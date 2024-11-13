Бійці 33 ОМБр знищили 2 танки, 1 БТР, 3 ББМ та ліквідували 47 окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Екіпаж танку Leopard 2А4 зустрів цілу колону російської техніки та спільно з артилеристами зупинив ворожий наступ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Бійці 33-ої окремої механізованої бригади поділилися відео знищення ворога на Донеччині поблизу села Дальнє. Їм вдалося ліквідувати 47 окупантів, знищити 2 танки, 1 БТР, 3 бойові броньовані машини та 1 мотоцикл.

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