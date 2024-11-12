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Россияне недовольны чествованием "героя сво" в городке Чебаркуль: "Мы из-за этого маньяка на улицу боялись выходить! Он женщину убил, изнасиловал, глаза ей выколол!". ВИДЕО

Жители городка Чебаркуль на российской Челябинщине недовольны тем, что портрет "героя сво" и местного маньяка-убийцы Дениса Синицына разместили на аллее памяти в центре населенного пункта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой одна из тамошних женщин снимает портрет российского героя и рассказывает о его криминальных подвигах.

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Автор: 

армия РФ (19210) россия (95515) русский мир (614) зэки (75)


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Топ комментарии
+47
херої, на яких ви заслуговуєте, мразі
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12.11.2024 13:47
+40
Яка срана такіє і хєрої.
Чим невдоволена ця самка орка?
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12.11.2024 13:48
+30
Яка невдячність.
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12.11.2024 13:44
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Яка невдячність.
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12.11.2024 13:44 Ответить
громадянам під@рашці-сідіті і не Підіді
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12.11.2024 13:46 Ответить
Молодець синіцин , що вас вбивав , але мало
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12.11.2024 14:11 Ответить
на такі весчі лінк треба скидати. бо основна маса не шариться в новобардовських пєстнях )))
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12.11.2024 14:51 Ответить
Шось слабенько він відтягнувся - якби жіночок з 10 зарізав
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12.11.2024 13:47 Ответить
херої, на яких ви заслуговуєте, мразі
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12.11.2024 13:47 Ответить
це ваш Херой. падайте на колєні! халопи нєблагодарниє!. Тхьху від росяза ніби вата в роті
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12.11.2024 13:48 Ответить
Яка срана такіє і хєрої.
Чим невдоволена ця самка орка?
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12.11.2024 13:48 Ответить
Ничего, она женщина, потерпит!
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12.11.2024 13:53 Ответить
"астальные харошие мальчишьки" такі ж тварі як і "херой сво". тільки аналогічні свої "подвиги" не в чебаркулі савершалі. алея уродов.
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12.11.2024 13:54 Ответить
*****,коли вже кацапи почнуть жерти один одного? Повинен же цей мерзотний гнійник лопнути. Не може цей абсурд продовжуватися безкінечно.
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12.11.2024 13:55 Ответить
Нквс під страхом смерті тримає це біосміття в загоні тому поки тримається
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12.11.2024 14:00 Ответить
Вот еті трі нармальних мальчишкі, ані у нас в чєбаркулє нє насілавалі і глазік нє викаливалі, а ват етот сініцін плахой, насілавл і глазік викаливал
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12.11.2024 14:00 Ответить
На кожну рассєянку по одному сініцину і одного бурята .
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12.11.2024 14:04 Ответить
Свинячин везде в бою , герой над детьми , над женщинами, пох где и с кем , за кого , но в бою .Вот такую мразь уважает ***** вся кацапская тварь ненавидящая Украину.
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12.11.2024 14:04 Ответить
чего раскудахталась!? таков ваш рюзьгий мир. продолжайте восхвалять и целовать в жопу ваше *****! и поживи пока. пока до тебя очередной синицын не добрался
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12.11.2024 14:05 Ответить
Бажано , щоби ви , кончені кацапи , повбивали самих себе і очі повиколювали , якщо вважаєте своїх виродків героями ,
які прийшли вбивати Украінців в нашу країну 🤬
За що ??
Здохніть всі скопом і повітря на землі стане чистішим 🙁
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12.11.2024 14:06 Ответить
Інші,що там висять,не кращі за того маньяка...Пішли в Україну вбивати,і самі подохли,паскуди московитські,а не "нормалниє ребьята"...
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12.11.2024 14:11 Ответить
принимай деревня трактор))) у вас даунов всегда такие "герои" - ВЧК, НКВД, КГБ, ФСБ, революционніе солдати и матросы, красная конница - лени/сралин/путен, гиви/матаролы и тд
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12.11.2024 14:14 Ответить
та вас там половина таких "гыроев сво" - гвалтівники, лідери сатанистських сект, людожери, які вбивали підлітків та їли їх.. Ета расія, дєтка.
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12.11.2024 14:15 Ответить
шкода, що така невеличка дошка "пошани".. Лише чотири вбивці.
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12.11.2024 14:16 Ответить
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12.11.2024 14:21 Ответить
А чим відрізняється цей "хєрой сво" від ***** ? Вони - рашисти обидва. А що вони робили у цивільному житті хіба важливо ? Один "закладав" своїх однокурсників та однокурсниць, яких гебісти гвалтували, інший - сам гвалтував та вбивав.
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12.11.2024 14:21 Ответить
Для нас усі ваші хлопчики є "синицынами"
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12.11.2024 14:24 Ответить
Rabi kto vam dal golos? Jesli skazali cto geroj togda geroj! On svoju vinu izkupil. Ubil zensinu v rosije no zato on ubil neskolko banderovcov i vrozlih i melkih! On svojim geroizmom vikupil svoij postupoh!Vam rabam nado radovatsja i knigi pro eto pisatj! Vsje kotorije ubili kovota - perod v Ukrainu! Vi budete gerojami - vo boritesj s Nato i Banderovcami! Jesli vi ransje ostupilisj - kovota ubili - rossiskaja armija vsegda vozmjot svoji polkah!
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12.11.2024 14:27 Ответить
"zato on ubil neskolko banderovcov i vrozlih i melkih"

???
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12.11.2024 14:38 Ответить
Начала вроде правильно, даже интересно было до конца послушать, но тут началось "дастойные малчышкы", и вырубил нафуй. Что Си Ни Цин, что остальные - в биореактор. Да и баба тупая мразь в итоге оказалась.
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12.11.2024 14:30 Ответить
в жодних книжках такого сюрреалістичного жаху не зустрічав... Оруел здавався вибуховим, але це...
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12.11.2024 14:38 Ответить
яка країна, такі херої
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12.11.2024 14:43 Ответить
Так в городе с таким именем, Чебаркуль, и не такие найдутся хер- ои!
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12.11.2024 14:49 Ответить
куль с тюркского - озеро, подзабыл географию урала, кажись это и есть название озера
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12.11.2024 15:07 Ответить
я там служив,маленьке місто,але ціла учбова дивізія з величезним плацом.
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12.11.2024 15:46 Ответить
Танкова дивізія якщо не помиляюсь
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12.11.2024 17:02 Ответить
Нужно еще месных школьников заставить изучать его биографию и чтить память, такого человека потеряли Сколько бы он мог еще россиянок изнасиловать и убить, если бы они его подло не посадили бы в тюрьму
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12.11.2024 14:51 Ответить
Остальные достойные?! Синицин, восстань и трахни эту тварь!
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12.11.2024 15:00 Ответить
Кацапня должна ВСУ в ноги кланяться
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12.11.2024 15:06 Ответить
радовались ублюдки вторжению вашей рашки в Украину!вот теперь ответка вам ****** прилетела,жрите пока не захлебнётесь!
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12.11.2024 15:37 Ответить
Путин, ввиди! Ввиди колеблющимся свой хер вместо Синицына!
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12.11.2024 15:53 Ответить
все їм не так
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12.11.2024 16:46 Ответить
На росії... Свобода це - рабство)))
Правда це - брехня)))
Героизм це - згвалтування та вбивства жінок)))
Дивись не перетлутай...
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12.11.2024 17:40 Ответить
Одним словом - "чібара".
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12.11.2024 19:22 Ответить
Яка країна,такі й герої.
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12.11.2024 19:34 Ответить
Хто так обурюється? На коліна холопиня, коли до барінов з чєлобітной звертаєшся! А то змусять портрет того виродка виціловувати до дір. )
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14.11.2024 17:10 Ответить
 
 