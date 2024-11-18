Оккупант прячется около дерева от ударного беспилотника бойцов 60-й ОМБр. ВИДЕО

Операторы БПЛА 97-го отдельного механизированного батальона 60-й отдельной механизированной бригады ликвидировали российского захватчика, прятавшегося возле дерева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной боевой работы опубликована в телеграм-канале СтратКом ВСУ.

Смотрите также: Перед ликвидацией российский солдат пытается сбить дрон-камикадзе из автомата. ВИДЕО