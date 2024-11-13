РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6705 посетителей онлайн
Новости Видео Война
11 966 13

Дроны атаковали нефтехранилище Росрезерва в Пензенской области РФ, - СМИ. ВИДЕО

В ночь на 13 ноября дроны атаковали нефтехранилище Розрезерва в Пензенской области России.

Об этом пишет ASTRA, передает Цензор.НЕТ.

Губернатор области Олег Мельниченко заявил, что дроны якобы упали в лесном массиве в поселке Монтажное и пострадавших нет.

СМИ заявили, что дроны атаковали нефтехранилище компании "Комбинат Утес Росрезерва", расположенное в этом поселке. По данным местных жителей, поврежден один из резервуаров.

Комбинат занимается хранением и складированием нефти и продуктов ее переработки

Читайте также: Зеленский: Россия все еще получает достаточно прибыли от продажи нефти, чтобы продолжать войну

Автор: 

нефть (1918) россия (95546)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
нічого не пошкодженно,нічого не горить...
кацапи навчились протидіяти дронам,натягують сітку ,повністю огороджуючи резервуари. А зверху навіть натягують дроти,щоб запутувався дрон.
То хіба що наші довбо****би викрикають,що пощкоджено енергетичну структуру.
показать весь комментарий
13.11.2024 13:26
+7
Мда! Це не атака!
показать весь комментарий
13.11.2024 13:27
+7
Ето называется большой Пшик а не атака. Хоть бы не позорились
показать весь комментарий
13.11.2024 13:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нічого не пошкодженно,нічого не горить...
кацапи навчились протидіяти дронам,натягують сітку ,повністю огороджуючи резервуари. А зверху навіть натягують дроти,щоб запутувався дрон.
То хіба що наші довбо****би викрикають,що пощкоджено енергетичну структуру.
показать весь комментарий
13.11.2024 13:26 Ответить
На захист критичної інфраструктури України, зокрема об'єктів енергетики, з державного бюджету було виділено близько 18,6 мільярда гривень. Ці кошти розподілено між різними установами: 8,8 мільярда гривень отримало Державне агентство відновлення, а 9,7 мільярда - Міністерство енергетики. Фінансування спрямоване на протиповітряний захист, зміцнення та інші інженерно-технічні заходи для захисту паливно-енергетичної інфраструктури від російських атак.

Хтось бачив де небудь хоча би сітку від дронів? Де воно все?
показать весь комментарий
13.11.2024 15:10 Ответить
Мда! Це не атака!
показать весь комментарий
13.11.2024 13:27 Ответить
Ето называется большой Пшик а не атака. Хоть бы не позорились
показать весь комментарий
13.11.2024 13:35 Ответить
вам і карти до рук, або гранати... ви чому віддаєте перевагу?
показать весь комментарий
13.11.2024 14:33 Ответить
Сумне видовище
показать весь комментарий
13.11.2024 13:38 Ответить
У Пензі є р-он "Зарєчний", режимне містечко. Там років 10-12 тому виготовляли компоненти для "Іскандерів" чи самі "Іскандери". Чому б туди не й*бнути.
показать весь комментарий
13.11.2024 13:43 Ответить
Партнери проти. Ескалація. Адже там і ядерні боєголовки збирають. Колишній Пенза-19.
показать весь комментарий
13.11.2024 14:04 Ответить
біля пензи вгору по сурі лєонідовка, там склади зачотно рвались в 85 році
показать весь комментарий
13.11.2024 14:09 Ответить
Автор и редактор-бездарность.
показать весь комментарий
13.11.2024 14:21 Ответить
Попередили,тепер вони підготуються.
показать весь комментарий
13.11.2024 14:28 Ответить
Ну так а шо? А де????
показать весь комментарий
13.11.2024 15:58 Ответить
Це показуха, щоб прикрити договірняк на заборону атакувати НПЗ.
показать весь комментарий
13.11.2024 16:28 Ответить
 
 