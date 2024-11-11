Ворожа бронемашина злітає у повітря після наїзду на фугасну міну на Курщині. ВIДЕО

Російська бронемашина злетіла у повітря після наїзду на фугасну міну, яка була встановлена на дорозі у Курській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис "самоліквідації" ворожої бронемашини опублікований у соцмережах.

"Мехвод російської бронемашини влаштував своїм товаришам яскравий передсмертний перформанс, не помітивши на асфальтовій дорозі фугасну міну. Вічного польоту! Курська область, відео аеророзвідки 95-ї окремої десантно-штурмової бригади", - зазначає у коментарі автор публікації.

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