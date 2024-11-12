Оккупант потерял голову после сброса с украинского дрона. ВИДЕО 18+
Оператор дрона подразделения "PERUN" из 79-й ОДШБр точным сбросом ликвидировал оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что взрывом оккупанту оторвало голову.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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