній на відміну від влади, тому що у кожного своя відповідальність у народу відповідальність прийти на вибори і вибрати владу для розвитку і управління країною, а у влади обовязок розвивати і управляти країною згідно закону і Конституції, а от чому вони цього не робили на протязі 30 років це питання, звісно риторичне.
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11.11.2024 18:30 Ответить
Моя мамО казали:
- Чому ми бідні?
- бо дурні!
- Чому ми дурні?
- бо бідні!
(С)
Ось і завдання - це зачароване коло розірвати.
....складно, важко, але...
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11.11.2024 23:04 Ответить
но такого не будет,
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12.11.2024 14:26 Ответить
Та да ! На війні не буває оточень.
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11.11.2024 13:06 Ответить
Бажано щоб наші Воїни поскоріше повернулися додому
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11.11.2024 17:50 Ответить
Сирок в своєму стилі- злив Дебальцево так само- вивів залогу з с.Логвіново і туди зайшли москалі і перекрили трасу в тил. Наказу на відхід теж не було. Власне Дебальцево ЗЕлєнскава
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11.11.2024 19:42 Ответить
ЗНАЧИТЬ ТРЕБА БІЛЬШЕ БМП !)
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11.11.2024 23:51 Ответить
а сколько таким не повезло, благодаря тупорылому сырскому, который только шлет всех в пехоту. сколько убитых, расстреляних, и попали плен при сырскому.
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12.11.2024 14:24 Ответить
 
 