Росіяни невдоволені ушануванням "героя сво" у містечку Чебаркуль: "Мы из-за этого маньяка на улицу боялись выходить! Он женщину убил, изнасиловал, глаза ей выколол!". ВIДЕО

Мешканці містечка Чебаркуль на російській Челябінщині невдоволені тим, що портрет "героя сво" та місцевого маньяка-убивці Дениса Сініцина розмістили на алеї пам'яті у центрі населеного пункту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому одна із тамтешніх жінок фільмує портрет російського героя і розповідає про його кримінальні подвиги.

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