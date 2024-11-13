Працюємо, щоб додатково збільшити постачання від партнерів для посилення наших мобільних вогневих груп, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна працює з партнерами, щоб збільшити постачання всього необхідного для посилення мобільних вогневих груп.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава сказав у своєму відеозверненні.

"Вдячність нашим воїнам ППО, кожному й кожній у різних видах і родах сил, які здійснюють захист неба. Щоночі, щодня – збиття російських "шахедів" і ракет. Сьогодні вранці збили російську балістику. Це вагомо. Кожен такий успіх – це порятунок життів наших людей. Україна вдячна всім нашим партнерам, які допомагають протиракетами й системами захисту неба. Зараз працюємо, щоб додатково збільшити постачання від партнерів – і по ракетах, і по комплексах захисту, і по всьому, що необхідно для посилення наших мобільних вогневих груп. Стратегічна мета – досягти й такого практичного рівня співпраці з партнерами, щоб ми тут, в Україні, могли виробляти необхідні для нас системи протиповітряної оборони", - сказав Зеленський.

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