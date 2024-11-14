Пограничники дронами уничтожили на Донетчине вражеский танк, переправу и десяток оккупантов. ВИДЕО

Операторы дронов из комендатуры разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" успешно отработали по вражеским целям в Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Десятки оккупантов ликвидированы, десятки ранены, уничтожены танк и несколько единиц автотранспорта, склад боекомплекта, РЭБ и вражеская переправа.

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