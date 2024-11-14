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19 071 27

Чиновница российского Сочи: "Я знаю, кто на СВО - убийцы, сидельцы и мошенники". ВИДЕО

Чиновница российского Сочи в разговоре с просителями назвала "героев сво" убийцами, мошенниками и "сидельцами".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом такой оценки опубликована в соцсетях.

Смотрите: "Герой сво" зарезал женщину в саратовском салоне мобильной связи. ВИДЕО камеры наблюдения 18+

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне недовольны чествованием "героя сво" в городке Чебаркуль: "Мы из-за этого маньяка на улицу боялись выходить! Он женщину убил, изнасиловал, глаза ей выколол!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) россия (95526) Сочи (170) чиновник (1560) русский мир (614)


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Топ комментарии
+35
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14.11.2024 13:17
+27
Тенденції обнадійливі. Цей абсурд під назвою "рф" повинен закінчитися.
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14.11.2024 13:19
+21
стадо стукачів...🖕
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14.11.2024 13:09
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стадо стукачів...🖕
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14.11.2024 13:09 Ответить
Это народ такой. РоZZийский народ делится на 3 категории: вертухаи, зэки и стукачи.
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15.11.2024 04:16 Ответить
Посадять бабу!
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14.11.2024 13:09 Ответить
Треба нашу демократію захищати від ссикунів, щоб язик в дубу на ховати
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14.11.2024 13:41 Ответить
ні за что
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14.11.2024 15:13 Ответить
Так єта - могут пафтаріть аль ні могут ?! Нічого не зрозуміло
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10.02.2025 20:53 Ответить
Та хоть вурдалаки - нам шо з того?
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14.11.2024 13:11 Ответить
паРаша - стадо генетичних ублюдків
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14.11.2024 13:13 Ответить
Вони не віновати що доводиться стекломоя стільки пити для підтримки ху...ловського духу
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14.11.2024 14:11 Ответить
Це в них тепер називається "соціальний баласт*,і тому плешивий в "дамках".
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14.11.2024 13:16 Ответить
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14.11.2024 13:17 Ответить
Тенденції обнадійливі. Цей абсурд під назвою "рф" повинен закінчитися.
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14.11.2024 13:19 Ответить
Русскіє мають бути там, де зараз савєцкіє.
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14.11.2024 13:34 Ответить
Зря подставилась. Сожгла бы тайком чего-нибудь.
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14.11.2024 13:23 Ответить
Недавно одній лікарці з Підмосков'я за те, що вона сказала одній жінці, що її чоловік, який воює в Україні законна ціль для армійських сил України дали....

5 років тюрми.
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14.11.2024 13:24 Ответить
обожнюю, коли кацапи нищать кацапів.
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14.11.2024 13:49 Ответить
Система почала давати збій... Дехто почав щось підозрювати...
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14.11.2024 14:02 Ответить
Усі з ху.....лостану і ті що долучилися до них.
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14.11.2024 14:08 Ответить
Маємо підозру, що це зачатки громадянської війни в оркостані.
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14.11.2024 14:15 Ответить
Вбивць, сидельців та шахраїв? Ви, пане, базар фільтруйте. Чи наплутали щось?
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14.11.2024 15:52 Ответить
...Убійци ,сідєльци, машеннікі... а вот мєня туда нє взялі...
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14.11.2024 14:35 Ответить
Правда прориваеться.
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14.11.2024 14:45 Ответить
28 років
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14.11.2024 16:52 Ответить
Пиза тебе,"красивая" и радует меня что тебя сольют те кому ты "подмахивала" Р.S.кменторийдля +18
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14.11.2024 21:27 Ответить
Чинушка кацапская бюджет кацапский защищала от хероев сво, думала ей за это медальку с закруткой на спине путлер подарит, а теперь придется на казенные харчи перейти лет на 5-7. Побольше бы таких решительных тьоток!
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14.11.2024 22:25 Ответить
 
 