Оккупант прячется около дерева от ударного беспилотника бойцов 60-й ОМБр. ВИДЕО
Операторы БПЛА 97-го отдельного механизированного батальона 60-й отдельной механизированной бригады ликвидировали российского захватчика, прятавшегося возле дерева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной боевой работы опубликована в телеграм-канале СтратКом ВСУ.
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