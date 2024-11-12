Росіяни невдоволені ушануванням "героя сво" у містечку Чебаркуль: "Мы из-за этого маньяка на улицу боялись выходить! Он женщину убил, изнасиловал, глаза ей выколол!". ВIДЕО
Мешканці містечка Чебаркуль на російській Челябінщині невдоволені тим, що портрет "героя сво" та місцевого маньяка-убивці Дениса Сініцина розмістили на алеї пам'яті у центрі населеного пункту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому одна із тамтешніх жінок фільмує портрет російського героя і розповідає про його кримінальні подвиги.
Топ коментарі
+47 untrollable
показати весь коментар12.11.2024 13:47
+40 Andrew Moon #595758
показати весь коментар12.11.2024 13:48
+30 MausMike
показати весь коментар12.11.2024 13:44
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Чим невдоволена ця самка орка?
які прийшли вбивати Украінців в нашу країну 🤬
За що ??
Здохніть всі скопом і повітря на землі стане чистішим 🙁
???
Правда це - брехня)))
Героизм це - згвалтування та вбивства жінок)))
Дивись не перетлутай...