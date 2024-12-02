Для нас в Україні важливо, щоб рівень німецької підтримки не зменшувався й надалі, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський та Олаф Шольц під час сьогоднішньої зустрічі домовились, що "Німеччина буде з Україною в подальшому незалежно від того, що буде відбуватись у глобальній політиці".

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні був в Україні з візитом канцлер Шольц. Ми з ним довго говорили – одна з найдовших двосторонніх зустрічей, особливий формат – більш ніж дві з половиною години. Вся тематика, яка має значення для наших країн, була обговорена. Головне – це ППО, посилення нашого захисту неба. Німеччина вже лідер у цьому і загалом у підтримці в Європі. На континенті – номер один по рівню допомоги Україні: від Німеччини – майже 30 мільярдів євро. Оборонна підтримка, також підтримка нашої стійкості. Хочу подякувати канцлеру персонально і всій Німеччині, усьому німецькому народові, який так принципово з нами. Для нас в Україні важливо, щоб рівень німецької підтримки не зменшувався і надалі. Це буде найважливіший та вчасний сигнал усім іншим нашим партнерам. На зустрічі з канцлером ми домовились, що Німеччина буде з Україною в подальшому саме так, як потрібно, незалежно від того, що буде відбуватись у глобальній політиці – які зміни можуть бути настроїв", - сказав Зеленський.

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