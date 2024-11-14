Чиновница российского Сочи: "Я знаю, кто на СВО - убийцы, сидельцы и мошенники". ВИДЕО
Чиновница российского Сочи в разговоре с просителями назвала "героев сво" убийцами, мошенниками и "сидельцами".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом такой оценки опубликована в соцсетях.
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