Оккупант потерял голову после сброса с украинского дрона. ВИДЕО 18+

Оператор дрона подразделения "PERUN" из 79-й ОДШБр точным сбросом ликвидировал оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что взрывом оккупанту оторвало голову.

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