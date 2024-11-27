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Зеленський про візит Умєрова в Південну Корею: Глобалізацію війни, на яку пішла Росія, тільки глобально можна зупинити. ВIДЕО

У відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що глобалізацію війни, на яку пішла Росія, тільки глобально можна зупинити.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні дуже активний день в цілому: багато зустрічей, зокрема на найвищому рівні – у міністра оборони України Умєрова – в Республіці Корея. За моїм дорученням. Рустем Умєров говорив і з Президентом Південної Кореї, зі своїм колегою – міністром оборони, а також з радником із питань національної безпеки.

Коло питань – воно очевидне. Це все, що стосується залучення Росією Північної Кореї у війну проти України – всіх аспектів цього залучення. І те, що ми можемо зробити разом. Разом – для захисту наших народів і для безпеки наших регіонів.

Наявність не лише ракет і снарядів з Північної Кореї в арсеналах Росії, але й солдатів на фронті – це глобалізація війни, на яку пішла Росія і яку тільки глобально можна зупинити. І по поверненню міністра Умєрова я очікую його доповіді щодо перемовин у Сеулі.

Вдячний усім, хто працює заради України! Дякую кожному й кожній, хто бʼється заради нашої держави і людей", - сказав Зеленський.

Також дивіться: Зеленський про удар РФ по Сумах: Захиститись від атак реально лише знищенням російської зброї на території ворога. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський (23653) звернення (597)


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Топ коментарі
+8
Корея це добре, але де фортифікації на Донбасі, чому міни неякісні, де виділені гроші на все це?
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27.11.2024 20:28
+7
відправляй холуя умерова на Марс, лідор
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27.11.2024 20:24
+7
3,14дор неголегий вкритий кровю українців з головою.
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27.11.2024 20:25
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Ну так запрошуй війська союзників!
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27.11.2024 20:23 Відповісти
Ні! Тільки гроші!
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27.11.2024 20:28 Відповісти
відправляй холуя умерова на Марс, лідор
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27.11.2024 20:24 Відповісти
Умєрова на Марс, депутатів ВР від "ЄС" на Сатурн. Так буде справедливо. Вони ж віддали свої голоси за нього як за МО, ось нехай і летять слідом, тільки на другу планету.
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27.11.2024 20:36 Відповісти
разом зі слугами наріду на Сатурн, зебот
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27.11.2024 20:40 Відповісти
Спитаи иого за міни - для чого це замовчування?
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27.11.2024 20:24 Відповісти
3,14дор неголегий вкритий кровю українців з головою.
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27.11.2024 20:25 Відповісти
Він думє, що Південна Корея буде замість нього воювати? Ну це хитрий хід: поім звинуватить у всіх бідах Південну Корею, а не себе.
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27.11.2024 20:27 Відповісти
Корея це добре, але де фортифікації на Донбасі, чому міни неякісні, де виділені гроші на все це?
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27.11.2024 20:28 Відповісти
глопідор ?..ви ж розумієте що так не можна про найвеличнішого лідора **********
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27.11.2024 20:33 Відповісти
Нове словечко-"глобальне"!
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27.11.2024 20:33 Відповісти
"Глобалізацію можна зупинити лише глобально" Вумний, аж страшно
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27.11.2024 20:35 Відповісти
І ти, дегенерат, послав на переговори імбецила, який міни не здатен нормальні поставити у війська?
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27.11.2024 20:37 Відповісти
"хто бʼється заради нашої держави "..я вже давно не певен що саме про Україну йде мова
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27.11.2024 20:37 Відповісти
А що там з мінами, Володимир Олександрович, питали Умерова?
Чи то мелочі?
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27.11.2024 20:41 Відповісти
а яка ваша держава , глолідор?
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27.11.2024 20:41 Відповісти
Що не слово, то "шедевр" !!! Ти ж казав, що "нада проста пєрєстать стрєлять" !!!
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27.11.2024 20:50 Відповісти
Як же вiн задовбав вiдосiками....
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27.11.2024 20:51 Відповісти
Тут всі дописувачі не голосували за Зеленського ?
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27.11.2024 21:11 Відповісти
Чмо тупориле.
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27.11.2024 21:18 Відповісти
зебль@ді створюють видимість роботи. виродки йбані.
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27.11.2024 21:44 Відповісти
уб***к забув вагнерівців, не треба стрілять,чонгар і кучу мразі яка втекла з мільйонами, с**у ненавижу
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27.11.2024 22:09 Відповісти
Орешник мощно *****. По российской экономике, по рублю и по банковской системе. А говорите - "ху*ня, пустая болванка"...
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27.11.2024 22:31 Відповісти
 
 