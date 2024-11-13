Дроны атаковали нефтехранилище Росрезерва в Пензенской области РФ, - СМИ. ВИДЕО

В ночь на 13 ноября дроны атаковали нефтехранилище Розрезерва в Пензенской области России.

Об этом пишет ASTRA, передает Цензор.НЕТ.

Губернатор области Олег Мельниченко заявил, что дроны якобы упали в лесном массиве в поселке Монтажное и пострадавших нет.

СМИ заявили, что дроны атаковали нефтехранилище компании "Комбинат Утес Росрезерва", расположенное в этом поселке. По данным местных жителей, поврежден один из резервуаров.

Комбинат занимается хранением и складированием нефти и продуктов ее переработки

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