Зеленський про візит Умєрова в Південну Корею: Глобалізацію війни, на яку пішла Росія, тільки глобально можна зупинити. ВIДЕО
У відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що глобалізацію війни, на яку пішла Росія, тільки глобально можна зупинити.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Сьогодні дуже активний день в цілому: багато зустрічей, зокрема на найвищому рівні – у міністра оборони України Умєрова – в Республіці Корея. За моїм дорученням. Рустем Умєров говорив і з Президентом Південної Кореї, зі своїм колегою – міністром оборони, а також з радником із питань національної безпеки.
Коло питань – воно очевидне. Це все, що стосується залучення Росією Північної Кореї у війну проти України – всіх аспектів цього залучення. І те, що ми можемо зробити разом. Разом – для захисту наших народів і для безпеки наших регіонів.
Наявність не лише ракет і снарядів з Північної Кореї в арсеналах Росії, але й солдатів на фронті – це глобалізація війни, на яку пішла Росія і яку тільки глобально можна зупинити. І по поверненню міністра Умєрова я очікую його доповіді щодо перемовин у Сеулі.
Вдячний усім, хто працює заради України! Дякую кожному й кожній, хто бʼється заради нашої держави і людей", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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