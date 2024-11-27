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Зеленский о визите Умерова в Южную Корею: Глобализацию войны, на которую пошла Россия, только глобально можно остановить. ВИДЕО

В видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глобализацию войны, на которую пошла Россия, только глобально можно остановить.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня очень активный день в целом: много встреч, в том числе на самом высоком уровне. У министра обороны Украины Умерова - в Республике Корея. По моему поручению. Рустем Умеров говорил и с президентом Южной Кореи, со своим коллегой - министром обороны, а также с советником по вопросам национальной безопасности.

Круг вопросов - он очевиден. Это все, что касается вовлечения Россией Северной Кореи в войну против Украины - всех аспектов этого вовлечения. И то, что мы можем сделать вместе. Вместе - для защиты наших народов и для безопасности наших регионов.

Наличие не только ракет и снарядов из Северной Кореи в арсеналах России, но и солдат на фронте - это глобализация войны, на которую пошла Россия и которую только глобально можно остановить. И по возвращению министра Умерова я ожидаю его доклада по переговорам в Сеуле.

Благодарен всем, кто работает ради Украины! Спасибо каждому и каждой, кто сражается ради нашего государства и людей", - сказал Зеленский.

Смотрите также: Зеленский об ударе РФ по Сумам: Защититься от атак реально только уничтожением российского оружия на территории врага. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) обращение (745)


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Топ комментарии
+8
Корея це добре, але де фортифікації на Донбасі, чому міни неякісні, де виділені гроші на все це?
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27.11.2024 20:28
+7
відправляй холуя умерова на Марс, лідор
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27.11.2024 20:24
+7
3,14дор неголегий вкритий кровю українців з головою.
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27.11.2024 20:25
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Ну так запрошуй війська союзників!
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27.11.2024 20:23 Ответить
Ні! Тільки гроші!
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27.11.2024 20:28 Ответить
відправляй холуя умерова на Марс, лідор
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27.11.2024 20:24 Ответить
Умєрова на Марс, депутатів ВР від "ЄС" на Сатурн. Так буде справедливо. Вони ж віддали свої голоси за нього як за МО, ось нехай і летять слідом, тільки на другу планету.
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27.11.2024 20:36 Ответить
разом зі слугами наріду на Сатурн, зебот
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27.11.2024 20:40 Ответить
Спитаи иого за міни - для чого це замовчування?
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27.11.2024 20:24 Ответить
3,14дор неголегий вкритий кровю українців з головою.
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27.11.2024 20:25 Ответить
Він думє, що Південна Корея буде замість нього воювати? Ну це хитрий хід: поім звинуватить у всіх бідах Південну Корею, а не себе.
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27.11.2024 20:27 Ответить
Корея це добре, але де фортифікації на Донбасі, чому міни неякісні, де виділені гроші на все це?
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27.11.2024 20:28 Ответить
глопідор ?..ви ж розумієте що так не можна про найвеличнішого лідора **********
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27.11.2024 20:33 Ответить
Нове словечко-"глобальне"!
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27.11.2024 20:33 Ответить
"Глобалізацію можна зупинити лише глобально" Вумний, аж страшно
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27.11.2024 20:35 Ответить
І ти, дегенерат, послав на переговори імбецила, який міни не здатен нормальні поставити у війська?
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27.11.2024 20:37 Ответить
"хто бʼється заради нашої держави "..я вже давно не певен що саме про Україну йде мова
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27.11.2024 20:37 Ответить
А що там з мінами, Володимир Олександрович, питали Умерова?
Чи то мелочі?
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27.11.2024 20:41 Ответить
а яка ваша держава , глолідор?
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27.11.2024 20:41 Ответить
Що не слово, то "шедевр" !!! Ти ж казав, що "нада проста пєрєстать стрєлять" !!!
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27.11.2024 20:50 Ответить
Як же вiн задовбав вiдосiками....
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27.11.2024 20:51 Ответить
Тут всі дописувачі не голосували за Зеленського ?
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27.11.2024 21:11 Ответить
Чмо тупориле.
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27.11.2024 21:18 Ответить
зебль@ді створюють видимість роботи. виродки йбані.
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27.11.2024 21:44 Ответить
уб***к забув вагнерівців, не треба стрілять,чонгар і кучу мразі яка втекла з мільйонами, с**у ненавижу
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27.11.2024 22:09 Ответить
Орешник мощно *****. По российской экономике, по рублю и по банковской системе. А говорите - "ху*ня, пустая болванка"...
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27.11.2024 22:31 Ответить
 
 