Вражеская бронемашина взлетает в воздух после наезда на фугасную мину на Курщине. ВИДЕО
Российская бронемашина взлетела в воздух после наезда на фугасную мину, которая была установлена на дороге в Курской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись "самоликвидации" вражеской бронемашины опубликована в соцсетях.
"Мехвод российской бронемашины устроил своим товарищам яркий предсмертный перформанс, не заметив на асфальтовой дороге фугасную мину. Вечного полета! Курская область, видео аэроразведки 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады", - отмечает в комментарии автор публикации.
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