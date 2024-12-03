Враг переправился через Оскол и пытался захватить плацдарм. Оккупанты уничтожены, правый берег Оскола под нашим контролем, - Генштаб. ВИДЕО
На Харьковщине, в районе села Новомлинск, Купянского района, противник пытался захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, имея преимущество в силах, враг даже переправился через водную преграду. В то же время, украинские защитники, при поддержке артиллерии и подразделений БпЛА, выбили противника с плацдарма.
"В частности, воины 8-го отдельного штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" провели зачистку местности в окрестностях Новомлинска от сил противника.
В результате успешной операции враг был уничтожен. Правый берег Оскола находится под контролем Сил обороны. Над Новомлинском развеваются украинские флаги", - отмечают в Генштабе.
Ранее нардеп Марьяна Безуглая заявляла, что на р.Оскол и на границе с РФ на Харьковщине до сих пор не построены фортификации.
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Де Ізюм, а де Новомлинськ, курва.