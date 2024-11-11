Экипажи двух БМП-2 прорвались через оккупированное село и эвакуировали 35 украинских воинов, отражавших атаки в полном окружении. ВИДЕО
Две украинские БМП-2 прорвались через оккупированное село на помощь 35 бойцам, которые вели бой с оккупантами в полном окружении и эвакуировали их.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной операции опубликована в соцсетях.
"Эвакуация 35 солдат Сил обороны Украины из состава ТГр "Медоид" 169 НЦ, которые не оставили позиции и отбивались от атак противника, находясь в полном окружении. За спиной у наших бойцов полностью оккупированное врагом село, через которое проскочили две наши БМП-2 и вывезли тех, кто не покинул позиций, потому что знали, что за ними придут их побратимы", - говорится в комментарии к видео.
Топ комментарии
+37 Ig Shu
показать весь комментарий11.11.2024 12:36
+32 Hulio
показать весь комментарий11.11.2024 11:53
+29 Володимир Мик
показать весь комментарий11.11.2024 12:20
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чому вони опинились в оточенні?
Бо командування тупориле та нехтувало своїми підлеглими.
Якби було нормальне командування то солдати не опинились би в оточенні.
Ось така дурня, Малятка! Чи кругообіг багна в природі.
- Чому ми бідні?
- бо дурні!
- Чому ми дурні?
- бо бідні!
(С)
Ось і завдання - це зачароване коло розірвати.
....складно, важко, але...