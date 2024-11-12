Россияне недовольны чествованием "героя сво" в городке Чебаркуль: "Мы из-за этого маньяка на улицу боялись выходить! Он женщину убил, изнасиловал, глаза ей выколол!". ВИДЕО

Жители городка Чебаркуль на российской Челябинщине недовольны тем, что портрет "героя сво" и местного маньяка-убийцы Дениса Синицына разместили на аллее памяти в центре населенного пункта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой одна из тамошних женщин снимает портрет российского героя и рассказывает о его криминальных подвигах.

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