Зеленский посетил "Охматдет" и поздравил детей с Днем святого Николая. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский посетил больницу "Охматдет", чтобы поздравить маленьких пациентов с Днем святого Николая.
Об этом президент сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Глава государства пообщался с маленькими пациентами, их семьями и медицинским персоналом, выразив слова поддержки и благодарности.
"Эта война принесла нашим детям столько испытаний, которых не должно быть в детстве. Но несмотря на все, они остаются детьми. Мы должны сделать все, чтобы они имели счастливое и безопасное будущее", - отметил Зеленский.
Президент выразил гордость за детей, которые мужественно преодолевают вызовы войны, а также за всех, кто борется ради их будущего.
Топ комментарии
+9 Small Jerboa
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+5 Деніс Войцеховський
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+5 Скептичний Песиміст
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Черевики діти виставляють 5го, щоб 6го вранці знайти там подарунки.
Що всій країною збирали на відновлення Охмадету.
Чому квартальні хвойди не сидять?!
а клована вам теж хто відбулавив?
чи самі сподобалися на посередині поржать?
до чого це ти серонув? щоб від зе-гнид відвести?
а хоче і і цей нік на три дні...
бабуся казали....
Синок,,, я кацапів 12 років тролив на Рамі...з тобою це так розминка-не хочеться травмувати твою не окріпшу психіку😂😂😂😂😂і на далі-шо писати людям то спочатку тричі подумай.. Давай,,, бувай здоров..не кашляй
Сдєлай єго (Нотр-Дам) єщьо раз.
Це. вибачте за грубість, варто назвати - "Зеленський приїхав в Охматдит і зі сміхом висц***ся на дітей що там лікуються".
І не соромно йому дивитись в очі малечі? Брехати дорослим з пам'яттю гуппі - то одне, а отак цинічно либитись перед дітьми, яким "війна принесла стільки випробувань" - це вже ницість, підлість чи що завгодно, але не людяність, доброта та співчуття!