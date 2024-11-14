Бойцы 33-й ОМБр уничтожили 2 танка, 1 БТР, 3 ББМ и ликвидировали 47 оккупантов на Донетчине. ВИДЕО
Экипаж танка Leopard 2А4 встретил целую колонну российской техники и совместно с артиллеристами остановил вражеское наступление.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Бойцы 33-й отдельной механизированной бригады поделились видео уничтожения врага в Донецкой области вблизи села Дальнее. Им удалось ликвидировать 47 оккупантов, уничтожить 2 танка, 1 БТР, 3 боевые бронированные машины и 1 мотоцикл.
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Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий13.11.2024 23:42 Ответить Мне нравится 4
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