Работаем, чтобы дополнительно увеличить поставки от партнеров для усиления наших мобильных огневых групп, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина работает с партнерами, чтобы увеличить поставки всего необходимого для усиления мобильных огневых групп.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава сказал в своем видеообращении.

"Благодарность нашим воинам ПВО, каждому и каждой в разных видах и родах сил, которые осуществляют защиту неба. Каждую ночь, каждый день - сбитие российских "шахедов" и ракет. Сегодня утром сбили российскую баллистику. Это весомо. Каждый такой успех - это спасение жизней наших людей. Украина благодарна всем нашим партнерам, которые помогают противоракетами и системами защиты неба. Сейчас работаем, чтобы дополнительно увеличить поставки от партнеров - и по ракетам, и по комплексам защиты, и по всему, что необходимо для усиления наших мобильных огневых групп. Стратегическая цель - достичь и такого практического уровня сотрудничества с партнерами, чтобы мы здесь, в Украине, могли производить необходимые для нас системы противовоздушной обороны", - сказал Зеленский.

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