Пограничники дронами уничтожили на Донетчине вражеский танк, переправу и десяток оккупантов. ВИДЕО
Операторы дронов из комендатуры разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" успешно отработали по вражеским целям в Донецкой области.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Десятки оккупантов ликвидированы, десятки ранены, уничтожены танк и несколько единиц автотранспорта, склад боекомплекта, РЭБ и вражеская переправа.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий14.11.2024 20:55 Ответить Мне нравится 2
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