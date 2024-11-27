Зеленский о визите Умерова в Южную Корею: Глобализацию войны, на которую пошла Россия, только глобально можно остановить. ВИДЕО

В видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глобализацию войны, на которую пошла Россия, только глобально можно остановить.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня очень активный день в целом: много встреч, в том числе на самом высоком уровне. У министра обороны Украины Умерова - в Республике Корея. По моему поручению. Рустем Умеров говорил и с президентом Южной Кореи, со своим коллегой - министром обороны, а также с советником по вопросам национальной безопасности.

Круг вопросов - он очевиден. Это все, что касается вовлечения Россией Северной Кореи в войну против Украины - всех аспектов этого вовлечения. И то, что мы можем сделать вместе. Вместе - для защиты наших народов и для безопасности наших регионов.

Наличие не только ракет и снарядов из Северной Кореи в арсеналах России, но и солдат на фронте - это глобализация войны, на которую пошла Россия и которую только глобально можно остановить. И по возвращению министра Умерова я ожидаю его доклада по переговорам в Сеуле.

Благодарен всем, кто работает ради Украины! Спасибо каждому и каждой, кто сражается ради нашего государства и людей", - сказал Зеленский.

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