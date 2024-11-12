РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4232 посетителя онлайн
Новости Видео Война
14 234 19

Оккупант потерял голову после сброса с украинского дрона. ВИДЕО 18+

Оператор дрона подразделения "PERUN" из 79-й ОДШБр точным сбросом ликвидировал оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что взрывом оккупанту оторвало голову.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Раненый оккупант зарезал себя ножом в шею в районе Работиного. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) ликвидация (3536) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (195) дроны (3912)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
І помахав путькє ручкою
показать весь комментарий
12.11.2024 10:38
+8
За дурною головою й рукам горе .
показать весь комментарий
12.11.2024 10:38
+8
Це тобі **** за матір та трьох дітей в Кривому Розі!
показать весь комментарий
12.11.2024 10:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І помахав путькє ручкою
показать весь комментарий
12.11.2024 10:38 Ответить
За дурною головою й рукам горе .
показать весь комментарий
12.11.2024 10:38 Ответить
А вона в нього була,це ж було продовження шиї.
показать весь комментарий
12.11.2024 11:23 Ответить
Якби була, то не поліз би на чужу землю, здох би на своїй.
показать весь комментарий
12.11.2024 11:42 Ответить
разривная, пораскінул мозгамі штірліц
показать весь комментарий
12.11.2024 10:41 Ответить
Казала мати не лежати голою попкою на дорозі!
показать весь комментарий
12.11.2024 10:42 Ответить
не забувся поставити лайк.
показать весь комментарий
12.11.2024 10:45 Ответить
Це тобі **** за матір та трьох дітей в Кривому Розі!
показать весь комментарий
12.11.2024 10:45 Ответить
та то нічьо-там в галавє всьо равно била проста насрана...
показать весь комментарий
12.11.2024 10:46 Ответить
А що змінилося?
показать весь комментарий
12.11.2024 10:46 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2024 10:50 Ответить
Нарешті він почав вільно думати дупой, а голова йому у цьому тільки заважала.
показать весь комментарий
12.11.2024 11:13 Ответить
Воно нічого не втратило!!! Ще й фак показує...
показать весь комментарий
12.11.2024 11:31 Ответить
Красиво!
показать весь комментарий
12.11.2024 11:45 Ответить
Бачиш метастаза яка ти смертна, а преш ніби в тебе 7 життів паскуда
показать весь комментарий
12.11.2024 11:56 Ответить
Як курка без голови ще плигає, так і орк, бо міЗків нема.
показать весь комментарий
12.11.2024 12:39 Ответить
Голови не має, а він все одне "пат казирьок" віддає
показать весь комментарий
12.11.2024 13:03 Ответить
Тю, "муха притворюха". Трупака зображав.
показать весь комментарий
12.11.2024 13:08 Ответить
Жизненно важные органы не задети, то есть жапа, будет жить.
показать весь комментарий
12.11.2024 13:09 Ответить
 
 