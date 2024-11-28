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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Житель оккупированного Хрустального снимает останки шахты "Княгининская": "Канаты обрезаны, машины давно молчат, вокруг одни руины". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой житель оккупированного города Хрустальный на Луганщине снимает останки шахты "Княгининская", на которой до оккупации работали тысячи людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по словам мужчины на записи, о некогда мощном предприятии напоминает лишь вентиляционная шахта.

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Шахта "Княгининская" входила в ГХК "Донбассантрацит". В 2001 г. среднесуточная добыча составила 651 тонну. В 2003 г. добыто 29 тыс. т угля. Максимальная глубина работ 640 м. Общее количество работающих на шахте - более 2000 человек.

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Автор: 

шахта (960) шахтеры (655) русский мир (608) Хрустальный (1)


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Топ комментарии
+29
Ну так ви ж кликали росію сюди. Їжте тепер, "кормільци"
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28.11.2024 13:39
+22
Ну як "врятували донбас" від нахлібників з ЕС і Львова?
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28.11.2024 13:42
+14
Колись давно Денис Казанський їздив на російську частину донбасу (у ростовську область) та знімав там репортажі про закинути шахти та шахтарськи поселення. Тож було зрозуміло - що буде коли фашизація прийде на український донбас. Але лохи ******* вірити у казочки...
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28.11.2024 13:50
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Ну так ви ж кликали росію сюди. Їжте тепер, "кормільци"
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28.11.2024 13:39 Ответить
Так єто і есть "рускій мір" - чим цей пан не задоволений?
На росії таких закинутих шахт тисячі і продовжується закриття - навіть мітинги шахтєров кузбаса не допомагають...
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28.11.2024 13:56 Ответить
Росія все одно б прийшла. Всі ці кликання росіян тільки привід. Не було б його росіяни би видумали б інший.
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28.11.2024 13:57 Ответить
Можливо, вона б не так нагло ішла.
Їх попереджали - ви ж не до Японії хочете приєднатись.
Ну але, що робити. Тепер хай бартачать на москалів, а не вдома.
І ніколи вони для москалів русскімі не стануть, завжди будуть "хохламі".
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28.11.2024 17:23 Ответить
Ну як "врятували донбас" від нахлібників з ЕС і Львова?
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28.11.2024 13:42 Ответить
Єслі би нє ета Украіна, то і вайни би нєбило!(с)
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28.11.2024 13:58 Ответить
За боролися на те і напоролися
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28.11.2024 13:43 Ответить
Гібридна війна росіі з Україною почалася у 2010, а повномасштабна у 2014.
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28.11.2024 13:46 Ответить
Гібридну рахую (у цьому столітті) з 2003, бо саме після Тузли почалися пожежі та підриви на складах зберігання ***********.
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28.11.2024 13:55 Ответить
Стопудово з Тузли.
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29.11.2024 01:08 Ответить
А я думаю, що почалося все з Беловежської пущі. Повзуча експансія .
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28.11.2024 14:16 Ответить
Так...01.12.1991 - 08.12.1991...тиждень Незалежності...сприймалося, як якийсь плювок...снд...тьфу! досі не можу зрозуміти, хто вповноважував Кравчука туди їхати...
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28.11.2024 14:31 Ответить
Я нещодавно дізнався цікаву деталь. Буквально за день до підписання в біловезькій пущі, Єльцину довелось екстрено виступати перед білорусами в їхній раді, типу шоб не відділятись. І щоб расположити, взяв якийсь древній манускрипт на білоруському їзикє, і почав читати. А там смисл, шо це якесь письмо кацапського князя, який описує, як буде їх щимити. Чи то підсунули, чи хз. Білоруси обісрались від такого натяку, і на наступний день відділились, ну оце все
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29.11.2024 01:21 Ответить
Колись давно Денис Казанський їздив на російську частину донбасу (у ростовську область) та знімав там репортажі про закинути шахти та шахтарськи поселення. Тож було зрозуміло - що буде коли фашизація прийде на український донбас. Але лохи ******* вірити у казочки...
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28.11.2024 13:50 Ответить
нда... це не шахтарськими шоломами по асфальті в Києві стукати - на тот за таке в "ізоляцію".
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28.11.2024 14:02 Ответить
А у Німеччині росіяни свято вірять у афд. При цьому чомусь не бачать головного пункту їх програми у разі перемоги вислати всіх іноземців, навіть тих, хто отримав німецький паспорт.

Воістину більшість з росіян їх симпатиків немає мізків зовсім. Що на Донбасі, що в будь-якій країні.
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28.11.2024 13:56 Ответить
Народ Донбасу, а нумо хором:
- путін памагі!!! Введі вайська!!!
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28.11.2024 14:12 Ответить
Так і *** з вами *****. Свою землю треба було захищати, а не чекати сруський мір. Ждуни гребані. Тепер жріть, щоб вам повилазило.
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28.11.2024 14:15 Ответить
Гудок працює? Можна "погудеть"
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28.11.2024 14:29 Ответить
Головний гудок Донбасу виїхав
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28.11.2024 14:46 Ответить
"Метінвест" Ахметова увійшов до рейтингу найкращих роботодавців-2024
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28.11.2024 14:48 Ответить
Це не дорого коштує.
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28.11.2024 16:01 Ответить
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28.11.2024 14:50 Ответить
Жеріть з «брацьямі»
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28.11.2024 15:44 Ответить
ну , здравствуй руский мир !!!!
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28.11.2024 18:24 Ответить
Стукали касками по асфальту....і ось ,достукались....
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28.11.2024 20:25 Ответить
Главное, что не пришло НАТО с бендеровцами и не порезало шахты. Еще и по-русски, наконец, можно говорить свободно, не то, что раньше - расстреливали же всех за одно лишь русское слово. Вот она, свобода, вот он, русский мир!
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29.11.2024 01:01 Ответить
Лютєйше місце, де я колись бував - це місто Красний Луч. Десь в 2011
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29.11.2024 01:25 Ответить
"дамбасявки" - іншого звернення не може бути.
"Абнял-паднял-пакружил-паставіл".
Тварюки.
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29.11.2024 08:36 Ответить
 
 