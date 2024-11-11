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Новости Видео Война
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Вражеская бронемашина взлетает в воздух после наезда на фугасную мину на Курщине. ВИДЕО

Российская бронемашина взлетела в воздух после наезда на фугасную мину, которая была установлена на дороге в Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись "самоликвидации" вражеской бронемашины опубликована в соцсетях.

"Мехвод российской бронемашины устроил своим товарищам яркий предсмертный перформанс, не заметив на асфальтовой дороге фугасную мину. Вечного полета! Курская область, видео аэроразведки 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады", - отмечает в комментарии автор публикации.

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Автор: 

взрыв (6739) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125) Курск (1097) мина (277)


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а кажуть що га вно не літає. Ще й як.
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11.11.2024 15:49 Ответить
Да он реально летел ....
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11.11.2024 16:01 Ответить
Очевидно що мех.вод хотів зняти яскравий відосік для Тік-ток. У нього вийшло....
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11.11.2024 16:27 Ответить
Рожденный кацапом ни летать, ни ползать уже не сможет
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11.11.2024 16:49 Ответить
Блін. Так і струс мізків можна отримати
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11.11.2024 18:12 Ответить
 
 