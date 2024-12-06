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Зеленский посетил "Охматдет" и поздравил детей с Днем святого Николая. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский посетил больницу "Охматдет", чтобы поздравить маленьких пациентов с Днем святого Николая.

Об этом президент сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства пообщался с маленькими пациентами, их семьями и медицинским персоналом, выразив слова поддержки и благодарности.

"Эта война принесла нашим детям столько испытаний, которых не должно быть в детстве. Но несмотря на все, они остаются детьми. Мы должны сделать все, чтобы они имели счастливое и безопасное будущее", - отметил Зеленский.

Президент выразил гордость за детей, которые мужественно преодолевают вызовы войны, а также за всех, кто борется ради их будущего.

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Автор: 

дети (6481) Зеленский Владимир (20268) ОХМАТДЕТ (243)


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Топ комментарии
+9
ДЕ ГРОШІ, КУРВА?!!
Що всій країною збирали на відновлення Охмадету.
Чому квартальні хвойди не сидять?!
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06.12.2024 17:03
+5
Ну, бідося, не підведи.
Сдєлай єго (Нотр-Дам) єщьо раз.
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06.12.2024 17:10
+5
Після того, як його шестірки практично зірвали ремонт Охматдиту в цьому році, в спробах урвати по кишенях зібрані країною та світом гроші?
Це. вибачте за грубість, варто назвати - "Зеленський приїхав в Охматдит і зі сміхом висц***ся на дітей що там лікуються".
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06.12.2024 17:24
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Вітаю вас, ми вже реєстри для вас створюємо. Щоб не бачити ваші мордочки...
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06.12.2024 17:02 Ответить
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06.12.2024 17:02 Ответить
у українських дітей в Україні Миколай 19го. а цих же дітей в Німеччині і 5го і 19го )))
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06.12.2024 17:10 Ответить
Тобі нічого на "нав'язують"! Православна церква України святкує день Св'ятого Миколая за Григорианським календарем, як і усі православні світу. Кацапи відзначають самі, коли хочуть, і ти з ними
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06.12.2024 18:12 Ответить
Миколай приходить з 5го на 6.
Черевики діти виставляють 5го, щоб 6го вранці знайти там подарунки.
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06.12.2024 23:14 Ответить
Шо ж тебе ділити, як ти йо*нутий
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07.12.2024 09:05 Ответить
Після переходу на ново-юліанський календар (який, як і григоріанський, усуває розбіжності в часі через неправильне обчислення тривалості доби) більшість церковних свят співпадає з католицькими, але Великі свята (як от Пасха) співпадають дуже рідко.
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06.12.2024 17:25 Ответить
похрін, хто там куди перейшов: бидло б"\ться лобом об церковний поріг по московському патріархату.
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06.12.2024 23:13 Ответить
ДЕ ГРОШІ, КУРВА?!!
Що всій країною збирали на відновлення Охмадету.
Чому квартальні хвойди не сидять?!
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06.12.2024 17:03 Ответить
тобі шо 1000 не дали ?
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06.12.2024 17:06 Ответить
за два рази зека - присідаємо...
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06.12.2024 17:32 Ответить
хто не хочі чути тей ніколи не чує...
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06.12.2024 18:48 Ответить
ну не побачили двохразоваго зека, ну русня вам не зека вкинула,
а клована вам теж хто відбулавив?
чи самі сподобалися на посередині поржать?
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06.12.2024 21:42 Ответить
дивлюсь - чи дебіл? чи просто гівно?
до чого це ти серонув? щоб від зе-гнид відвести?
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06.12.2024 18:00 Ответить
перелогінута санчя...
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06.12.2024 21:14 Ответить
не помилився - санчя матюковата з хати виходити не хоче,
а хоче і і цей нік на три дні...
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06.12.2024 22:02 Ответить
і шо цікаво - санчя - він
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06.12.2024 22:11 Ответить
в кожному кацапському тілі не достає 9 грам свинця,,,
бабуся казали....
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06.12.2024 22:20 Ответить
мудра була жінка....
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06.12.2024 22:23 Ответить
в бабусю
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06.12.2024 22:35 Ответить
😂😂😂хіба шо в г...о бабусине😂😂😂

Синок,,, я кацапів 12 років тролив на Рамі...з тобою це так розминка-не хочеться травмувати твою не окріпшу психіку😂😂😂😂😂і на далі-шо писати людям то спочатку тричі подумай.. Давай,,, бувай здоров..не кашляй
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06.12.2024 22:42 Ответить
пара, я тебе барана почюв...
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07.12.2024 01:13 Ответить
😂😂 ПОЧЮВ ?????а тепер пшьол вон пся крев
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07.12.2024 04:05 Ответить
ЗМІ: Зеленський 7 грудня поїде на церемонію відкриття Нотр-Даму, де буде Трамп
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06.12.2024 17:05 Ответить
Ну, бідося, не підведи.
Сдєлай єго (Нотр-Дам) єщьо раз.
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06.12.2024 17:10 Ответить
"пропав нотр-дам!" (С) (та чорт з ним з тим трампом)
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06.12.2024 17:13 Ответить
Невже вибори все таки в травні...?
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06.12.2024 17:07 Ответить
"дайте вже йому скумбрії" )) а то він уже й у неї піар відбирає )))
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06.12.2024 17:11 Ответить
Після того, як його шестірки практично зірвали ремонт Охматдиту в цьому році, в спробах урвати по кишенях зібрані країною та світом гроші?
Це. вибачте за грубість, варто назвати - "Зеленський приїхав в Охматдит і зі сміхом висц***ся на дітей що там лікуються".
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06.12.2024 17:24 Ответить
А чому не у відбудованому корпусі?
І не соромно йому дивитись в очі малечі? Брехати дорослим з пам'яттю гуппі - то одне, а отак цинічно либитись перед дітьми, яким "війна принесла стільки випробувань" - це вже ницість, підлість чи що завгодно, але не людяність, доброта та співчуття!
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06.12.2024 17:29 Ответить
Подарунки хоч привіз? Чи тільки попи***ти та попіаритися. Скнара *идівська!
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06.12.2024 17:35 Ответить
СУПЕР!
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07.12.2024 09:01 Ответить
Цінічна потвора,яка своєю бездіяльністю і тупістю лишила дітей майбутнього ще піариться на дітях.
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06.12.2024 17:47 Ответить
Здрастуй дєдушка Зєжаба, де борода з вати? Ти подарки нам приніс, потвора хрипата ?
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06.12.2024 18:52 Ответить
Турбота так і пре із бариги, і не соромно йти в той заклад, звідки мав вкрасти мільярди через своїх бариг? Думає забулися?
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06.12.2024 19:06 Ответить
гидко, лицемірний пиараст вже на хворих дітях робить собі рекламу
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06.12.2024 19:23 Ответить
гнила вистава насправді. Для чого це шоу? ляшко пришелепкуватий. куди діли попереднього директора і як триває розслідування по коштам?
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07.12.2024 01:28 Ответить
А на передову поїхати до наших героїв, Генеральному палководцю (на роялі) не захотів? Так, піар на лице!!!!
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07.12.2024 09:00 Ответить
 
 