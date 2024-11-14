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Пограничники дронами уничтожили на Донетчине вражеский танк, переправу и десяток оккупантов. ВИДЕО

Операторы дронов из комендатуры разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" успешно отработали по вражеским целям в Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Десятки оккупантов ликвидированы, десятки ранены, уничтожены танк и несколько единиц автотранспорта, склад боекомплекта, РЭБ и вражеская переправа.

Смотрите также: Пограничники ликвидировали 6 оккупантов сбросами с дронов в районе Кременной. ВИДЕО

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пограничники (1573) Донецкая область (9648) дроны (3917)


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Гарна комендатура!))) СЛАВА ЗСУ!!!!
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14.11.2024 20:55 Ответить
 
 