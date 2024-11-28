Житель оккупированного Хрустального снимает останки шахты "Княгининская": "Канаты обрезаны, машины давно молчат, вокруг одни руины". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой житель оккупированного города Хрустальный на Луганщине снимает останки шахты "Княгининская", на которой до оккупации работали тысячи людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по словам мужчины на записи, о некогда мощном предприятии напоминает лишь вентиляционная шахта.

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Шахта "Княгининская" входила в ГХК "Донбассантрацит". В 2001 г. среднесуточная добыча составила 651 тонну. В 2003 г. добыто 29 тыс. т угля. Максимальная глубина работ 640 м. Общее количество работающих на шахте - более 2000 человек.

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