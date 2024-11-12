Окупант втратив голову після скиду із українського дрона. ВIДЕО 18+
Оператор дрона підрозділу "PERUN" із 79-ї ОДШБр влучним скидом ліквідував окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що вибухом окупанту відірвало голову.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поранений окупант зарізав себе ножем у шию під Роботиним. ВIДЕО
Топ коментарі
+15 Олена Ткаченко
показати весь коментар12.11.2024 10:38
+8 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар12.11.2024 10:38
+8 Николай Харченко #401460
показати весь коментар12.11.2024 10:45
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Олена Ткаченко
показати весь коментар12.11.2024 10:38 Відповісти Мені подобається 15
ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар12.11.2024 10:38 Відповісти Мені подобається 8
Василь Воробець
показати весь коментар12.11.2024 11:23 Відповісти Мені подобається 2
Анатолій Панасюк
показати весь коментар12.11.2024 11:42 Відповісти Мені подобається 1
untrollable
показати весь коментар12.11.2024 10:41 Відповісти Мені подобається 4
Eugen Sсhorf #595733
показати весь коментар12.11.2024 10:42 Відповісти Мені подобається 5
Igor Shevtsov
показати весь коментар12.11.2024 10:45 Відповісти Мені подобається 2
Николай Харченко #401460
показати весь коментар12.11.2024 10:45 Відповісти Мені подобається 8
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар12.11.2024 10:46 Відповісти Мені подобається 5
Ден Ко #479821
показати весь коментар12.11.2024 10:46 Відповісти Мені подобається 3
Маркиз
показати весь коментар12.11.2024 10:50 Відповісти Мені подобається 1
Александр Иванов #595744
показати весь коментар12.11.2024 11:13 Відповісти Мені подобається 4
Владислав Сварчевський
показати весь коментар12.11.2024 11:31 Відповісти Мені подобається 3
Бандерівець
показати весь коментар12.11.2024 11:45 Відповісти Мені подобається 1
polini orop #595749
показати весь коментар12.11.2024 11:56 Відповісти Мені подобається 2
Андрей Емельянов #582078
показати весь коментар12.11.2024 12:39 Відповісти Мені подобається 1
Магирус
показати весь коментар12.11.2024 13:03 Відповісти Мені подобається 1
phantom4
показати весь коментар12.11.2024 13:08 Відповісти Мені подобається 2
Эмирский бухарь #595851
показати весь коментар12.11.2024 13:09 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль