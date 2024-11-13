Дроны атаковали нефтехранилище Росрезерва в Пензенской области РФ, - СМИ. ВИДЕО
В ночь на 13 ноября дроны атаковали нефтехранилище Розрезерва в Пензенской области России.
Об этом пишет ASTRA, передает Цензор.НЕТ.
Губернатор области Олег Мельниченко заявил, что дроны якобы упали в лесном массиве в поселке Монтажное и пострадавших нет.
СМИ заявили, что дроны атаковали нефтехранилище компании "Комбинат Утес Росрезерва", расположенное в этом поселке. По данным местных жителей, поврежден один из резервуаров.
Комбинат занимается хранением и складированием нефти и продуктов ее переработки
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+7 Bob Fayn
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+7 GunnerHanz
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+7 ALEX SUROVV #593022
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кацапи навчились протидіяти дронам,натягують сітку ,повністю огороджуючи резервуари. А зверху навіть натягують дроти,щоб запутувався дрон.
То хіба що наші довбо****би викрикають,що пощкоджено енергетичну структуру.
Хтось бачив де небудь хоча би сітку від дронів? Де воно все?