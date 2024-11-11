РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11153 посетителя онлайн
Новости Видео Война
17 568 7

На Запорожье украинские воины ракетными ударами уничтожили колонну бронемашин элитной псковской дивизии армии РФ. ВИДЕО

Украинские воины ракетными ударами уничтожили шесть бронемашин элитной псковской дивизии армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы опубликована в соцсетях.

"Оккупанты из псковской дивизии ссс рф незаконно накопились вместе с военной техникой в лесопосадке Запорожской области, готовясь к маневру. Захватчиков обнаружили воины ГУР МО Украины. Средствами ОГВ "Таврия" по месту скопления врага было нанесено огневое поражение. В результате ракетного удара уничтожены два тяжелых российских трала и личный состав внутри военных машин оккупантов. Еще четыре броневика с псковским десантом попытались убежать, но вскоре по ним тоже прилетело - сожжены все бронемашины врага, в том числе новые российские БМД-4", - отмечают бойцы в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянин снимает ликвидированных приспешников в окопе, которых он должен эвакуировать: "Для меня эта работа даже в кайф - приносить добро людям". ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19210) ракеты (3569) ОСГВ Хортица (360) уничтожение (6916) Запорожская область (3079) ГУР (426)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Добряче підсмажили дрістантніків
показать весь комментарий
11.11.2024 12:48 Ответить
Яка чудова короткометражка!
Як кажуть кацапи, "люба-дорага сматрєть"!
Режисерам та виконавцям-Оскара, статистам "пскавічам"-нє хварать...
показать весь комментарий
11.11.2024 13:02 Ответить
Шикарно🥰 Героям Слава!
показать весь комментарий
11.11.2024 13:09 Ответить
А попасть в псячую дивизию - для любого ракетчика ВСУ одно удовольствие! 👌
показать весь комментарий
11.11.2024 13:26 Ответить
Подохли як то кажуть з бальшой чєстью і атвєтствєннастью
показать весь комментарий
11.11.2024 14:01 Ответить
Не смешите меня - «элитной». Вся элита еще под Гастомелем закончилась. Это уже третий состав чмобико
показать весь комментарий
11.11.2024 15:03 Ответить
НУ УЖЕ НЕ ЗАБЛУДИЛИСЬ !)
показать весь комментарий
11.11.2024 18:46 Ответить
 
 