Зеленский посетил "Охматдет" и поздравил детей с Днем святого Николая. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский посетил больницу "Охматдет", чтобы поздравить маленьких пациентов с Днем святого Николая.

Об этом президент сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства пообщался с маленькими пациентами, их семьями и медицинским персоналом, выразив слова поддержки и благодарности.

"Эта война принесла нашим детям столько испытаний, которых не должно быть в детстве. Но несмотря на все, они остаются детьми. Мы должны сделать все, чтобы они имели счастливое и безопасное будущее", - отметил Зеленский.

Президент выразил гордость за детей, которые мужественно преодолевают вызовы войны, а также за всех, кто борется ради их будущего.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский присвоил звание Героя Украины еще шестерым военным, четырем из них - посмертно