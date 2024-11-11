На Запорожье украинские воины ракетными ударами уничтожили колонну бронемашин элитной псковской дивизии армии РФ. ВИДЕО

Украинские воины ракетными ударами уничтожили шесть бронемашин элитной псковской дивизии армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы опубликована в соцсетях.

"Оккупанты из псковской дивизии ссс рф незаконно накопились вместе с военной техникой в лесопосадке Запорожской области, готовясь к маневру. Захватчиков обнаружили воины ГУР МО Украины. Средствами ОГВ "Таврия" по месту скопления врага было нанесено огневое поражение. В результате ракетного удара уничтожены два тяжелых российских трала и личный состав внутри военных машин оккупантов. Еще четыре броневика с псковским десантом попытались убежать, но вскоре по ним тоже прилетело - сожжены все бронемашины врага, в том числе новые российские БМД-4", - отмечают бойцы в комментарии к видео.

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