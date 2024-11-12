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Росіяни невдоволені ушануванням "героя сво" у містечку Чебаркуль: "Мы из-за этого маньяка на улицу боялись выходить! Он женщину убил, изнасиловал, глаза ей выколол!". ВIДЕО

Мешканці містечка Чебаркуль на російській Челябінщині невдоволені тим, що портрет "героя сво" та місцевого маньяка-убивці Дениса Сініцина розмістили на алеї пам'яті у центрі населеного пункту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому одна із тамтешніх жінок фільмує портрет російського героя і розповідає про його кримінальні подвиги.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Герой сво" зарізав жінку у саратівському салоні мобільного зв’язку. ВIДЕО камери спостереження 18+

Автор: 

армія рф (17359) росія (65146) русский мир (452) зеки (62)


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Топ коментарі
+47
херої, на яких ви заслуговуєте, мразі
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12.11.2024 13:47
+40
Яка срана такіє і хєрої.
Чим невдоволена ця самка орка?
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12.11.2024 13:48
+30
Яка невдячність.
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12.11.2024 13:44
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Яка невдячність.
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12.11.2024 13:44 Відповісти
громадянам під@рашці-сідіті і не Підіді
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12.11.2024 13:46 Відповісти
Молодець синіцин , що вас вбивав , але мало
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12.11.2024 14:11 Відповісти
на такі весчі лінк треба скидати. бо основна маса не шариться в новобардовських пєстнях )))
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12.11.2024 14:51 Відповісти
Шось слабенько він відтягнувся - якби жіночок з 10 зарізав
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12.11.2024 13:47 Відповісти
херої, на яких ви заслуговуєте, мразі
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12.11.2024 13:47 Відповісти
це ваш Херой. падайте на колєні! халопи нєблагодарниє!. Тхьху від росяза ніби вата в роті
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12.11.2024 13:48 Відповісти
Яка срана такіє і хєрої.
Чим невдоволена ця самка орка?
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12.11.2024 13:48 Відповісти
Ничего, она женщина, потерпит!
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12.11.2024 13:53 Відповісти
"астальные харошие мальчишьки" такі ж тварі як і "херой сво". тільки аналогічні свої "подвиги" не в чебаркулі савершалі. алея уродов.
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12.11.2024 13:54 Відповісти
*****,коли вже кацапи почнуть жерти один одного? Повинен же цей мерзотний гнійник лопнути. Не може цей абсурд продовжуватися безкінечно.
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12.11.2024 13:55 Відповісти
Нквс під страхом смерті тримає це біосміття в загоні тому поки тримається
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12.11.2024 14:00 Відповісти
Вот еті трі нармальних мальчишкі, ані у нас в чєбаркулє нє насілавалі і глазік нє викаливалі, а ват етот сініцін плахой, насілавл і глазік викаливал
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12.11.2024 14:00 Відповісти
На кожну рассєянку по одному сініцину і одного бурята .
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12.11.2024 14:04 Відповісти
Свинячин везде в бою , герой над детьми , над женщинами, пох где и с кем , за кого , но в бою .Вот такую мразь уважает ***** вся кацапская тварь ненавидящая Украину.
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12.11.2024 14:04 Відповісти
чего раскудахталась!? таков ваш рюзьгий мир. продолжайте восхвалять и целовать в жопу ваше *****! и поживи пока. пока до тебя очередной синицын не добрался
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12.11.2024 14:05 Відповісти
Бажано , щоби ви , кончені кацапи , повбивали самих себе і очі повиколювали , якщо вважаєте своїх виродків героями ,
які прийшли вбивати Украінців в нашу країну 🤬
За що ??
Здохніть всі скопом і повітря на землі стане чистішим 🙁
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12.11.2024 14:06 Відповісти
Інші,що там висять,не кращі за того маньяка...Пішли в Україну вбивати,і самі подохли,паскуди московитські,а не "нормалниє ребьята"...
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12.11.2024 14:11 Відповісти
принимай деревня трактор))) у вас даунов всегда такие "герои" - ВЧК, НКВД, КГБ, ФСБ, революционніе солдати и матросы, красная конница - лени/сралин/путен, гиви/матаролы и тд
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12.11.2024 14:14 Відповісти
та вас там половина таких "гыроев сво" - гвалтівники, лідери сатанистських сект, людожери, які вбивали підлітків та їли їх.. Ета расія, дєтка.
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12.11.2024 14:15 Відповісти
шкода, що така невеличка дошка "пошани".. Лише чотири вбивці.
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12.11.2024 14:16 Відповісти
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12.11.2024 14:21 Відповісти
А чим відрізняється цей "хєрой сво" від ***** ? Вони - рашисти обидва. А що вони робили у цивільному житті хіба важливо ? Один "закладав" своїх однокурсників та однокурсниць, яких гебісти гвалтували, інший - сам гвалтував та вбивав.
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12.11.2024 14:21 Відповісти
Для нас усі ваші хлопчики є "синицынами"
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12.11.2024 14:24 Відповісти
Rabi kto vam dal golos? Jesli skazali cto geroj togda geroj! On svoju vinu izkupil. Ubil zensinu v rosije no zato on ubil neskolko banderovcov i vrozlih i melkih! On svojim geroizmom vikupil svoij postupoh!Vam rabam nado radovatsja i knigi pro eto pisatj! Vsje kotorije ubili kovota - perod v Ukrainu! Vi budete gerojami - vo boritesj s Nato i Banderovcami! Jesli vi ransje ostupilisj - kovota ubili - rossiskaja armija vsegda vozmjot svoji polkah!
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12.11.2024 14:27 Відповісти
"zato on ubil neskolko banderovcov i vrozlih i melkih"

???
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12.11.2024 14:38 Відповісти
Начала вроде правильно, даже интересно было до конца послушать, но тут началось "дастойные малчышкы", и вырубил нафуй. Что Си Ни Цин, что остальные - в биореактор. Да и баба тупая мразь в итоге оказалась.
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12.11.2024 14:30 Відповісти
в жодних книжках такого сюрреалістичного жаху не зустрічав... Оруел здавався вибуховим, але це...
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12.11.2024 14:38 Відповісти
яка країна, такі херої
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12.11.2024 14:43 Відповісти
Так в городе с таким именем, Чебаркуль, и не такие найдутся хер- ои!
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12.11.2024 14:49 Відповісти
куль с тюркского - озеро, подзабыл географию урала, кажись это и есть название озера
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12.11.2024 15:07 Відповісти
я там служив,маленьке місто,але ціла учбова дивізія з величезним плацом.
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12.11.2024 15:46 Відповісти
Танкова дивізія якщо не помиляюсь
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12.11.2024 17:02 Відповісти
Нужно еще месных школьников заставить изучать его биографию и чтить память, такого человека потеряли Сколько бы он мог еще россиянок изнасиловать и убить, если бы они его подло не посадили бы в тюрьму
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12.11.2024 14:51 Відповісти
Остальные достойные?! Синицин, восстань и трахни эту тварь!
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12.11.2024 15:00 Відповісти
Кацапня должна ВСУ в ноги кланяться
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12.11.2024 15:06 Відповісти
радовались ублюдки вторжению вашей рашки в Украину!вот теперь ответка вам ****** прилетела,жрите пока не захлебнётесь!
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12.11.2024 15:37 Відповісти
Путин, ввиди! Ввиди колеблющимся свой хер вместо Синицына!
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12.11.2024 15:53 Відповісти
все їм не так
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12.11.2024 16:46 Відповісти
На росії... Свобода це - рабство)))
Правда це - брехня)))
Героизм це - згвалтування та вбивства жінок)))
Дивись не перетлутай...
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12.11.2024 17:40 Відповісти
Одним словом - "чібара".
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12.11.2024 19:22 Відповісти
Яка країна,такі й герої.
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12.11.2024 19:34 Відповісти
Хто так обурюється? На коліна холопиня, коли до барінов з чєлобітной звертаєшся! А то змусять портрет того виродка виціловувати до дір. )
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14.11.2024 17:10 Відповісти
 
 