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Окупант втратив голову після скиду із українського дрона. ВIДЕО 18+

Оператор дрона підрозділу "PERUN" із 79-ї ОДШБр влучним скидом ліквідував окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що вибухом окупанту відірвало голову.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поранений окупант зарізав себе ножем у шию під Роботиним. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) ліквідація (3918) 79 окрема десантно-штурмова бригада (199) дрони (4695)


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Топ коментарі
+15
І помахав путькє ручкою
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12.11.2024 10:38
+8
За дурною головою й рукам горе .
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12.11.2024 10:38
+8
Це тобі **** за матір та трьох дітей в Кривому Розі!
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12.11.2024 10:45
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І помахав путькє ручкою
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12.11.2024 10:38 Відповісти
За дурною головою й рукам горе .
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12.11.2024 10:38 Відповісти
А вона в нього була,це ж було продовження шиї.
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12.11.2024 11:23 Відповісти
Якби була, то не поліз би на чужу землю, здох би на своїй.
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12.11.2024 11:42 Відповісти
разривная, пораскінул мозгамі штірліц
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12.11.2024 10:41 Відповісти
Казала мати не лежати голою попкою на дорозі!
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12.11.2024 10:42 Відповісти
не забувся поставити лайк.
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12.11.2024 10:45 Відповісти
Це тобі **** за матір та трьох дітей в Кривому Розі!
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12.11.2024 10:45 Відповісти
та то нічьо-там в галавє всьо равно била проста насрана...
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12.11.2024 10:46 Відповісти
А що змінилося?
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12.11.2024 10:46 Відповісти
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12.11.2024 10:50 Відповісти
Нарешті він почав вільно думати дупой, а голова йому у цьому тільки заважала.
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12.11.2024 11:13 Відповісти
Воно нічого не втратило!!! Ще й фак показує...
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12.11.2024 11:31 Відповісти
Красиво!
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12.11.2024 11:45 Відповісти
Бачиш метастаза яка ти смертна, а преш ніби в тебе 7 життів паскуда
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12.11.2024 11:56 Відповісти
Як курка без голови ще плигає, так і орк, бо міЗків нема.
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12.11.2024 12:39 Відповісти
Голови не має, а він все одне "пат казирьок" віддає
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12.11.2024 13:03 Відповісти
Тю, "муха притворюха". Трупака зображав.
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12.11.2024 13:08 Відповісти
Жизненно важные органы не задети, то есть жапа, будет жить.
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12.11.2024 13:09 Відповісти
 
 