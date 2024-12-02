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Для нас в Украине важно, чтобы уровень германской поддержки не уменьшался и дальше, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский и Олаф Шольц во время сегодняшней встречи договорились, что "Германия будет с Украиной в дальнейшем независимо от того, что будет происходить в глобальной политике".

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня был в Украине с визитом канцлер Шольц. Мы с ним долго говорили - одна из самых длинных двусторонних встреч, особый формат - более чем два с половиной часа. Вся тематика, которая имеет значение для наших стран, была обсуждена. Главное - это ПВО, усиление нашей защиты неба. Германия уже лидер в этом и вообще в поддержке в Европе. На континенте - номер один по уровню помощи Украине: от Германии - почти 30 миллиардов евро. Оборонная поддержка, также поддержка нашей устойчивости. Хочу поблагодарить канцлера персонально и всю Германию, весь немецкий народ, который так принципиально с нами. Для нас, в Украине, важно, чтобы уровень немецкой поддержки не уменьшался и в дальнейшем. Это будет важнейший и своевременный сигнал всем другим нашим партнерам. На встрече с канцлером мы договорились, что Германия будет с Украиной в дальнейшем именно так, как нужно, независимо от того, что будет происходить в глобальной политике - какие изменения могут быть настроений", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20331) обращение (747)


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Топ комментарии
+8
бажано грошима, бо зброю важко вивозити в офшори
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02.12.2024 20:41
+8
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02.12.2024 20:42
+4
Надзвичайно потужна заява аж земля затремтіла і ворог закляк.
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02.12.2024 20:57
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бажано грошима, бо зброю важко вивозити в офшори
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02.12.2024 20:41 Ответить
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02.12.2024 20:42 Ответить
Коротко. Резюме цієї політбесіди. З Таурсами просамольотили незважаючи що дивився в очі весь день. То для чого посилати .... ***** ? Краще скромно мовчати. Пам'ятаючи : МОВЧАННЯ - золото !
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02.12.2024 20:45 Ответить
Актор популярного жанру проривається з-під незламного політика.
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02.12.2024 20:56 Ответить
Для шольца теж важливо,щоб рівень підтримки німецької енергосистеми не падав. Будемо сидіти у темряві та без таурусів.
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02.12.2024 20:54 Ответить
Надзвичайно потужна заява аж земля затремтіла і ворог закляк.
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02.12.2024 20:57 Ответить
Забувся. Народ, хто знає. Нетаньяху теж звертається кожного вечора до своїх виборців чи займається ВАЖЛИВИМИ справами оборони ? Вони ж обидва євреї ! Значить і діяти мають ... паралельно. Чи я помиляюсь ?
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02.12.2024 21:12 Ответить
Все ж таки професіонал - за більш ніж дві з половиною години зеленський готовий «прийняти у будь-якій кількості з боку Німеччини».
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02.12.2024 21:13 Ответить
Біженці з Німеччини повідомляють, що умови перебування погіршуються мало не щодня: почали виселяти з облаштованих гуртожитків та пропонують або в глухі села в горах, або по четверо в кімнатку 15м.
Воду пускають тоненькою цівкою, опалення практично прикручене, пліснява та холоднеча
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02.12.2024 21:15 Ответить
після зустрічі з куйлом, агент шольц привіз для "зепоцріота"-Україну в НАТО не візьмуть.ракет не отримаєш в єс також не візьмуть .а для продовження знищення українців (тліюча війна), фріци трохи зброї і грошенят підкинуть
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02.12.2024 21:36 Ответить
Уже тошно... Тошнит раз три в день... Дайте його ще раз невибрать!!!!!!
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02.12.2024 21:38 Ответить
Зе!!! TAURUSи будуть чи начнеш через пару днів відосити, що мова про це не йшла?
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02.12.2024 21:50 Ответить
Пам'ятаю як НАУТІЛУС співали про совок: "здесь женщины ищут но находят лишь старость, здесь мерилом работы считают усталось". У потужного теє самоє: ми працювали цілих дві з половиною години! Особливий формат! як багато слів. А про людину по справах: в усьому повний треш. Ница істота.
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02.12.2024 21:52 Ответить
 
 