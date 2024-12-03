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Враг переправился через Оскол и пытался захватить плацдарм. Оккупанты уничтожены, правый берег Оскола под нашим контролем, - Генштаб. ВИДЕО

На Харьковщине, в районе села Новомлинск, Купянского района, противник пытался захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, имея преимущество в силах, враг даже переправился через водную преграду. В то же время, украинские защитники, при поддержке артиллерии и подразделений БпЛА, выбили противника с плацдарма.

"В частности, воины 8-го отдельного штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" провели зачистку местности в окрестностях Новомлинска от сил противника.

Также читайте: Россияне пытались форсировать реку Оскол, но потерпели неудачу, - ОСГВ "Хортица"

В результате успешной операции враг был уничтожен. Правый берег Оскола находится под контролем Сил обороны. Над Новомлинском развеваются украинские флаги", - отмечают в Генштабе.

Ранее нардеп Марьяна Безуглая заявляла, что на р.Оскол и на границе с РФ на Харьковщине до сих пор не построены фортификации.

Автор: 

армия РФ (19180) Генштаб ВС (6254) Новомлынск (9)


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Топ комментарии
+11
Зетисячу отримують.
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03.12.2024 10:08
+10
Дякую ЗСУ, що в таких важких умовах тримають свої позирції.
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03.12.2024 10:05
+7
А де поділися усі касабо-боти?
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03.12.2024 09:58
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А де поділися усі касабо-боти?
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03.12.2024 09:58 Ответить
Зетисячу отримують.
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03.12.2024 10:08 Ответить
Вони перебігли в політичні новини - про НАТО, Зеленського, допомогу від США.. Туди зараз краще не заходь - смердить русіким духом
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03.12.2024 10:16 Ответить
А коли вони тут останній раз були ?
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03.12.2024 15:14 Ответить
Дякую ЗСУ, що в таких важких умовах тримають свої позирції.
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03.12.2024 10:05 Ответить
Кацапня зайшла на плацдарм на правому березі річки Оскіл в районі села Новомлинськ. Орки мали перевагу в силі та змогли перетнути ріку, проте українські бійці за допомогою БпЛА та артилерії відбили наступ противника.
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03.12.2024 11:04 Ответить
Це все окуїнно, а біля Масютівки що? Також через Оскол, але південніше Двурічної.
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03.12.2024 11:24 Ответить
Ти ж мабуть знаєш. Поділися зі спільнотою.
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03.12.2024 11:29 Ответить
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03.12.2024 11:43 Ответить
Так. Це кацапське лайно повинно бути забаранене.
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03.12.2024 12:45 Ответить
А де там та бєзумная? У неї вже в Ізюм та Балаклію русня скоро зайде.
Де Ізюм, а де Новомлинськ, курва.
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03.12.2024 15:21 Ответить
 
 