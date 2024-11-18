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Оккупант прячется около дерева от ударного беспилотника бойцов 60-й ОМБр. ВИДЕО

Операторы БПЛА 97-го отдельного механизированного батальона 60-й отдельной механизированной бригады ликвидировали российского захватчика, прятавшегося возле дерева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной боевой работы опубликована в телеграм-канале СтратКом ВСУ.

Смотрите также: Перед ликвидацией российский солдат пытается сбить дрон-камикадзе из автомата. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) ликвидация (3536)


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Родився не в тои час і не в тіи краіні
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18.11.2024 22:13 Ответить
"... але знайшов своє місце"!!!
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18.11.2024 22:14 Ответить
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18.11.2024 22:46 Ответить
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18.11.2024 23:28 Ответить
Став рилом до дерева,нікого не бачить,значить і його не видно.Але ні,побачили!!!
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19.11.2024 00:55 Ответить
Воно повісилося раніше))
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19.11.2024 01:09 Ответить
 
 