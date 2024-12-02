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Для нас в Україні важливо, щоб рівень німецької підтримки не зменшувався й надалі, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський та Олаф Шольц під час сьогоднішньої зустрічі домовились, що "Німеччина буде з Україною в подальшому незалежно від того, що буде відбуватись у глобальній політиці".

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні був в Україні з візитом канцлер Шольц. Ми з ним довго говорили – одна з найдовших двосторонніх зустрічей, особливий формат – більш ніж дві з половиною години. Вся тематика, яка має значення для наших країн, була обговорена. Головне – це ППО, посилення нашого захисту неба. Німеччина вже лідер у цьому і загалом у підтримці в Європі. На континенті – номер один по рівню допомоги Україні: від Німеччини – майже 30 мільярдів євро. Оборонна підтримка, також підтримка нашої стійкості. Хочу подякувати канцлеру персонально і всій Німеччині, усьому німецькому народові, який так принципово з нами. Для нас в Україні важливо, щоб рівень німецької підтримки не зменшувався і надалі. Це буде найважливіший та вчасний сигнал усім іншим нашим партнерам. На зустрічі з канцлером ми домовились, що Німеччина буде з Україною в подальшому саме так, як потрібно, незалежно від того, що буде відбуватись у глобальній політиці – які зміни можуть бути настроїв", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадрові перестановки у ЗСУ будуть продовжені, бо треба рухатися швидше, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) звернення (599)


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Топ коментарі
+8
бажано грошима, бо зброю важко вивозити в офшори
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02.12.2024 20:41
+8
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02.12.2024 20:42
+4
Надзвичайно потужна заява аж земля затремтіла і ворог закляк.
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02.12.2024 20:57
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бажано грошима, бо зброю важко вивозити в офшори
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02.12.2024 20:41 Відповісти
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02.12.2024 20:42 Відповісти
Коротко. Резюме цієї політбесіди. З Таурсами просамольотили незважаючи що дивився в очі весь день. То для чого посилати .... ***** ? Краще скромно мовчати. Пам'ятаючи : МОВЧАННЯ - золото !
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02.12.2024 20:45 Відповісти
Актор популярного жанру проривається з-під незламного політика.
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02.12.2024 20:56 Відповісти
Для шольца теж важливо,щоб рівень підтримки німецької енергосистеми не падав. Будемо сидіти у темряві та без таурусів.
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02.12.2024 20:54 Відповісти
Надзвичайно потужна заява аж земля затремтіла і ворог закляк.
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02.12.2024 20:57 Відповісти
Забувся. Народ, хто знає. Нетаньяху теж звертається кожного вечора до своїх виборців чи займається ВАЖЛИВИМИ справами оборони ? Вони ж обидва євреї ! Значить і діяти мають ... паралельно. Чи я помиляюсь ?
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02.12.2024 21:12 Відповісти
Все ж таки професіонал - за більш ніж дві з половиною години зеленський готовий «прийняти у будь-якій кількості з боку Німеччини».
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02.12.2024 21:13 Відповісти
Біженці з Німеччини повідомляють, що умови перебування погіршуються мало не щодня: почали виселяти з облаштованих гуртожитків та пропонують або в глухі села в горах, або по четверо в кімнатку 15м.
Воду пускають тоненькою цівкою, опалення практично прикручене, пліснява та холоднеча
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02.12.2024 21:15 Відповісти
після зустрічі з куйлом, агент шольц привіз для "зепоцріота"-Україну в НАТО не візьмуть.ракет не отримаєш в єс також не візьмуть .а для продовження знищення українців (тліюча війна), фріци трохи зброї і грошенят підкинуть
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02.12.2024 21:36 Відповісти
Уже тошно... Тошнит раз три в день... Дайте його ще раз невибрать!!!!!!
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02.12.2024 21:38 Відповісти
Зе!!! TAURUSи будуть чи начнеш через пару днів відосити, що мова про це не йшла?
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02.12.2024 21:50 Відповісти
Пам'ятаю як НАУТІЛУС співали про совок: "здесь женщины ищут но находят лишь старость, здесь мерилом работы считают усталось". У потужного теє самоє: ми працювали цілих дві з половиною години! Особливий формат! як багато слів. А про людину по справах: в усьому повний треш. Ница істота.
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02.12.2024 21:52 Відповісти
 
 