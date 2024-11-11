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Ворожа бронемашина злітає у повітря після наїзду на фугасну міну на Курщині. ВIДЕО

Російська бронемашина злетіла у повітря після наїзду на фугасну міну, яка була встановлена на дорозі у Курській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис "самоліквідації" ворожої бронемашини опублікований у соцмережах.

"Мехвод російської бронемашини влаштував своїм товаришам яскравий передсмертний перформанс, не помітивши на асфальтовій дорозі фугасну міну. Вічного польоту! Курська область, відео аеророзвідки 95-ї окремої десантно-штурмової бригади", - зазначає у коментарі автор публікації.

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Автор: 

вибух (4450) 95 окрема десантно-штурмова бригада (126) Курськ (1103) міна (342)


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а кажуть що га вно не літає. Ще й як.
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11.11.2024 15:49 Відповісти
Да он реально летел ....
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11.11.2024 16:01 Відповісти
Очевидно що мех.вод хотів зняти яскравий відосік для Тік-ток. У нього вийшло....
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11.11.2024 16:27 Відповісти
Рожденный кацапом ни летать, ни ползать уже не сможет
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11.11.2024 16:49 Відповісти
Блін. Так і струс мізків можна отримати
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11.11.2024 18:12 Відповісти
 
 