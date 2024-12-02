Для нас в Украине важно, чтобы уровень германской поддержки не уменьшался и дальше, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский и Олаф Шольц во время сегодняшней встречи договорились, что "Германия будет с Украиной в дальнейшем независимо от того, что будет происходить в глобальной политике".

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня был в Украине с визитом канцлер Шольц. Мы с ним долго говорили - одна из самых длинных двусторонних встреч, особый формат - более чем два с половиной часа. Вся тематика, которая имеет значение для наших стран, была обсуждена. Главное - это ПВО, усиление нашей защиты неба. Германия уже лидер в этом и вообще в поддержке в Европе. На континенте - номер один по уровню помощи Украине: от Германии - почти 30 миллиардов евро. Оборонная поддержка, также поддержка нашей устойчивости. Хочу поблагодарить канцлера персонально и всю Германию, весь немецкий народ, который так принципиально с нами. Для нас, в Украине, важно, чтобы уровень немецкой поддержки не уменьшался и в дальнейшем. Это будет важнейший и своевременный сигнал всем другим нашим партнерам. На встрече с канцлером мы договорились, что Германия будет с Украиной в дальнейшем именно так, как нужно, независимо от того, что будет происходить в глобальной политике - какие изменения могут быть настроений", - сказал Зеленский.

Читайте также: Кадровые перестановки в ВСУ продолжатся, потому что нужно двигаться быстрее, - Зеленский