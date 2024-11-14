Прикордонники дронами знищили на Донеччині ворожий танк, переправу та десяток окупантів. ВIДЕО

Оператори дронів з комендатури розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" успішно відпрацювали по ворожих цілях на Донеччині.

Відповідне відео опублікувала пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Десятки окупантів ліквідовано, десятки поранено, знищено танк та декілька одиниць автотранспорту, склад боєкомплекту, РЕБ та ворожу переправу.

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