Бійці 33 ОМБр знищили 2 танки, 1 БТР, 3 ББМ та ліквідували 47 окупантів на Донеччині. ВIДЕО
Екіпаж танку Leopard 2А4 зустрів цілу колону російської техніки та спільно з артилеристами зупинив ворожий наступ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Бійці 33-ої окремої механізованої бригади поділилися відео знищення ворога на Донеччині поблизу села Дальнє. Їм вдалося ліквідувати 47 окупантів, знищити 2 танки, 1 БТР, 3 бойові броньовані машини та 1 мотоцикл.
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Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар13.11.2024 23:42 Відповісти Мені подобається 4
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