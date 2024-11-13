УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12220 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
3 107 3

Бійці 33 ОМБр знищили 2 танки, 1 БТР, 3 ББМ та ліквідували 47 окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Екіпаж танку Leopard 2А4 зустрів цілу колону російської техніки та спільно з артилеристами зупинив ворожий наступ. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Бійці 33-ої окремої механізованої бригади поділилися відео знищення ворога на Донеччині поблизу села Дальнє. Їм вдалося ліквідувати 47 окупантів, знищити 2 танки, 1 БТР, 3 бойові броньовані машини та 1 мотоцикл.

Також дивіться: Від скиду боєприпасу в окупанта щось детонує в кишені - і його розриває на шматки, а "товариш" по службі швидко його покидає. ВIДЕО

Автор: 

штурм (231) знищення (7227) Донецька область (8453)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарна робота-всім виконавцям респект...
показати весь коментар
13.11.2024 23:42 Відповісти
 
 