Экипажи двух БМП-2 прорвались через оккупированное село и эвакуировали 35 украинских воинов, отражавших атаки в полном окружении. ВИДЕО

Две украинские БМП-2 прорвались через оккупированное село на помощь 35 бойцам, которые вели бой с оккупантами в полном окружении и эвакуировали их.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной операции опубликована в соцсетях.

"Эвакуация 35 солдат Сил обороны Украины из состава ТГр "Медоид" 169 НЦ, которые не оставили позиции и отбивались от атак противника, находясь в полном окружении. За спиной у наших бойцов полностью оккупированное врагом село, через которое проскочили две наши БМП-2 и вывезли тех, кто не покинул позиций, потому что знали, что за ними придут их побратимы", - говорится в комментарии к видео.

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