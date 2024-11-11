На Запоріжжі українські воїни ракетними ударами знищили колону бронемашин елітної псковської дивізії армії РФ. ВIДЕО
Українські воїни ракетними ударами знищили шість бронемашин елітної псковської дивізії армії РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи опублікований у соцмережах.
"Окупанти із псковської дивізії зс рф незаконно накопичились разом з військовою технікою у лісопосадці Запорізької області, готуючись до маневру. Загарбників виявили воїни ГУР МО України. Засобами ОУВ "Таврія" по місцю скупчення ворога було завдано вогневого ураження. Внаслідок ракетного удару знищено два важких російських трали та особовий склад всередині військових машин окупантів. Ще чотири броньовики з псковським десантом спробували втекти, але невдовзі по них теж прилетіло - спалено усі бронемашини ворога, зокрема нові російські БМД-4", - зазначають бійці у коментарі до відео.
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