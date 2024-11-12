Окупант втратив голову після скиду із українського дрона. ВIДЕО 18+

Оператор дрона підрозділу "PERUN" із 79-ї ОДШБр влучним скидом ліквідував окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що вибухом окупанту відірвало голову.

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