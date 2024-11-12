Россияне недовольны чествованием "героя сво" в городке Чебаркуль: "Мы из-за этого маньяка на улицу боялись выходить! Он женщину убил, изнасиловал, глаза ей выколол!". ВИДЕО
Жители городка Чебаркуль на российской Челябинщине недовольны тем, что портрет "героя сво" и местного маньяка-убийцы Дениса Синицына разместили на аллее памяти в центре населенного пункта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой одна из тамошних женщин снимает портрет российского героя и рассказывает о его криминальных подвигах.
Топ комментарии
+47 untrollable
показать весь комментарий12.11.2024 13:47
+40 Andrew Moon #595758
показать весь комментарий12.11.2024 13:48
+30 MausMike
показать весь комментарий12.11.2024 13:44
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чим невдоволена ця самка орка?
які прийшли вбивати Украінців в нашу країну 🤬
За що ??
Здохніть всі скопом і повітря на землі стане чистішим 🙁
???
Правда це - брехня)))
Героизм це - згвалтування та вбивства жінок)))
Дивись не перетлутай...