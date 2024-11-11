УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10727 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
17 568 7

На Запоріжжі українські воїни ракетними ударами знищили колону бронемашин елітної псковської дивізії армії РФ. ВIДЕО

Українські воїни ракетними ударами знищили шість бронемашин елітної псковської дивізії армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи опублікований у соцмережах.

"Окупанти із псковської дивізії зс рф незаконно накопичились разом з військовою технікою у лісопосадці Запорізької області, готуючись до маневру. Загарбників виявили воїни ГУР МО України. Засобами ОУВ "Таврія" по місцю скупчення ворога було завдано вогневого ураження. Внаслідок ракетного удару знищено два важких російських трали та особовий склад всередині військових машин окупантів. Ще чотири броньовики з псковським десантом спробували втекти, але невдовзі по них теж прилетіло - спалено усі бронемашини ворога, зокрема нові російські БМД-4", - зазначають бійці у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин фільмує ліквідованих поплічників в окопі, яких він має евакуювати: "Для меня эта работа даже в кайф - приносить добро людям". ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17346) ракети (4022) ОСУВ Хортиця (365) знищення (7221) Запорізька область (3599) ГУР (499)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добряче підсмажили дрістантніків
показати весь коментар
11.11.2024 12:48 Відповісти
Яка чудова короткометражка!
Як кажуть кацапи, "люба-дорага сматрєть"!
Режисерам та виконавцям-Оскара, статистам "пскавічам"-нє хварать...
показати весь коментар
11.11.2024 13:02 Відповісти
Шикарно🥰 Героям Слава!
показати весь коментар
11.11.2024 13:09 Відповісти
А попасть в псячую дивизию - для любого ракетчика ВСУ одно удовольствие! 👌
показати весь коментар
11.11.2024 13:26 Відповісти
Подохли як то кажуть з бальшой чєстью і атвєтствєннастью
показати весь коментар
11.11.2024 14:01 Відповісти
Не смешите меня - «элитной». Вся элита еще под Гастомелем закончилась. Это уже третий состав чмобико
показати весь коментар
11.11.2024 15:03 Відповісти
НУ УЖЕ НЕ ЗАБЛУДИЛИСЬ !)
показати весь коментар
11.11.2024 18:46 Відповісти
 
 